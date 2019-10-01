 Розведення сил і засобів у Золотому і Петровському відновлять 7 жовтня, - Сайдік

Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
За словами дипломата, 7 жовтня буде відновлено розведення сил і засобів в Золотому і Петровському. "Ці два важливі кроки були зроблені на вимогу "нормандської четвірки". І я сподіваюся, що цим ТКГ сприяє подальшій роботі в нормандському форматі", - підкреслив він.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.
Каким из этих двух путей Зеленский заканчивает войну?
Недалекий избиратель.
1. Освобождение пленных.
2. Разведение войск.
3. Вывод российских войск.
4. Местные выборы по укр.законодательству.
5. Отчет ОБСЕ о соотв. европейским стандартам.
6. Новый закон о особом статусе.
И именно в такой последовательности, а не как скулят соевые шлюхи.
И еще я уверен, что он пассивный *****....
залишилось сили розвести
Поговаривают, он злостный уклонист. Раньше он сам уклонялся, теперь всю армию заставляет.
"Речь идет о местных выборах на временно оккупированных территориях. Когда там будут выборы, они уже будут не оккупированными. Мы понимаем это. Мы совсем не говорим о структуре этих выборов. Но мы понимаем, если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть ни пулеметов, граница должена быть наша", - уточнил он. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/ukraina-soglasovala-tekst-formuly-shtaynmayera-v-minske-zelenskiy-1419996.html