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 Політика України
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Все про:Безсмертний (124) Штайнмаєр (199) Донбас (13147)

 Їх спіймали на гачок, приманкою був обмін, - Безсмертний про підписання "формули Штайнмаєра"

Колишній представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний розкритикував підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра".

Підписання цього документа Безсмертний прокоментував на прохання "BBC News Украина", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Безсмертного, щоб робити остаточні висновки щодо змісту документу, треба отримати його повний текст. Водночас, за його даними, під час переговорів туди внесли певні "додатки", які ще не були озвучені.

Втім, каже Безсмертний, все це не має особливого значення: "Їх (росіян - Ред.) цікавило тільки одне: щоб лідери "нормандського формату" це підписали. Бо що це дає? Це дає можливість тиснути на Україну щодо введення в дію закону про особливий порядок і про проведення виборів на окупованих територіях. Найголовніше - їм треба, щоб Україна підписалася під словом "вибори".

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"Далі включається система виборів, які вони (росіяни - Ред.) організовують, після того забезпечується верифікація ОБСЄ. У ПАРЄ теж говорили, що Росію не повернуть, поки та не виконає певні умови. Виконала? Ні, не виконала. Так і тут", - додав Безсмертний.

Колишній представник України в ТКГ не вірить, що вирішити проблемні питання можна буде під час зустрічі в "нормандському форматі".

"Найкраще, що може бути на Нормандському саміті, - це якщо Зеленський нічого не підпише. Не дай боже він під цим підпишеться… Далі - хочеш миру, готуйся до війни"", - сказав Безсмертный,

"Помилка була зроблена тоді, коли вони замінили свою ж позицію соціально-гуманітарних програм на дискусії навколо "формули Штайнмаєра". Їх просто впіймали на цей гачок. Наживкою була процедура обміну, він і запустив цей маховик", - підсумував політик.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151526
 
   
 Топ коментарі
 
недалекий за пол года просрал все что так тяжело достигалось и накапливалось 5 лет.
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порохоботам далеченько буде з Лахти добиратись )))
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Зачем Майдан, родственники погибших воинов проклянут Зеленского и его родных и не нужно никаких Майданов.
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К чему опускаться до уровня ылиты и так примитивно мыслить, что раз Майдан, то значит за Барыгу? В данном случае Майдан за Украину! Не нужны нам раковые прививки в теле Украины!
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Хто там кого ловив ! Все продумується і координується ! Нічого виставляти тих падлюк обманутими жертвами !
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В первую очередь необходимо любую символику гнать...
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Зараз народ їх спіймає на гачок за зелені соєві яйця.
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поки ти там не з'явишся, ніхто нічого робити не буде )))
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Разделяй и властвуй !!! Нас пытаются разделить, Украину поделить.
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Вообще-то - отделили мозги у 73% которые голосовали за того, кто врал про Порошенко, а доказательство этому служит, что они не видят - что творит Моника...
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..ти мене підманула...ти ж мене підвела...ти ж мене молодого з ума-розуму звела
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"меня развели как лоха" - формула Зеленского-Януковича
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