 Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський

Таке уточнення висловив президент Володимир Зеленський на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про передбачені заходи стосовно того, що російських військ не буде на території Донбасу під час проведення там місцевих виборів, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо там хтось буде, то виборів не буде. Ми підготуємо всі запобіжні заходи. Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори, якщо там є російські військові", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ці механізми необхідно прописати. Це обговорюватиметься, зокрема, в рамках зустрічі в "нормандському форматі".

За словами Зеленського, структура і дата виборів поки не обговорюється, проте "жодних виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути". "Якщо ми хочемо, щоб вибори відбулися відповідно до законодавства України, то ми розуміємо, що не може бути кулеметів, кордон має бути нашим", - додав президент.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому,