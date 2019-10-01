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 Політика України
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Все про:вибори (4524) Зеленський (2983) Росія (20056) Донбас (13147)

 Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський

Вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не проводитимуться, поки там перебуватимуть військові РФ.

Таке уточнення висловив президент Володимир Зеленський на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про передбачені заходи стосовно того, що російських військ не буде на території Донбасу під час проведення там місцевих виборів, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо там хтось буде, то виборів не буде. Ми підготуємо всі запобіжні заходи. Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори, якщо там є російські військові", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ці механізми необхідно прописати. Це обговорюватиметься, зокрема, в рамках зустрічі в "нормандському форматі".

За словами Зеленського, структура і дата виборів поки не обговорюється, проте "жодних виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути". "Якщо ми хочемо, щоб вибори відбулися відповідно до законодавства України, то ми розуміємо, що не може бути кулеметів, кордон має бути нашим", - додав президент.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому,

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151525
 
   
 Топ коментарі
 
Идийот, ихтамнет и никогда не было. Спроси у хуйла.
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Зеленський не сказав російських військ він сказав військ
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Да как то глубоко по*** на эти выборы! Под дулом, или нет.
Ой дурак!
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Ми нікои, не підемо, порохосос, тоже так говорив, зрадники, ви всі підете на нари.
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А шо, клован когда то признавал наличие россиян в Донбассе?
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ну что, когда Киев отдадите даунбасам - придется закрыть нам свои границы и безвизы, а то попрут и к нам кацапы
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Что бы их там не было, нужно вводить украинские войска, спецслужбы, полицию, полевые суды, спец прокуроров и проводить для начала полное разоружение, вплоть до карманных ножей и задержание всех активных участников военизированных формирований сообщников оккупантов, закрывать наглухо российскую границу. Все остальное лишь красивые фразы. ( есть предложение переселить всех членов партии "Слуга народа" включая всех членов семей фракции, правительства и гаранта в "реинтегрированные" районы ОРДЛО на постоянное место жительства. Посмотреть бы как им там "весело" заживется в окружении "это же наших людей". Они же подобное предлагают сделать простому люду, пусть как "слуги" попробуют это сделать сами .Пад-ы
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Зелені шмарклі продають Україну разом.
Зараз вбрасується провокація, з тим щоби дискредитувати ідею протесту проти капітуляції.
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)(уйло же тебе пятый год говорит ,ихтамнет Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4316 Где ваши доказательства Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2901
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Вошьдь, бросай президентство - не твоё это.. долги "беням" как-то по-другому отдавай, если жить хочешь..
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надо срочно ,что то делать бо Володя сдаст )(уйлу всю Украину , какое нафиг отведение разведение ,если продолжают стрелять Мост они строят , дай лучше квартиры беженцам , которые ютятся в общагах
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Это всё звучит как некая уловка: Не будем проводить выборы если там будут русские... Но если русские скажут что "их там нет" и Зеля этому поверит, то выборы будут. Даже если там будут русские.
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датышо, какие военные ихтамнет...
а как на счет вооруженных до зубов сепаров и открытой неохраняемой границы
будут выборы с зелеными человечками с участком на на подвале
что за туфту он втюхивает
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зеля как всегда брешет! потом он скажет ну да, есть военные но они обещали не вмештваться, да есть танки, но они огорожены веревочкой. а возле каждой кабинки будет стоять сепар и заглядывать кто как голосует, а ненужных кандидатов на подвал. проходили уже
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этот мировой ***** ещё хочет им политическую автономию дать это вообще атас, полностью неподконтрольная прокоцапская территория
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ну так в "минске" прописано, Пеца сочинял, шо не так ?
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Все не так. В Минских были прописаны обязательства Роиси без выполнения которых Украина свою часть могла не выполнять и не выполняла.

А Моника Зеленски подписала одностороннюю капитуляцию.
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Російських військових на момент виборів можуть тимчасово вивезти, а терористів, сепаратистів зі зброєю, до речі не тільки російською, а переважно українською, куди подінеш? Про них чого мовчиш? Цікаво, які українські журналісти, політики і спостерігачі ризикнуть поїхати спостерігачами на ті твої "вибори"? Буде дуже цікаво побачити на тих виборах кандидатів від Свободи чи Правого сектора. Ти сам хоч віриш у свої нісенітниці?
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Многие заблуждаются и не понимают,что "особый статус " по версии росиян это не узкая полосочка, а несколько областей, которые должны быть демилитаризированы, Днепропетровскую "откупили" , а вот Одесскую-нет. Теперь понятно чего против тех кто одесскую защищал , дела позаводили ?
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Кагаул- это очегедная уступка свино-пидогашкам!
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Что бы **** сдохло продажная Зеленая тварь и все погибшие наши пацаны , тебя падло там встретили . Спасибо вам 73% дебилов , что вы продали Украину за голимые обещания , которых не кто и не собирался выполнять.
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Согласно документу пофиг, на что мы теперь пойдем.
Украина должна, а про войска Роиси в капитуляции Моники Зеленски ни слова.
Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2508
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