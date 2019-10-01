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Все про:ВР (5805) Зеленський (2983) Штайнмаєр (199) Голос партія (80)

 Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - "Голос"

Партія "Голос" наполягає на проведенні закритого засідання парламенту, на якому президент Володимир Зеленський пояснив би депутатам, які саме домовленості Україна підписала в Мінську.

У партії також хочуть, щоб Зеленський пояснив, на які поступки він готовий піти. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Голосу".

"З наявної інформації неможливо зрозуміти: хто і яких домовленостей досягнув з країною-агресором під виглядом реалізації неіснуючої "формули Штайнмаєра", - сказано в повідомленні.

В "Голосі" підкреслили, що виступають категорично проти проведення виборів на окупованих територіях без повного безумовного контролю держави за українсько-російським кордоном.

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"Будь-які вибори можливі лише за умови дотримання повної безпеки громадян. Безпека можлива лише за умови повного контролю над кордоном. Якщо контролю над кордоном не буде, вибори не можна вважати ані демократичними, ані безпечними, ані вільними, навіть якщо такими їх назвуть міжнародні експерти", – додали в партії.

Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - Голос 01


Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151524
 
   
 Топ коментарі
 
Тарас Березовец
45 мин. ·

Теперь эту капитуляцию должна ратифицировать Верховная Рада. И каждый депутат будет в ответе за голос «за» или «против».
Но не для того запускали «бешеный принтер», чтобы сейчас он дал сбой. Именно для этой цели и нужны были все эти кухаркины дети, потому что ни один политик, пребывающий при памяти, за такое не проголосует. Это даже не Харьковские соглашения, это путь с боснийскому сценарию развала Украины.
Нет никакой формулы Штайнмайера, есть формула Путина, и её Зеленский сегодня принял без условий. Если бы в Украине был парламент как в Штатах, тут тоже бы началась своя процедура импичмента.
Зеленский своё место в истории уже получил. Он в неё вляпался по самые уши.
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А почему Зе должен это делать на "закрытом собрании"???
Он ОБЯЗАН рассказать всем, что конкретно они подписали
И ОБЯЗАТЕЛЬНО показать документ в СМИ
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"на закрытом заседании"
таки есть Шо прятать))))
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чого так поспішати . 2 дні як президент .беня його точно підставе а сам викрутиться . бенін почерк далеко видно а йому пох ця Україна
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Не на закрытом, а на открытом заседании!

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Я не зрозумів, а куди всі зєботи різко з коментарів провали? іван сулима і тд?
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Почему на закрытом? СЛуги УРода обещали полную открытость и прозрачность, ЗЕпадаль хотела даже стены стеклянные делать в охвисе.
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Ну шо, Слуги Урода? Мозги вам в Трускавце не выдавали? Так и будете жопой пользоваться?
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Так в Минске же Порошенко подписывал. Не? Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1358 Ну ладно, я не депутат. Но почему депутат ничего не понимает? Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1786
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А чего на закрытом? Пусть на открытом расскажет, а еще лучше со сцены майдана
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надо срочно созывать народное вече, вся власть гринпису!
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так оно же уже говорило, что никому ни чего не должен, забыли что ли!
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Славик , тебя уж точно Зеля ****** .Скажет. что подписал капитуляцию РФ и ты поверишь
Он и народ обманет в этом . у него нет обратного хода .
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