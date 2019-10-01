 "Формула Штайнмаєра", - це не один документ, а листи від учасників ТКГ, - Сайдік

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За рекомендацією політичних радників "нормандської четвірки" від 11 вересня сьогодні члени Тристоронньої контактної групи, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами на мою адресу підтвердили текст "формули Штайнмаєра", - пояснив він.
Сайдік додав, що під кожним листом стоять підписи авторів.
На уточнююче запитання про те, чи не стоять підписи всіх учасників контактної групи під єдиним текстом, Сайдік відповів: "Як я і сказав, підписи стоять під окремими листами".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
тот, которого нет ?
клован справдив всі сподівання
Сделали войну гражданской теперь российский оккупант умоет руки. Прощай Крым.
Сукины дети, сдали Украину.
Гібридна поліція в одло. Не міжнародна поліція, а переіменована гібридна армія Росії. Бойовики та "ихтамнет" не складуть зброю, а стануть "поліцією".
Визнання маріонеток. Не міжнародна адміністрація, яка передає владу для підготовки виборців, а місцеві органи влади організовують вибори. Це - легітимізація терористів одло..
Росія не буде фінансувати відновлення поневіченого нею Донбасу. Це - кошик проблем України та західнихх донорів.
Міжнародна місія (ОБСЄ) може бути виведена з ордло за консенсусним рішенням Нормандського формату - не за рішенням ООН. Тож, скільки Москві захочеться - стільки місія буде в Україні.
Мета плану Сайдіка (чи Штанмайєра, як кому завгодно) - взвалити на плечі наступному президенту України, наступній групі переговорників від України, видавши "план Сайдіка" як результат багаторічної роботи експертів. Мовляв, "Здрастуйте, новий президент Здрастуй, нова переговорна група Ось результат роботи попередньої Давайте тепер швидше реалізовувати Ось документ -.... Робіть". - іронізує співрозмовник LIGA.net в оточенні глави МЗС України (с) - https://project.liga.net/projects/beast_at_the_gates/?fbclid=IwAR2Mxxk5L__8TQFdl-x4EvBY23rFw2HO9p28icOw3VbJCueOX2HQUgr2zy0
***** наступним президентом України і таким же диктатором та узурпатором бачить Медведчука. Для кого це становить секрет?
"чорній книзі"?
Скількі там за твою душу накрапало?
Це суцільний бред шизифреника Путина, про Пу цитата Коломойского.
Шо Беня, всі дураки і ти дурак, заразився від **********?
А помните как один кекс из квартала тоже анонсировал пресс-конференцию, чтобы сказать что-то важное о зеле? Видимо, тоже хотел денег, но вместо этого - отвесили ********)
Tetiana Kram @tetiana_kram 3 часа назад
Манжосов. Його ще тоді Ганапольський запросив до себе на передачу. Манжосов дуже широко всміхався і сказав, що Зеленський-бубочка і цяцечка. По очам,правда,було видно,що йому зовсім не смішно,того дня з ним "серйозно" поговорили дехто з Кварталу.
Ауууу зеБЕНИНЫ моники,вы это сделали вместе!
Единого документа с текстом так называемой "формулы Штайнмайера" не существует. Участники Трехсторонней контактной группы подтвердили текст договоренностей письмами в адрес представителя ОБСЕИсточник: https://censor.net.ua/n3151523