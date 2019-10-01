 Підписання "формули Путіна - це зняття санкцій проти РФ, легітимізація окупації Донбасу і незаконної анексії Криму, - Порошенко про домовленості в Мінську. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.

У заяві зазначається: : "Підписання формули російського походження - формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також: легітимізацію окупованого РФ Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму.



Ми не допустимо такого сценарію розвитку подій. Ми солідаризуємося з тими акціями і закликами, які сьогодні лунають серед ветеранів.

Ми не дамо зруйнувати Українську державу!"

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому,