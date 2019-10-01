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Все про:Порошенко (9741) Штайнмаєр (199) Мінськ (503) Тристороння контактна група (138)

 Підписання "формули Путіна - це зняття санкцій проти РФ, легітимізація окупації Донбасу і незаконної анексії Криму, - Порошенко про домовленості в Мінську. ВIДЕО

Лідер фракції у Верховній Раді "Європейська солідарність" Петро Порошенко жорстко розкритикував озвучені на брифінгу президентом Зеленським домовленості про врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.

У заяві зазначається: : "Підписання формули російського походження - формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також: легітимізацію окупованого РФ Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму.

Ми не допустимо такого сценарію розвитку подій. Ми солідаризуємося з тими акціями і закликами, які сьогодні лунають серед ветеранів.

Ми не дамо зруйнувати Українську державу!"

 

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому,

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151522
 
   
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ще один зебіл Alex Ar, характерна риса якого - бреше. В спам!
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а зеленая сопля так может? Боюсь с такого расстояния его слышно не будет даже с микрофоном, за то на полугодовом брифинге читать с бумажки ой как могёт!
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Майдан Незалежності Київ. Акція протесту наживо https://www.youtube.com/watch?v=xrp0dGCzZQM
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Куча свободовцев. Самая продажная партия. Все решают за бабки, кто больше даст за того они вылезут. Патриотов там нет, только вышиванки и умеют напялить, а по факту за серебряник и мать продадут
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петюня за любой кипиш , лишь бы не в тюрьму
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ЗЕбилы типа тебя за слив Украины. Гавкаешь за кацапов аж усрался.
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Бесов пугает формула Бога. Бесов пугает мир.
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Госпаде. Эта кучка все что осталось от прежней власти?
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О а вот и шоколадное субстанция всплыло
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Чё ты здесь кукарекаешь,петух лагерный??
Тебя в твоём курятнике не удовлетворяют?))
Брысь под шконку,шалава.
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Отлично, предствителя срусского курятника видно издалека))) Покукарекай еще что-то птичка Підписання "формули Путіна - це зняття санкцій проти РФ, легітимізація окупації Донбасу і незаконної анексії Криму, - Порошенко про домовленості в Мінську - Цензор.НЕТ 1509
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Напомню чекушкам что пел мародер : Закон "Об особом статусе части Донбасса" не несет угрозы для территориальной целостности Украины, заявил Президент Украины Петр Порошенко на международном форуме YES в Киеве..
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листанул порохоботскую методичку)))
Підписання "формули Путіна - це зняття санкцій проти РФ, легітимізація окупації Донбасу і незаконної анексії Криму, - Порошенко про домовленості в Мінську - Цензор.НЕТ 5431
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Так в этом же смысл президенства Зеленского . Фсе идет по плану лубянки . Сначала впарили клоуна доверчивым лохам . Сейчас их потихонечку обувают . Они правда опять винят во всем Порошенко . Что взять с идиотов ?
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тут Пепа говорит все верно , но не давайте ему это говорить , это и без него понятно . Это уже раскрутки СМИ , а зря . Обосранному многие не поверят . Пепа, покажи патриота .отдай все стране . оставь 10 млн долл . тебе и твоим хватит . все равно наворованное .
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Ты, главное, свою пепу не доставай, тут не паРашка
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я бы ему сыграл по губам собачий вальс .
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ЗЕ предатель и ху"ловская шестёрка. А вот кто выйдет на майдан? Порох, Луцык, Матиос?
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Параша, пора за решётку

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Если так дальше пойдет его ждет не просто майдан...
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а Петя і його опариші вже тут як тут )))
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Петя сам согласовывал эту формулу, причем на первом месте стояли выборы. Теперь на первое место ставят контроль границ и отсутствие вооруженных боевиков. Будет ли это делать та сторона в ближайшее время, я очень сомневаюсь
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Не пиши бред. Петя подписывал Минские соглашения.В минских соглашениях на первом месте прекращение огня, вывод войск, разоружение незаконных формирований. По минским соглашениям Дебальцево за Украиной, хотя кому я это пишу.
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брехня "причем на первом месте стояли выборы". Хоча би з тої причини, що Порошенко на перше місце ставив заведення миротворців на всю територію окупованого Донбасу і розброєння НЗФ.
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Кто-нить помнит, что бы НацКорпус когда-либо поддержал протесты Народа Украины? Единственное объяснение происходящему - Аваков давит на Зеленского. Этой акцией на Банковой. Значит у него есть какие-то причины, послать свою частную армию на Банковую. Кому это выгодно? Думайте.
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Потрошенка Мальдівська заверещала, разом зі своєю вишеватеою пропутлерівською бандою, які вірно служили Ахметхану та Мертвечуку.
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пане Президенте НЕГАЙНО повертайтеся у своє законне Президентське крісло! Як що для цього потрібен Майдан то я готовий хоч зараз!!!!
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як ти з Лахти добиратись будеш? )))
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вінторогій, я не знаю шо таке "Лахта", а шо б добратися до Майдана, мені треба проїхати дві зупинки на метро. Так шо можеш не тужитися та не бряцати по клаві якусь ватну ахінею
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як це ти не знаєш, де працюєш?
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Так уже бери билет на поезд, пока в Киев доедешь со своей Мухосранщины так и декабрь наступит)))
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лаптеногій, а чому ти вирішив шо я твій сусід і тим більше ватаноід як ти?
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від тебе кацапом смердить
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Тому що ти, дебілятко зайвохромосомне, п'ятий рік не можеш вивчити українську і навіть Гугл-перекладачем не вмієш користуватись.
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у сои пена из рта. хорошо.
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Петро мабуть сьогодні ботам подвійний оклад платить, бо аж задихаються )))
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АБСОЛЮТНО ВЕРНО сказал Порошенко. Добавлю - это путь к началу большой и кровавой Гражданской войны
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Петя за 5 років вже стільки натриндів )))
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******* кацапські боти про жопи говорити, - ти латентний ********?
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Пане Президент, виводьте народ на Майдан.
Зеленського час відправляти проводити концерти Кварталу у Ростові.
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зав'язуй з наркотою, Петя вже на лижах стоїть )))
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Да вас уже пробовали вывести на Майдан. На кофепитие в честь барыги удалось согнать всего полтора десятка порохоботов. И это несмотря на халявный торт от бывшей фабрики им. К.Маркса!)))
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А формула Липецкого Кондитера была - подписать эти идиотские Минские соглашения, погубить своих солдат в Иловайске, уйти из Дебальцево (жд узел для сухопутного прохода России в Крым), заработать на войне...не ходить на допросы.
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тому то Петя і каламутить воду, бо коли все розкриється, строк буде чималий
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