 Підписання "формули Путіна - це зняття санкцій проти РФ, легітимізація окупації Донбасу і незаконної анексії Криму, - Порошенко про домовленості в Мінську. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.
У заяві зазначається: : "Підписання формули російського походження - формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також: легітимізацію окупованого РФ Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму.
Ми не допустимо такого сценарію розвитку подій. Ми солідаризуємося з тими акціями і закликами, які сьогодні лунають серед ветеранів.
Ми не дамо зруйнувати Українську державу!"
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому,
Тебя в твоём курятнике не удовлетворяют?))
Брысь под шконку,шалава.
Зеленського час відправляти проводити концерти Кварталу у Ростові.