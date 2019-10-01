 Обмін полоненими на Донбасі може бути узгоджено 15 жовтня, - Сайдік

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже на це сподіваюся, всі цього дуже хочуть. Сторони дуже старанно працюють над цим питанням", - сказав Сайдік.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Він також сказав, що на засіданні в столиці Білорусі "обговорювалося питання про наступний етап звільнення наших полонених".
Російські ЗМІ, інформуючи про нинішні переговори в Мінську, навпаки, стверджують, що питання обміну полоненими не обговорювали.
Марк Фейгин....
Mark Feygin
@FeyginMark
·1 ч
Сегодня в Кремле, как писал классик, пробки в потолок.
Бассейн из шипучки.
1 ч. ·
На перший погляд, 10-хвилинна вистава, такий собі скетч, виявилася ні про що. Жодних змін - вибори лише після передачі кордону під контроль України та виведення російських військ. Ніякого "штангенциркуля" у варіанті Лаврова.
Втім, є певні дзвіночки: "жодних військ не має бути під час виборів". Як це так? Чому "жодних"? А українські війська куди мають подітися із власної території, у тому числі, місць постійної дислокації?
"Як у Станиці Луганській". У Станиці, до речі, не все благополучно. Якщо НЗФ так само будуть себе поводити і у Золотому та Богданівській, як сьогодні у Станиці, то ні про яку безпеку, ні про які вибори тощо йтися просто не може: безпечно почуватися там зможуть хіба що Бойко з Шуфричем, Новинським та Медведчуком. І то не факт.
І, наостанок, "новий закон", що "розроблятиметься Верховною Радою разом із громадськістю". Тут можуть бути несподіванки, а дебільна більшість проголосує за будь-що. Вони повинні відчувати постійну небезпеку для власної шкіри.
Але є й певні цікавинки.
По-перше, переляк у реваншистів і їхніх кремлівських ляльководів неабиякий: дай бог утримати те, що є наразі, - аж пре з усіх щілин. Майдану вони бояться більше за тих з нас, хто досі вагається.
По-друге, несамостійність Зеленського видна неозброєним оком всім, не лише нам. Роль. Хріново зіграна роль.
По-третє, ніякі "хворий", "втомився" тощо - не проканали і ті хвойди зрозуміли це. Отже, цей сценарій похєрєн. Я б на місці Зеленського змінив охорону до останнього держиморди. Бо є ще п. 4 ст. 108 Конституції. І я не жартую зараз.
все условия Кремля.., Зе-жаба выполнила...