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 Політика України
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Все про:обмін (525) Сайдік (136) Тристороння контактна група (138)

 Обмін полоненими на Донбасі може бути узгоджено 15 жовтня, - Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік висловив сподівання, що Тристороння контактна група (ТКГ) на черговій зустрічі 15 жовтня в Мінську погодить обмін полоненими на Донбасі.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже на це сподіваюся, всі цього дуже хочуть. Сторони дуже старанно працюють над цим питанням", - сказав Сайдік.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Він також сказав, що на засіданні в столиці Білорусі "обговорювалося питання про наступний етап звільнення наших полонених".

Російські ЗМІ, інформуючи про нинішні переговори в Мінську, навпаки, стверджують, що питання обміну полоненими не обговорювали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151520
 
 
 Топ коментарі
 
Дообмениваемся, что останемся без Крыма, Донбаса и Украины.
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на московии радуются...
все условия Кремля.., Зе-жаба выполнила...
Обмен пленными на Донбассе может быть согласован 15 октября, - Сайдик - Цензор.НЕТ 3164
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они отдадут и пленных и может даже обстрелы вообще прекратят заранее для проведения выборов чтоб клоуна еще больше обрадовать, зная что потом возьмут все
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Дообмениваемся, что останемся без Крыма, Донбаса и Украины.
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А сейчас ты контролируешь Крым и Донбасс?
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Нет, благодаря таким как ты и ЗЕ с его избирателями. Но вам мало, вы хотите всю Украину под путина подложить.
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Да. Напомню. Все очень хотели обмена. Я про Савченко.
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Марк Фейгин....

Mark Feygin

@FeyginMark

·1 ч

Сегодня в Кремле, как писал классик, пробки в потолок.
Бассейн из шипучки.
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От Украины пленных нет. Есть заложники, захваченные кацапами. А Украина арестовала террористов и бандитов. Так что, сайдюк, рассказывай новости кому другому
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Володимир Саркісян
1 ч. ·

На перший погляд, 10-хвилинна вистава, такий собі скетч, виявилася ні про що. Жодних змін - вибори лише після передачі кордону під контроль України та виведення російських військ. Ніякого "штангенциркуля" у варіанті Лаврова.
Втім, є певні дзвіночки: "жодних військ не має бути під час виборів". Як це так? Чому "жодних"? А українські війська куди мають подітися із власної території, у тому числі, місць постійної дислокації?
"Як у Станиці Луганській". У Станиці, до речі, не все благополучно. Якщо НЗФ так само будуть себе поводити і у Золотому та Богданівській, як сьогодні у Станиці, то ні про яку безпеку, ні про які вибори тощо йтися просто не може: безпечно почуватися там зможуть хіба що Бойко з Шуфричем, Новинським та Медведчуком. І то не факт.
І, наостанок, "новий закон", що "розроблятиметься Верховною Радою разом із громадськістю". Тут можуть бути несподіванки, а дебільна більшість проголосує за будь-що. Вони повинні відчувати постійну небезпеку для власної шкіри.
Але є й певні цікавинки.
По-перше, переляк у реваншистів і їхніх кремлівських ляльководів неабиякий: дай бог утримати те, що є наразі, - аж пре з усіх щілин. Майдану вони бояться більше за тих з нас, хто досі вагається.
По-друге, несамостійність Зеленського видна неозброєним оком всім, не лише нам. Роль. Хріново зіграна роль.
По-третє, ніякі "хворий", "втомився" тощо - не проканали і ті хвойди зрозуміли це. Отже, цей сценарій похєрєн. Я б на місці Зеленського змінив охорону до останнього держиморди. Бо є ще п. 4 ст. 108 Конституції. І я не жартую зараз.
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на московии радуются...
все условия Кремля.., Зе-жаба выполнила...
Обмен пленными на Донбассе может быть согласован 15 октября, - Сайдик - Цензор.НЕТ 3164
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Я думаю, на москве сегодня пьют шампанское..
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Валька Матвиенко, пару дней назад мечтала, чтобы наши "стратеги" договаривались напрямую с гауляйтерами... И чо, свершилось?
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Этот старый брехун маразматик куритель марихуаны еще живой?
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конечно..штанмаера отымели..теперь и обменять можно..
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