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 Політика України
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Все про:націоналісти (138) Офіс Президента (113)

 "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після брифінгу В.Зеленського біля офісу Глави держави розпочалася акція націоналістів.

Пряма трансляція з акції націоналістів:

Відео - Національний корпус

Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 01
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 02
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 03
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 04
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 05
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 06

ВІДЕО, ФОТО - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151519
 
   
 Топ коментарі
 
На майдане нужно собираться!и штурмовать офис зеЛЕной падали!
к этому все и идет!
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давайте и дальше разваливайте страну срочно майдан а пото все массово в польгу на зароботки
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Главное когда порошенко в этот раз залезет на трактор,то таки дотянуться до его горлянки!А де Дзиндзя?Уже заводит трактор?))Эта,со справкой уже собрала малолеток в платках и с цепями? Ну давайте,вы ж уже опыт наработали!Только в этот раз вас пожрет тот пожар который вы раздуваете.
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Кацапоид,не пускай пузыри,иди кукарекни на ночь и успокойся.один уже попробовал тушить "пожар",до сих пор с Ростова боится выехать,так то был матёрый волк,а это чмо куда побежит?У себя в Великих ****** его примешь?
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що, лахтинський резерв підтягнувся?
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Ну что? Все видят, что в этой карикатуре все правда!

"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 5206
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Глава офиса президента Андрей Богдан летал с Азаровым в Россию за день до остановки "евроассоциации" Януковичем.

Пресс-секретарь офиса президента Мендель - ТП пророссийских взглядов, фотографируется с лентой кацапского пропагандистского канала, на совести которого разжигание войны и тысячи смертей.

Каких интересных людей подбирает себе бубочка.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/12440364/12440364_original.jpg"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 2606
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"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 2148

Спочатку на брифінгу перед представниками ЗМІ виступила прес-секретар Юлія Мендель.
"Колеги, спасибі, що ви так швидко зібралися", - заявила вона, запросивши до мікрофона Зеленського.
Той, в свою чергу, той посміхнувся і запитав у Мендель, чи не штовхала вона журналістів, тим самим згадавши про недавній випадок, коли прес-секретар відштовхнула кореспондента одного з українських видань, який спробував поставити запитання керівнику Офісу президента Андрій Богдану і самому Зеленському.
Після слів Зеленського в залі було чути сміх.
Варто зазначити, що деякі журналісти вважають глузуванням таку реакцію Зеленського на поведінку його прес-секретаря.
"Є миті, коли мені дуже хочеться назвати президента "клоуном" - і то без жодного натяку на його попереднє місце роботи. Тупо через його буфонаду на теперішньому місці. "Ви нікого не штовхали?" - пашутіл президент до Юлії Мендель перед залом журналістів. Ось і вся публічна реакція Зеленського на ганебну поведінку свого пресера. Це фраза зневаги і насмішки президента над всіма працівниками ЗМІ, які були на брифінгу ", - написав журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці в Facebook.
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Зелёные говнюки защищают своего клоуна.А вам дали сфоткаться с Томом Крузом,или вы ждёте в гости Путина?
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ооо вылезло. спрячща онолитег
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Дурень,твое время кукарекать в пять утра.Быстро на жердочку,и голову к жопе))
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Еще Сталин говорил , нет человека, нет проблемы. Если бы в свое время убрали Сталина или Гитлера то десятки млн. людей остались бы живы.
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походу чувак покушение на Сталина готовит, а потом Гитлера убъет...
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Народы так "много", ну раз Тягнибок есть, не хватает еще Ляшка.
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Поздно пить баржомы когда почки отвалились. Малороссы-хохлы выбрали себе Зедебилоида. Это только цветочки. А Ягодки будут когда хохлы, жиды и кацапы, будут сажать и уничтожать все украинское и украинцев.
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иди мальдивскаго своего посади сначала.
с гонтаревой.
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Петушара,кукарекать будешь на паРаше.
И то ,когда ************** разрешит.
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И все что-ли? Требую продолжения Майдана!
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История повторяется, почти как в 1918 году, опять капитуляция Украины, россия можно сказать победила.
Есть хорошая поговорка о россии и украинской власти, националистах с их антинародными реформами: "лучше с умным - потерять, чем с дураком найти".
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Когда саакашвили стоял под радой , требуя снятия депутатской неприкосновенности и импичмента порошенко - что-то на Цензоре стримов не было. Все рассказывали постфактум
А тут такое))
Пятя очень не хочет уезжать, а неприкосновенность снимают очень скоро))
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Таня заспокойся, аби в твоєї зе-БУБОЧКИ було все гаразд
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Так пошли бы и постримили. И нам всем на ЦН показали. Не было стримов, значит не интересно было. А то что Петя не хочет уезжать это вам он сам сказал или Марина? Или Ванга предсказала с Нострадамусом? Вы то чё за Петю переживаете? Если ему по судьбе, то ответит, если нет -то не ответит. А вы заболеть от переживаний можете... Оно вам надо?
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Недоучка безграмотная, пошлёшь своего мужа, если он у тебя есть, пусть хотя бы мусор вынесет)
Примитивная , одноразовая - раскудахталась здесь - тома или том.
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Сама Ви,либонь,незаміжня,бо багато тут часу проводите і злюча вельми...
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Не братиму з Вас приклад.Смокчіть собі у самоті.І мовчки.
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Так треба, за державу образливо і пєтя чи не пєтя, хоча зізнаюсь, вважаю кращим президентом, і на Майдан вийду, і зараз, як в листопаді 2013
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"Ні капітуляції", - акция националистов под офисом президента. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ



снова поют гимны и палят факелы. ну дебилы конченные.

портнова с шуфричем не пабедили за 5 лет.

идите кофэ уже пить . ниначто в неспособные.

как надаедливые мухи - закрыл окно и нету мух.

и убивают пулями-тарифами, а лные песни поют и факелы носят.



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Вангую, если сделают все по формуле Штанмайера, в Украине будет анклав руского мира, как в Приднестровье, санкции с рашки снимут и продолжится расползаться эта зараза дальше, да,и войска никто не выведет, переоденут просто и у них у всех паспорта ДНР-ЛНР, то бишь местные все, ЕПТА!!!
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Да Зеленский хоть бы головой подумал- Путин раздает российские паспорта в ОРДЛО, и что теперь сдаст назад.
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Всё зависит от того, что будет принимать ВР. Фиг что-то выйдет, как мечтали путлер, в сговоре с педро, в 2014 году.
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Ти дебіле що знаєш про цю формулу? Іди почитай, подумай а не сри тут
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Почему все зелеботы сразу переходят на личности, даже лайк тебе поставлю, умалишенный ты наш))))
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Если Билецкий, Ильенко, Михальчишин, Сиротюк и другие ребята выйдут на митинг, то я не против. На стрёме нужно стоять всегда. Фиг у кого-то выйдет изменить Конституцию. А это основное. Тогда в 2014-2015 у порохоботов не вышло, не выйдет и сейчас. Нуланд выкручивала руки в ВР, кончилось бойней под ВР.
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И все, уже разошлись. А как же заявления о бессрочной акции. Возле стелы на Майдане разные песики .
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Билецкий больше доверия вызывает, чем Порошенко.
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тут я согласен. свиносою будут бить так же как и штейнов, за мыролюбство , а свиновальцманат еще и за потужный реформизм.
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Отель вещаешь,гребненосный?
За свою.жопу боишься?
Правильно,разминай,и маж вазелином,скоро тебе понадобится.
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вернячок,братуха - мы их сделаем..
ну сколько их там,миллиона три-четыре ?
и наши нам с севера помогут,если чо.. "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 3308
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ПыСы порохоботня, не советую вылазить на бульдозер, как на Майдане. Как бы плохо для вас не закончилось. Билецкий свыням не товарищ, как и свободовцы.
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Откель вещаешь,гребненосный?
За свою.жопу боишься?
Правильно,разминай,и маж вазелином,скоро тебе понадобится
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пси у ВР, а це так... тітушня обмундурована

ДревляниН‏ @freeukrman 1 час назад

Всі аваківські пси тут. А тепер задайте собі питання, як за такий короткий проміжок часу, можна так організуватися і навіть з плакатами. Відповідь тілтки одна, це все готувалося завчасно! Де ці пдрси, там профанація, а не акції.
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Профанація, це у вас на московії, а тут Майдан так Майдан!
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Націоналіст? А чому собачою?
Ти з яких націоналістів: зеленороських чи малороських?
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А тут чи не кожне собачим їзьєккомь гавкає.Один навіть підписується "Русккєй украЬІнІц"!!!
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До выполнения этих выборов, как до Киева рачки, как и до изменений в Конституции. Короче, ПОКА, маячня. Но нужно бдить.
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Це для розумних людей, що можуть мислити зрозуміло а тут сруть ротом боти за гроші рошенка,який думає що йому вдасться насрати лохам у вуха так, що вони побіжать скидати владу та соєвого на царство ставити.
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Для начала, нужно проанализировать что понапринимал порошенко в своих договорняках, нарушая Конституцию А затем аннулировать, как анти конституционные. Пусть педро не митинги организоввает, а поотменяет всю эту срань, что пропихивал все эти годы.
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И чего разорались? Сами избрали ведь, никто по дулом автомата на выборы не гнал, бежали за халявой. Так жрите и давитесь, нищеброды халявные.
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Не голосовал ни за тварь порошенко, ни за Зеленского. Это для начала. Что прокатили мародёра, зачёт народу, что принесёт избрание Зе, увидим. Пока что он разгребает то, что за 5 лет натворил проклятый "циничный барыга". Будет играть мутки с путлером, получит по-полной.
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Уймись, ольгинский, Порох давно не През а вы, уроды, всё по старым метдоичкам работаете. Хлебни стекломою и убейся, поц.
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"Будет играть мутки с путлером, получит по-полной"
Он уже играет. По-полной играет.
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Зеленського треба судити за державну зраду!!! На нари недоростка! В тюрьму покидька!!!
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То НЕ націоналісти.То-тітухани Авакова.
"Тим людям, які з добрими намірами збираються вийти на протест разом з Азівськими шльондрами, нагадаю: це вони травили проукраїнську владу. Це вони влаштовували перфоманси на камеру. Це вони привели до влади Зе. Не вірте їм. Це провокатори на зарплаті в російських шавок."




Ольга Рев

@Olha_Rev

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Пра клятиє нацикє ні вєрють,шо кацапи нам "братьє" їдінакрофьния..
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Любая Война кончается или миром или капитуляцией. Капитуляция русских это жовто-блакитный прапор над кремлем. Наша капитуляция это руский флаг вместо стилизованного под тризуб варяжского орла.
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Не русских а кацапів, не пались кацапе.
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Вы очень неумело косите под украинца. Новенький ?
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Кстати, им красную краску дали?
Надо срочно новые красные линии нарисовать!
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це шо виходить,
типа аваків і його нацжони проти "штанмаєра" ?
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