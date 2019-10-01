Редактор Цензор.НЕТ 01.10.19 20:5201.10.19 22:56 "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Після брифінгу В.Зеленського біля офісу Глави держави розпочалася акція націоналістів.Пряма трансляція з акції націоналістів: Відео - Національний корпус ВІДЕО, ФОТО - Олег Богачук Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151519 x Мені подобається 37
Пресс-секретарь офиса президента Мендель - ТП пророссийских взглядов, фотографируется с лентой кацапского пропагандистского канала, на совести которого разжигание войны и тысячи смертей.
Каких интересных людей подбирает себе бубочка.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/12440364/12440364_original.jpg
Спочатку на брифінгу перед представниками ЗМІ виступила прес-секретар Юлія Мендель.
"Колеги, спасибі, що ви так швидко зібралися", - заявила вона, запросивши до мікрофона Зеленського.
Той, в свою чергу, той посміхнувся і запитав у Мендель, чи не штовхала вона журналістів, тим самим згадавши про недавній випадок, коли прес-секретар відштовхнула кореспондента одного з українських видань, який спробував поставити запитання керівнику Офісу президента Андрій Богдану і самому Зеленському.
Після слів Зеленського в залі було чути сміх.
Варто зазначити, що деякі журналісти вважають глузуванням таку реакцію Зеленського на поведінку його прес-секретаря.
"Є миті, коли мені дуже хочеться назвати президента "клоуном" - і то без жодного натяку на його попереднє місце роботи. Тупо через його буфонаду на теперішньому місці. "Ви нікого не штовхали?" - пашутіл президент до Юлії Мендель перед залом журналістів. Ось і вся публічна реакція Зеленського на ганебну поведінку свого пресера. Це фраза зневаги і насмішки президента над всіма працівниками ЗМІ, які були на брифінгу ", - написав журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці в Facebook.
с гонтаревой.
И то ,когда ************** разрешит.
Есть хорошая поговорка о россии и украинской власти, националистах с их антинародными реформами: "лучше с умным - потерять, чем с дураком найти".
А тут такое))
Пятя очень не хочет уезжать, а неприкосновенность снимают очень скоро))
Примитивная , одноразовая - раскудахталась здесь - тома или том.
снова поют гимны и палят факелы. ну дебилы конченные.
портнова с шуфричем не пабедили за 5 лет.
идите кофэ уже пить . ниначто в неспособные.
как надаедливые мухи - закрыл окно и нету мух.
и убивают пулями-тарифами, а лные песни поют и факелы носят.
За свою.жопу боишься?
Правильно,разминай,и маж вазелином,скоро тебе понадобится.
ну сколько их там,миллиона три-четыре ?
и наши нам с севера помогут,если чо..
За свою.жопу боишься?
Правильно,разминай,и маж вазелином,скоро тебе понадобится
ДревляниН @freeukrman 1 час назад
Всі аваківські пси тут. А тепер задайте собі питання, як за такий короткий проміжок часу, можна так організуватися і навіть з плакатами. Відповідь тілтки одна, це все готувалося завчасно! Де ці пдрси, там профанація, а не акції.
Ти з яких націоналістів: зеленороських чи малороських?
Он уже играет. По-полной играет.
"Тим людям, які з добрими намірами збираються вийти на протест разом з Азівськими шльондрами, нагадаю: це вони травили проукраїнську владу. Це вони влаштовували перфоманси на камеру. Це вони привели до влади Зе. Не вірте їм. Це провокатори на зарплаті в російських шавок."
Ольга Рев
@Olha_Rev
Надо срочно новые красные линии нарисовать!
типа аваків і його нацжони проти "штанмаєра" ?