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 Політика України
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Все про:націоналісти (138) Офіс Президента (113)

 "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Після брифінгу В.Зеленського біля офісу Глави держави розпочалася акція націоналістів.

Пряма трансляція з акції націоналістів:

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151519
 
   
 Топ коментарі
 
На майдане нужно собираться!и штурмовать офис зеЛЕной падали!
к этому все и идет!
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Цензор, - ваш коллега...
Маты есть..., но к месту....
"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 1948
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Ну блин, опять аваковский детсад. Где патриоты?
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Ну блин, опять аваковский детсад. Где патриоты?
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Та все тут на форуме сидят. Например, ты.
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Точно! Это же наемники действующего главы МВД "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 8746
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Если не можешь победить толпу - возглавь её. Николо Макиавелли.
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Полтора порохобота вот и весь потенциал .. "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 8633
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Помиляєшся, це зелень по норам а порохоботи легкі на підьом, Майдан тому підтвердження!
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Вальцман щаз всех построил и раздаёт по стакану компота в столовой. Порохосрань вся там. "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 5351
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Вальцман щаз всех построил и раздаёт по стакану компота в столовой. Порохосрань вся там.
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контроліруємий спуск лавіни тіпа, ага
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ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
Страшная сказка (зачёркнуто) пиеса.

Действующие лица:

КОЗА, старое лицо.
ВОЛК, новое лицо.
1-Й КОЗЛЁНОК.
2-Й КОЗЛЁНОК.
3-Й КОЗЛЁНОК.
4-Й КОЗЛЁНОК.
5-Й КОЗЛЁНОК.
6-Й КОЗЛЁНОК.
7-Й КОЗЛЁНОК, составляющий около 14 процентов от численности козлят, причём это значение совершенно случайно близко к результатам первого тура президентских выборов 2019-го года в Украине
* * *
ВОЛК: Вы, козлятушки, вы, ребятушки, отопритеся, отворитеся, ваша мать пришла, молока принесла.
7-й КОЗЛЁНОК: По-моему это подстава какая-то.
1-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
2-й КОЗЛЁНОК: По-моему пришло время обновления козлиных элит.
7-й КОЗЛЁНОК: На волка???
3-й КОЗЛЁНОК: К козе очень много вопросов.
7-й КОЗЛЁНОК: Вы е#анутые?
2-й КОЗЛЁНОК: Ну да, ну да, если не коза, то кто, слышали уже...
4-й КОЗЛЁНОК: Возможно, волк и не такая плохая кандидатура на должность матери.
7-й КОЗЛЁНОК: Да вы смеётесь надо мной, что ли?!
5-й КОЗЛЁНОК: Если честно, я лично далёк от политики.
7-й КОЗЛЁНОК: Что вы несёте, ***#ь, это же волк!
1-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
2-й КОЗЛЁНОК: Давайте сделаем козу разом.
6-й КОЗЛЁНОК: Я не поддерживаю кандидатуру козы, но кандидатуру волка я не поддерживаю ещё более.
3-й КОЗЛЁНОК: Давайте голосовать.

(Пять козлят голосуют за то, чтобы впустить волка, один воздерживается, седьмой разбивает рожу копытом, делая фейспалм.)

1-й КОЗЛЁНОК: Решено, открываем дверь.
7-й КОЗЛЁНОК: Пиз#ос.

(Козлята открывают дверь. Волк заходит и съедает первого козлёнка.)

7-й КОЗЛЁНОК: ****, я так и знал.
2-й КОЗЛЁНОК: Товарищ волк, я хочу предупредить, что мы будем пристально наблюдать за вашими инициативами.
3-й КОЗЛЁНОК: Господин волк, расскажите о своих творческих планах.
4-й КОЗЛЁНОК: Мне нравится, что первые шаги волка были решительными, хотя и несколько не такими, как мы себе представляли.
7-й КОЗЛЁНОК: Епааааааать...
5-й КОЗЛЁНОК: Я надеюсь, что волк использует свою власть для достижения стратегических целей и проведёт давно назревшие реформы в козлином обществе.
6-й КОЗЛЁНОК: Я предупреждаю вас, волк, не переходите за красные линии.
7-й КОЗЛЁНОК: Если мы сейчас все разом навалимся, мы его легко отпиз#им.
3-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.

(Волк съедает второго козлёнка.)

7-й КОЗЛЁНОК: Пиз#ец ***#ь пиз#ец **** на#уй.
5-й КОЗЛЁНОК: Пойду в партию к волку, буду голосом разума, может он ко мне прислушается.
3-й КОЗЛЁНОК: Давайте дадим волку сто дней.
4-й КОЗЛЁНОК: Нам нужно учиться искать и находить компромиссы.
7-й КОЗЛЁНОК: **** пиз#ец ***#ь **** ***#ь.
4-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
6-й КОЗЛЁНОК: Волк, имейте в виду, мы не пойдём на компромиссы в принципиальных вопросах.
7-й КОЗЛЁНОК: Пацаны, это жопа, давайте что-то делать.
3-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.

(Волк съедает третьего козлёнка.)

7-й КОЗЛЁНОК: Е#анаты ***#ь **** пиз#ец на#уй ё#аные козлы ***#ь.
6-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
5-й КОЗЛЁНОК: Товарищи козлята, я давно знаю волка и только с лучшей стороны...
7-й КОЗЛЁНОК: Пиз#ец ***#ь вы чё, конченые, он нас жрёт по одному, вам чё, повылазило? Давайте все разом набросимся и его отпиз#им, нас всё ещё четверо на него одного!
4-й КОЗЛЁНОК: Не надо разделять козлят.
5-й КОЗЛЁНОК: Ага, козу свою ненаглядную хотите вернуть? Фигушки!
6-й КОЗЛЁНОК: Недопустима сдача национальных козлиных интересов. В остальном мы пристально наблюдаем за ситуацией.
4-й КОЗЛЁНОК: Первые шаги волка всё ещё оставляют простор для интерпретаций, действительно ли он искренне предан козлиным интересам.
7-й КОЗЛЁНОК: Вы не козлята, вы е#анаты, вы это понимаете вообще?

(Оставшиеся козлята теряют терпение и пытаются запихать нагнетающего седьмого козлёнка в пасть волку, чтобы тот заткнулся наконец. Седьмой козлёнок отбивается. Тем временем Волк съедает четвёртого козлёнка.)

5-й КОЗЛЁНОК: Без паники! Это временные издержки переходного периода.
7-й КОЗЛЁНОК: Та мне по#уй уже вообще ***#ь.
6-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
7-й КОЗЛЁНОК: Козлы, ***#ь...
5-й КОЗЛЁНОК: Козлята, я сейчас вам всё объясню...
7-й КОЗЛЁНОК: Та я в рот е#ал. Рожусь следующий раз котом.
6-й КОЗЛЁНОК: Так, красные линии перейдены. Мы выражаем глубокую обеспокоенность.

(Волк съедает пятого козлёнка.)

5-й КОЗЛЁНОК (из пищевода): Меня-то ***#ь за что?
7-й КОЗЛЁНОК: Какая неожиданность, ***#ь. Как же так вышло, а?
6-й КОЗЛЁНОК: Так, если это не прекратится, то мы будем вынуждены решительно осудить поведение волка.

(Волк съедает шестого козлёнка и поворачивается к седьмому.)

7-Й КОЗЛЁНОК (доставая нож): Живым не дамся!
ВОЛК (немного подумав): Договорились.

ЗАНАВЕС.
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Пізно. Ми програли вже 25 травня 2014 року...
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Хто це ви? Ви й не вигравали нiколи. Й зараз вiдсмокчете
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Шайбу! Шайбу! Шайбу! Это же кловуны соевые.
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Та да.. А на воротах - клован зе и пропускает, и пропускает.. Видимо, хосет с фанами встретитьсч
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Шмаркля аналізи прямо в труси вже починає здавати? А де мендель? Чого бубочку не захищає?
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На майдане нужно собираться!и штурмовать офис зеЛЕной падали!
к этому все и идет!
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Ну здай нарешті хоч ти аналізи за шмарклю, підтверди що він не нарік, хотя......не здавай.
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Якщо буде штурм - шмаркля і паркан калу здасть у штані, а не лише тин сечі.
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Зачем штурмовать пустой офис? И почему только ЗЕ?
21-й век на дворе. Найти адреса всех зепадлюк не проблема.
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Цензор, - ваш коллега...
Маты есть..., но к месту....
"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 1948
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Это тот самый Бабченко, которого хотели убить по списку из кремля, а в итоге "киллер" получил 4 года?
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Песики Авакова вышли чтоб возможные протесты направить в нужное русло, сейчас потрындят и разойдутся.
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Уже. Требуют посадить свинарчуков. Клоуны собакова.
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Вова не досидить свої законні 5ть років однозначно, трохи тупуватий...
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Зараз би брудом поливати "бариг", які 5 років не капітулювали і зробити все, щоб прийшли "нові літса".
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Бариги теж намагалися капітулювати, але їх привів до тями член ВО "Свобода", який кинув гранату під радою.
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Ага, "мінськ" і т.п. ***** Зеленський придумав...
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Ценой невероятных усилий удалось разсекретить кровавый план страшного декабрьского путча 2019

"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 8687
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Бліііін! Що тепер робити? Таємний наш план викрили! Ааааааа здаємося!!!! Зевата тебе це влаштовує?
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Смиритесь! Это избраный большинством презедент. 73% на выборах. Это не хухры мухры "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 8173
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чем больше %. тем ближе к люстрации на столбе "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 9964
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Зачем Зеленскому возвращение Януковича
Вы зробили це разом!!!
https://youtu.be/lMNPcge8FYQ
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ДАК А ЧТО ПРОИЗОШЛО ТО? ОТВЕТИЛИ НА ПИСЬМО САЙДИКА И ЧТО? ПУЙЛО НЕ БУДЕТ ЗАБИРАТЬ СВОИХ ИХТАМНЕТОВ С ДОМБАБВЕ И НИКАКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА НЕ БУДЕТ! НИЧЕГО ЕЩЕ НЕ ПРОИЗОШЛО ОНИ УЖЕ СРАЧ УСТРОИЛИ ДЛЯ КАРТИНКИ КИСЕЛЕВА И ПОМЕТА
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Порохоботы что-то очень житко. Ну ка, оторвали задницу от дивана и пошли флагами махать...
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О! Полезные идиоты нарисовались. Опять воду каламутят.
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Вимога має бути відставка Зеленського. Він - зрадник.
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Я не Порохобот, але з Порошенко було якось надійніше.
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если б у тебя была хоть капля элементарных житейских познаний, ты бы знал, что б/у шины лежат горой возле каждого (почти) шиномонтажа и их может любой забрать бесплатно "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 1423

хотя... Не эт я ошибся
по 10 грн за штуку возьмешь? от 13 до 20 радиус?
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С таким тупорылым народом как наш и врагов не нужно. Ватное быдло Украины и это схавает
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а цензорские визжали что путч возглавит Петрусь...
или он нападьот с фланга?
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Безвіз, Томос і мову не могли намазати на хліб, нехай тепер штанмайєра мажуть на хєр
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как в армию идти, так хрен кого найдёшь, а как флагами в столице размахивать и дурню всякую орать, так полно !
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Вам же сказали НИ КАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ психболные
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