 "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Пряма трансляція з акції націоналістів:
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Після брифінгу Зеленського націоналісти збирають акцію під Офісом президента
Під Офісом президента відбулась акція за відставку Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту. ФОТОрепортаж
Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
"Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
+17
На майдане нужно собираться!и штурмовать офис зеЛЕной падали!
к этому все и идет!
к этому все и идет!
+17
Цензор, - ваш коллега...
Маты есть..., но к месту....
Маты есть..., но к месту....
+9
Ну блин, опять аваковский детсад. Где патриоты?
Страшная сказка (зачёркнуто) пиеса.
Действующие лица:
КОЗА, старое лицо.
ВОЛК, новое лицо.
1-Й КОЗЛЁНОК.
2-Й КОЗЛЁНОК.
3-Й КОЗЛЁНОК.
4-Й КОЗЛЁНОК.
5-Й КОЗЛЁНОК.
6-Й КОЗЛЁНОК.
7-Й КОЗЛЁНОК, составляющий около 14 процентов от численности козлят, причём это значение совершенно случайно близко к результатам первого тура президентских выборов 2019-го года в Украине
* * *
ВОЛК: Вы, козлятушки, вы, ребятушки, отопритеся, отворитеся, ваша мать пришла, молока принесла.
7-й КОЗЛЁНОК: По-моему это подстава какая-то.
1-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
2-й КОЗЛЁНОК: По-моему пришло время обновления козлиных элит.
7-й КОЗЛЁНОК: На волка???
3-й КОЗЛЁНОК: К козе очень много вопросов.
7-й КОЗЛЁНОК: Вы е#анутые?
2-й КОЗЛЁНОК: Ну да, ну да, если не коза, то кто, слышали уже...
4-й КОЗЛЁНОК: Возможно, волк и не такая плохая кандидатура на должность матери.
7-й КОЗЛЁНОК: Да вы смеётесь надо мной, что ли?!
5-й КОЗЛЁНОК: Если честно, я лично далёк от политики.
7-й КОЗЛЁНОК: Что вы несёте, ***#ь, это же волк!
1-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
2-й КОЗЛЁНОК: Давайте сделаем козу разом.
6-й КОЗЛЁНОК: Я не поддерживаю кандидатуру козы, но кандидатуру волка я не поддерживаю ещё более.
3-й КОЗЛЁНОК: Давайте голосовать.
(Пять козлят голосуют за то, чтобы впустить волка, один воздерживается, седьмой разбивает рожу копытом, делая фейспалм.)
1-й КОЗЛЁНОК: Решено, открываем дверь.
7-й КОЗЛЁНОК: Пиз#ос.
(Козлята открывают дверь. Волк заходит и съедает первого козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: ****, я так и знал.
2-й КОЗЛЁНОК: Товарищ волк, я хочу предупредить, что мы будем пристально наблюдать за вашими инициативами.
3-й КОЗЛЁНОК: Господин волк, расскажите о своих творческих планах.
4-й КОЗЛЁНОК: Мне нравится, что первые шаги волка были решительными, хотя и несколько не такими, как мы себе представляли.
7-й КОЗЛЁНОК: Епааааааать...
5-й КОЗЛЁНОК: Я надеюсь, что волк использует свою власть для достижения стратегических целей и проведёт давно назревшие реформы в козлином обществе.
6-й КОЗЛЁНОК: Я предупреждаю вас, волк, не переходите за красные линии.
7-й КОЗЛЁНОК: Если мы сейчас все разом навалимся, мы его легко отпиз#им.
3-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
(Волк съедает второго козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: Пиз#ец ***#ь пиз#ец **** на#уй.
5-й КОЗЛЁНОК: Пойду в партию к волку, буду голосом разума, может он ко мне прислушается.
3-й КОЗЛЁНОК: Давайте дадим волку сто дней.
4-й КОЗЛЁНОК: Нам нужно учиться искать и находить компромиссы.
7-й КОЗЛЁНОК: **** пиз#ец ***#ь **** ***#ь.
4-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
6-й КОЗЛЁНОК: Волк, имейте в виду, мы не пойдём на компромиссы в принципиальных вопросах.
7-й КОЗЛЁНОК: Пацаны, это жопа, давайте что-то делать.
3-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
(Волк съедает третьего козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: Е#анаты ***#ь **** пиз#ец на#уй ё#аные козлы ***#ь.
6-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
5-й КОЗЛЁНОК: Товарищи козлята, я давно знаю волка и только с лучшей стороны...
7-й КОЗЛЁНОК: Пиз#ец ***#ь вы чё, конченые, он нас жрёт по одному, вам чё, повылазило? Давайте все разом набросимся и его отпиз#им, нас всё ещё четверо на него одного!
4-й КОЗЛЁНОК: Не надо разделять козлят.
5-й КОЗЛЁНОК: Ага, козу свою ненаглядную хотите вернуть? Фигушки!
6-й КОЗЛЁНОК: Недопустима сдача национальных козлиных интересов. В остальном мы пристально наблюдаем за ситуацией.
4-й КОЗЛЁНОК: Первые шаги волка всё ещё оставляют простор для интерпретаций, действительно ли он искренне предан козлиным интересам.
7-й КОЗЛЁНОК: Вы не козлята, вы е#анаты, вы это понимаете вообще?
(Оставшиеся козлята теряют терпение и пытаются запихать нагнетающего седьмого козлёнка в пасть волку, чтобы тот заткнулся наконец. Седьмой козлёнок отбивается. Тем временем Волк съедает четвёртого козлёнка.)
5-й КОЗЛЁНОК: Без паники! Это временные издержки переходного периода.
7-й КОЗЛЁНОК: Та мне по#уй уже вообще ***#ь.
6-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
7-й КОЗЛЁНОК: Козлы, ***#ь...
5-й КОЗЛЁНОК: Козлята, я сейчас вам всё объясню...
7-й КОЗЛЁНОК: Та я в рот е#ал. Рожусь следующий раз котом.
6-й КОЗЛЁНОК: Так, красные линии перейдены. Мы выражаем глубокую обеспокоенность.
(Волк съедает пятого козлёнка.)
5-й КОЗЛЁНОК (из пищевода): Меня-то ***#ь за что?
7-й КОЗЛЁНОК: Какая неожиданность, ***#ь. Как же так вышло, а?
6-й КОЗЛЁНОК: Так, если это не прекратится, то мы будем вынуждены решительно осудить поведение волка.
(Волк съедает шестого козлёнка и поворачивается к седьмому.)
7-Й КОЗЛЁНОК (доставая нож): Живым не дамся!
ВОЛК (немного подумав): Договорились.
ЗАНАВЕС.
к этому все и идет!
21-й век на дворе. Найти адреса всех зепадлюк не проблема.
Маты есть..., но к месту....
Вы зробили це разом!!!
https://youtu.be/lMNPcge8FYQ
хотя... Не эт я ошибся
по 10 грн за штуку возьмешь? от 13 до 20 радиус?
или он нападьот с фланга?