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 Суспільство
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Все про:Антарктида (31) наука (158) Міносвіти (511) експедиція (6)

 Оголошено конкурс у команду для наступної експедиції до Антарктиди, - Міносвіти

Почався конкурс з відбору команди полярників у 25-ту Українську антарктичну експедицію (УАЕ) на 2020-2021 роки.

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України, конкурс оголосив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) МОН 1 жовтня 2019 року, передає Цензор.НЕТ. Документи приймають упродовж місяця - до 1 листопада.

"Ми знову шукаємо найкращих фахівців і одночасно романтиків, які проведуть цілий рік на станції "Академік Вернадський". Хочу зауважити, що до роботи 25-ї Української антарктичної експедиції 2020-2021 років буде прикуто дуже багато уваги. Адже в 2020-му спочатку весь світ святкуватиме 200-річчя відкриття Антарктиди, а потім Україна відзначатиме першу чверть століття нашої станції", - зазначив керівник НАНЦ Євген Дикий.

"Цьогоріч ми знову не ставимо жодних обмежень - головне, щоб кандидати або кандидатки були фахівцями за своїми напрямками і мали необхідне здоров'я для роботи в Антарктиді", - додав глава НАНЦ МОН.

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Оголошено конкурс у команду для наступної експедиції до Антарктиди, - Міносвіти 01

Нагадаємо, в 2018 вперше за багато років було проведено відкритий конкурс, без гендерних обмежень, на який заявки подало загалом 178 осіб, з яких 32 - жінки. Зараз команда складається з 12 полярників, серед яких є 2 жінки - лікар і біолог.

Україна - одна з 30 країн світу зі своєю постійною станцією в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щорічно на станцію "Академік Вернадський" відправляється річна експедиція, в яку входять вчені і технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151518
 
 
 Топ коментарі
 
Предлагаю отправить ЗЕ с Беней
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Вєсті з за порєбріка:
«"Вой начнётся на рагульих болотах": Соцсети отреагировали на подписание Украиной "формулы", за которую выступала Россия».
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Да! Да! И всю команду ЗЕ вместе с 95 кварталом без харчей и тёплой одежды.
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Да! Да! И всю команду ЗЕ вместе с 95 кварталом без харчей и тёплой одежды.
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Лучше весь лондонский десант - великолепную четвёрку . ( А пингвинов на это время эвакуировать , шоб не испортились морально ) .
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товарищ Pro Gamer: "Предлагаю отправить ЗЕ с Беней"
пигвинов жалко, конечно, но украинцев жальче
"За" ?
"Против" ?
"Воздержавшиеся" ?
Принято единогласно

в Антарктику едут девочка Моника ЗЕбенски и ее бородатый бабушка
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Вєсті з за порєбріка:
«"Вой начнётся на рагульих болотах": Соцсети отреагировали на подписание Украиной "формулы", за которую выступала Россия».
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Щоб сумно в Антарктидi не було,
Вiзьмiть з собою зе лайно
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Экспедицию должен возглавить проффэсор Зеленский!
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Краще Йуріка - нема кандідатури , - всім нальє порівну , бо всі - кумовья . Объявлен конкурс в команду для следующей экспедиции в Антарктиду, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4106
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Югик не пройдёт кастинг - у него нет кассового аппарата!
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