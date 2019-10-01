 Оголошено конкурс у команду для наступної експедиції до Антарктиди, - Міносвіти

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України, конкурс оголосив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) МОН 1 жовтня 2019 року, передає Цензор.НЕТ. Документи приймають упродовж місяця - до 1 листопада.

"Ми знову шукаємо найкращих фахівців і одночасно романтиків, які проведуть цілий рік на станції "Академік Вернадський". Хочу зауважити, що до роботи 25-ї Української антарктичної експедиції 2020-2021 років буде прикуто дуже багато уваги. Адже в 2020-му спочатку весь світ святкуватиме 200-річчя відкриття Антарктиди, а потім Україна відзначатиме першу чверть століття нашої станції", - зазначив керівник НАНЦ Євген Дикий.

"Цьогоріч ми знову не ставимо жодних обмежень - головне, щоб кандидати або кандидатки були фахівцями за своїми напрямками і мали необхідне здоров'я для роботи в Антарктиді", - додав глава НАНЦ МОН.

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Нагадаємо, в 2018 вперше за багато років було проведено відкритий конкурс, без гендерних обмежень, на який заявки подало загалом 178 осіб, з яких 32 - жінки. Зараз команда складається з 12 полярників, серед яких є 2 жінки - лікар і біолог.

Україна - одна з 30 країн світу зі своєю постійною станцією в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щорічно на станцію "Академік Вернадський" відправляється річна експедиція, в яку входять вчені і технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.