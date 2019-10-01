 Від початку доби ворог 8 разів порушив перемир'я, двічі обстрілявши ділянки розведення сил, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- в районі Богданівки, по ділянці розведення - з крупнокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного - зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Південного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Золотого, по ділянці розведення, - зі стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок її ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Вечірнє_чаювання з Софією Фединою НА МАЙДАНІ
А, ну, так. Зебіл.
Вибачте, а коли я пропустила це обговорення? Воно було? А що тоді сьогодні підписали?Друге. Ніякого розведення військ більше не буде, поки все ідеально не відпрацюють в Станиці Луганській. І про те, що розведення не ідеальне і вони про це знають, Єрмак теж казав. Тоді якого біса почалось розведення в Петрівському та Золотому???Підсумок: всі ці обговорення, обіцянки-цяцянки ні про що. Вони кажуть одне, потім кажуть, що ще нічого не вирішено, а коли нарід заспокоївся, швидко роблять як казали з початку. А ви офігівайте собі далі, не встигнувши оговтатись від попереднього офігєванія.Третє. Якщо все так швидко видбувається, то вже зрозуміло що і розведення буде, і вибори в ОРДЛО будуть. Але в мене питання:ДЕ ТУТ КРИМ??? З КРИМОМ ЩО??? Зеленській сказав, що вибори в ОРДЛО будуть проведені, коли території будуть деокуповані. Але про деокупацію до цього говорили лише пакетом: Крим з Донбасом.
ТО ДЕ ТУТ ПРО КРИМ???
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
Тобто Україна легалізує рашистські дЫри, впускає ці ракові пухлини в своє тіло далі, з обісРашки знімають санкціі, з кордоном нічого не ясно, гіві та моторили сидять в Раді..Україна перетворюється на срану Малоросію...
И украинцем Зеленский тоже боится быть. Потому что "простые люди" (ТМ), которые смотрят сватов, устали от войны и вообще одинарот, тоже не поймут. И их очень много среди избирателей Зеленского.
Зеленский, он же где-то в глубине души, такой же "простой народ".
Так же не платит налоги. Так же любит поностальгировать о колбасе по 2.20 и по концертам в Москве.
Так же повязан кумовством. Так же не прочь что-то с3,14здить и вывести в офшоры.
Он такой же простой парень с нашего двора. Ну, может чуть больше фартануло чем другим.
И скорее всего, он искренне хочет сделать хорошо для этих самых "простых людей" (ТМ). Чтоб мир дружба, жвачка.
Чтобы сватов, опять-таки, смотрели на всех континентах. И чтобы авторские права соблюдали, а роялти ему платили. И чтобы налоги не платить. Подворовывать и отжимать потихоньку, как Игорь Валерьевич через Богдана велит. Как в в известном праздничном тосте: "Чтобы все у него было и ничего за все это не было". Ну и немного еще шить по ночам.
Одного не понимает президент Зеленский. Простые люди все равно будут знать, что воду из крана выпил Коломойский. И землю купил он же. И все бабки украл. И конечно не еврей и не украинец Зеленский с ним в доле.
А еще Зеленский не понимает, что "простые люди" (ТМ) - это низшее звено пищевой цепочки. Для Коломойского, для Богдана. И даже для него. Потому что налоги он не платил именно им. И деньжата слил из Привата, которые из карманов простых людей вынули, чтобы дыру в Привате закрыть.
Зеленский может искренне хотеть сделать хорошо этим "простым людям" (ТМ). Но есть еще одна проблема.
В схеме, где хорошо простым людям, нет места Независимой Украине. Там есть оккупированная российской федерацией территория, где всем правит телевизор.
И Зеленский, не сумев выйти из образа простого люда, сам становится кормовой базой для тех, кто выше в пищевой цепочке. Сейчас это был Трамп. Он просто разводил Зеленского, как лоха, на нужные ему действия.
А еще есть Путин. Для которого "простые люди" (ТМ) так же являются кормовой базой. Особенно "простые люди" (ТМ) в Украине. Да и сами "простые люди" (ТМ), уже начинает роптать, что им не дают денег, которые отобрали у Порошенко и олигархов, а наоборот хотят усложнить жизнь.
Не нервничайте и не изводите себя. Прошу вас. Расслабитесь и получайте удовольствие. Берегите силы на будущее.
"Простые люди" (ТМ), еще никогда ничего не сделали нормально.
Просто нужно время, когда они сами начнут разносить на щепки то, что выбрали.
Правда потом нам придется это восстанавливать. Нам по-прежнему нужно делать то, что мы делали все эти (о Боже), скоро как шесть лет. Понимаете, для нас с вами, для не простых людей, все по-прежнему.
Тот же не завершенный Майдан. Та же война. Мы все внутренне были готовы выйти на Майдан потому что дозрели. И потому что "Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав" (с).
И Порошенко тут не при чем. Потому что в начале Майдана и в начале войны, никто не мог и предположить, что он станет президентом.
Он просто оправдал часть наших с вами надежд. На внешнюю политику и на защиту Независимости Украины.
Сейчас, он, по прежнему, ночной кошмар для "простых людей" (ТМ). Потому что не оправдал их простых надежд.
Но мы с вами в силу сложности, знаем, что нет простых решений. И чем-то придется жертвовать во имя независимости Украины.Ничего не изменилось.
По прежнему война, по прежнему мы сопротивляемся российской агрессии. По прежнему шансы победить, самые высокие за всю историю Украины. Даже без помощи "простых людей" (ТМ). Даже вопреки им.
Не опускайте руки и не выгорайте. Просто удобнее выбирайте место на берегу. И делайте то, что делали все эти годы. Помогайте тем, кому помогали, поддерживайте тех, кого поддерживали.
Процесс борьбы продолжается. Это жизнь и это реальность. Борьба - это не всегда яркая победа и скорый триумф победителя.
Это горечь разочарований и потери. Это перегруппировки. Это борьба с самими собой. Со страхами и сомнениями. С отчаяньем и разочарованием. Так что гордитесь. Нам всем выпала честь бороться по полной программе.
И да, мы временно, вынуждено, не освещаем все, что делаем для фронта. Пока не устаканится обстановка с военно-политическим руководством страны. Но мы по-прежнему помогаем фронту.
У нас пара больших ротаций на фронте и осенне-зимний период на носу. Как всегда куча потребностей по зимней и грязевой резине. Как всегда актуально все, что греет на первой линиии.
Так что можно нервничать, делать себе и окружающим нервы и выгорать, а можно помочь фронту. Мы за второй вариант.
Присоединяйтесь.
Доверяйте армии. Помогайте армии.
Армия воюет. Армия защищает Украину.
Роман Доник
https://www.rbc.ua/rus/news/normandskaya-chetverka-obsudit-sroki-vyvoda-1569948780.html