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 Політика України, Суспільство
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Все про:армія РФ (2000) Крим (7532) правозахисники (232)

 За відмову служити в Збройних силах РФ окупаційна влада Криму порушила 79 кримінальних справ, - правозахисники

Тільки в серпні 2019 року п'ять нових справ щодо кримчан, які відмовилися служити в ЗС Російської Федерації, передано в "суди".

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на аналітика Олександра Сєдова, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї осені починається вже восьма хвиля призову в російську армію. За попередні кампанії, за нашими даними, було призвано 18 900 осіб. Поки воєнком не озвучив нові цифри, але очікується близько 3,5 тисячі призовників. За даними на 30 вересня, є інформація про 79 кримінальних справ, порушених проти кримчан за відмову служити у Збройних силах Росії", - повідомив Сєдов.

72-м кримчанам, уточнив він, вже винесено вироки, щодо шести осіб справи перебувають на розгляді, по одному - справу до суду так і не передано. "Сьогодні буде розгляд чотирьох справ: три в Севастополі, одна в Кіровському районі. Інформацію публікують так звані суди Криму", - повідомив правозахисник.

За його словами, реальна цифра засуджених призовників може бути набагато більшою, оскільки деякі вироки не публікуються, а багато постраждалих відмовляються повідомляти про переслідування і не готові спілкуватися з журналістами або правозахисниками.

Всі кримінальні справи стосовно кримчан, які відмовляються служити в ЗС Росії, порушено за статтею 328 Кримінального кодексу Росії (Ухилення від проходження військової або альтернативної цивільної служби).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151513
 
 
 Топ коментарі
 
Так а нах они тут нужны теперь? В 14-ом: "хоть камни снеба-мы народине" ,а теперь "мама, роди меня обратно!"?
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Закупал снарягу для добробатов
А что ?
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Да как ты смеешь? да кто ты такой? Да этоже победа! Это ПРОРЫВ, понимаешь, в мировой дипломатии. Подписать договор чтобы потом его самому и выполнять, без каких либо обязательств той стороны, это,знаиш ли, нужно иметь силу воли! Это тебе не барыга-мародьор, который обещял закончить АТО за два дня! Тут люди обещяют перестатьстрелять, и реально свои обещялки выполняют. Как говорит 11-тая заповедь : Поцан сделал! Ибо поцан сказал! И основная масса зубожилого нариду таких поцанов любит. Даж сериалы и песни о них смотрит и слушает.
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интересно как голосовали эти отказники и их родители на "референдуме" в марте 2014 ???
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Самое Ужасное что здесь в киеве Крымских Хлопцев ни кто не ждет., в поганом нашем гасударстве свои Интересы.
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Так а нах они тут нужны теперь? В 14-ом: "хоть камни снеба-мы народине" ,а теперь "мама, роди меня обратно!"?
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Калькулятор Включи Двоишник.5 лет прошло. За відмову служити в Збройних силах РФ окупаційна влада Криму порушила 79 кримінальних справ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7414
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Жри не подовись. Я тебя поганец КОРМЛЮ...
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Ты, кормилец недоделанный, езжай в свой "Краснодон" и корми своих соплеменников, поганец ты моральноуродливый!
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Я оказался тут тоже на х...й не нужен , так как в одиночку не смог отстоять Краснодон За відмову служити в Збройних силах РФ окупаційна влада Криму порушила 79 кримінальних справ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7018 . ты .... слов нет
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Тут это где? Кому ты должен быть нужен? Тебе надо какие-то особые условия? Тебе может быть квартиру в центре Киева бесплатную должны были выдать, или обеспечить роботой с доходом за 2килобаксов? Что тебе надо?
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Только в Киеве от армии прячется 15 000 призывников .
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«Мисс Украина - 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал». Из-за решения модели ее интервью не вышло в эфир.

Позже в своем Instagram-аккаунте девушка прокомментировала отказ давать интервью на украинском языке, который вызвал широкий общественный резонанс в Сети. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!)», - написала Паша.
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Так,в Україні на жаль повно кацапського мотлоху.
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Паспорт ********** получили,теперь будьте любезны.
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