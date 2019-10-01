 За відмову служити в Збройних силах РФ окупаційна влада Криму порушила 79 кримінальних справ, - правозахисники

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на аналітика Олександра Сєдова, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї осені починається вже восьма хвиля призову в російську армію. За попередні кампанії, за нашими даними, було призвано 18 900 осіб. Поки воєнком не озвучив нові цифри, але очікується близько 3,5 тисячі призовників. За даними на 30 вересня, є інформація про 79 кримінальних справ, порушених проти кримчан за відмову служити у Збройних силах Росії", - повідомив Сєдов.

72-м кримчанам, уточнив він, вже винесено вироки, щодо шести осіб справи перебувають на розгляді, по одному - справу до суду так і не передано. "Сьогодні буде розгляд чотирьох справ: три в Севастополі, одна в Кіровському районі. Інформацію публікують так звані суди Криму", - повідомив правозахисник.

За його словами, реальна цифра засуджених призовників може бути набагато більшою, оскільки деякі вироки не публікуються, а багато постраждалих відмовляються повідомляти про переслідування і не готові спілкуватися з журналістами або правозахисниками.

Всі кримінальні справи стосовно кримчан, які відмовляються служити в ЗС Росії, порушено за статтею 328 Кримінального кодексу Росії (Ухилення від проходження військової або альтернативної цивільної служби).

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