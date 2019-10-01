 Після брифінгу Зеленського націоналісти збирають акцію під Офісом президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінках цих організацій у Фейсбуці.

У повідомленнях наголошується: "За даними ЗМІ, українська сторона підписала капітуляційну "формулу Штайнмаєра" на нинішньому засіданні ТКГ у Мінську. Ми вимагаємо пояснень від президента Зеленського - що і на яких умовах було підписано від імені України. Ветерани війни та патріоти ніколи не погодяться на капітуляцію! Приєднуйся до нас о 20:00 на Банковій біля Офісу президента України!"

Читайте також: Зеленський розповів "про найбільшу страшилку" - "формулу Штайнмаєра": Це одне-два речення - ось і все