 Після брифінгу Зеленського націоналісти збирають акцію під Офісом президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінках цих організацій у Фейсбуці.
У повідомленнях наголошується: "За даними ЗМІ, українська сторона підписала капітуляційну "формулу Штайнмаєра" на нинішньому засіданні ТКГ у Мінську. Ми вимагаємо пояснень від президента Зеленського - що і на яких умовах було підписано від імені України. Ветерани війни та патріоти ніколи не погодяться на капітуляцію! Приєднуйся до нас о 20:00 на Банковій біля Офісу президента України!"
По сути, этого хотел Путин в 2014г.
Ну-ну...
В конце второй серии Голобородько возвращается из тюрьмы восстановленным в правах президентом - и смотрит на карту Украины, состоящую из 28 государств (см. галерею).
"Перед вами теория полураспада в хаотичном движении", - говорит экс-премьер (или опять премьер - непонятно) и уточняет, что Украина есть в составе 28 государств:
Легитимная Украины - ныне Киевская область, включая Киев, но без Троещины, которое стало "королевством - нашим отечественным Монако";
Первая Украина - ныне Черниговская область;
Великая Украина - ныне Сумская область;
Слобожанщина - нынешняя Харьковская область, где "на троне восседает Жанна Юрьевна";
Шведская Украина - бывшая Полтавщина. Но Швеция на пересмотр результатов Полтавской битвы местным облсоветом не реагирует - "отмалчивается";
СССР (Союз Свободных Самодостаточных Республик) - нынешние Донецкая и Луганская области со столицей в Горловке;
Западная Джорджия - Волынь, где правит, судя по описанию, некто срисованный с Михеила Саакашвили, которому удалось прорваться в Украину из Польши и закрепиться;
Галицкое Королевство - "понятно", цитируя героя сериала;
СлУР Фузия - нынешнее Закарпатье;
Ивано-Франковская область вообще никак не может закончить 400 референдумов, на которых рассматриваются варианты наименования государства;
Черноморская Конфедерация (Одесская область) - "пока только Одесса, но у них очень большие амбиции";
Баштановая Республика (Николаевская область) со столицей в Арбузовке;
две Херсонщины - Северная и Южная, образовались ввиду того, что "два больших кандидата вошли во второй тур" и, чтобы не ссориться, решили разделить область;
Уманская Автономная Республика с ее Черкасским доминионом;
ТОТ (Желтые воды) - "тимчасова орендована територія, по сути - Китай".
и в 2004 и в 2014 году сделали ошибку - оставили в живых внутри страны предателей и вышивату. теперь пожинаем
надо было выпнуть всех участников антимайдана без исключения. всех кто вякал в интернете против майдана. хомячков занять делом - плести сетки, выпускать военную продукцию. не добровольно а принудительно.
https://www.facebook.com/pechersk.svoboda/videos/538467470319347/
Если в субботу выйдут люди, как в 2013, то эти подписанные непонятно с кем бумажки засунут Зеленскому в жопу в тот же день!