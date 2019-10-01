 Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31.12.2019, буде розроблено новий закон, - Зеленський

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Закон "Про особливий статус Донбасу" діє - ви знаєте, що він є, і він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон", - сказав він.
Цей новий закон буде розроблено "в тісній співпраці з суспільством", пообіцяв Зеленський.
"Розробить парламент у тісній співпраці і публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції, ніякої", - підкреслив президент.
Кучма подписал "Штанмайера", в 19-00 брифинг губернатора Новороссии.
Ждем реакции Украины на это говно.
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
3. Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
7. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины.
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1].
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
Примечание скопировать забыл?
Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;право на языковое самоопределение;участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;государственную поддержку социально-экономического развития территорий;содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
Почему ваш обожаемый порох подписал соглашения именно в такой редакции?
пять лет эта подписанная бумажка не работала и это было на пользу Украины. Кацапия по ней получала санкции а мы ничего не делали кроме как приняли неработающий закон. и помаленьку занимали серые зоны сдвигая линию на восток. нет *** миротворец хренов пришел.
и что дальше, брали бы Донецк и Луганск штурмом?
и что?
да - передача контроля над границей сразу после проведения выборов. А я говорю про вывод войск на границу. вы разницу ощущаете?
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
Тобто Україна легалізує рашистські дЫри, впускає ці ракові пухлини в своє тіло далі, з обісРашки знімають санкціі, з кордоном нічого не ясно, гіві та моторили сидять в Раді..Україна перетворюється на срану Малоросію...
Оказывается закон об особом статусе Лугандона действует? И где же националисты?
прям как щас, подписали все втихаря, 20 мин потрындел в ящике и все
Почему ты не советовался с обществом сегодня?
Источник: https://censor.net.ua/n3151510
Он будет содержать положения «формулы Штайнмайера». И как это понимать?!
Блин, какой эпик фейл. Ска, блдь. Клоун поганый.
там уже мало места? еще один не поместится?
Подписание Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу открывает путь к встрече в «нормандском формате», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», - заявил сенатор.Ранее 1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Источник «Интерфакса» не раскрыл детали сделки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в который позднее имплементируют «формулу Штайнмайера»
Представительница ОРДО уточнила:
«Несмотря на обилие крайне деструктивных заявлений со стороны Киева, нам все-таки удалось убедить украинскую стороны согласовать формулу Штайнмайера в том виде, в котором она была зафиксирована на саммитах "Нормандской четверки". Это можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах на Минской площадке - в первую очередь из-за того, что этот шаг открывает перспективу дальнейшего политического урегулирования».
Она подчеркнула, что украинские представители «выполнили все условия российский стороны для проведения саммита "нормандской четверки", следовательно, он может произойти в ближайшее время»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331790-vypolnili_vse_uslovija_rossii_boeviki_nazvali_pobedoj_podpisanie_formuly_shtajnmajera
...
...Ніху... не підписано
Кожен свої підписав у листах-відповідях до Сайдіка ..
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
кто нибудь запостите сюды официальный документ любой страны что в даунбасе есть войска РФ
окажется что и выводить никого не нада
Никому кроме курчавых Безлеров эта война не нужна.
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, у оккупированных на сегодня районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса. Кроме того, он исключает принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков."Источник: https://censor.net.ua/n3122907
1. Захватывается полностью или частично территория государства, в этом помогают врагам колобаранты.
2. Захватывается на определённое время всё государство, меняется власть, ставятся вассалы победителей, государство вассальное, в этом помогают колобаранты.
3. Сепаратисты начинают воевать и им помогают из вне, что бы выйти из состава государства и провозгласить своё новое государство.
Вот основные цели агрессора в войне.
Что делают в днр+лнр, убивали и убивают граждан Украины, что бы войти в состав Украины как республики с особыми статусами республик, при этом колобаранты требуют от Украины амнистировать всех кто убивал украинских солдат на их условиях(россии) и платить всем кто воевал против Украины и т.д.
днр+лнр мечтают влиять на всю международную политику Украины. А так же, враг-оккупант мечтает обменять вхождение этих днр+лнр в Украину, вроде как единую страну, на захваченный Крым.
Помогают врагам в продвижение своей цели, Минские предательские соглашения.
Минские соглашения , где первые пункты, выборы и амнистия.
Меркелям, и т д. нужна полная торговля и снятие санкций, если даже путин даст приказ перейти рашенских войскам в наступление, даже это не повлияет на меркель и озабоченных, они пацифисты, будут просить украинцев не воевать, как это было с Крымом да и с Донбассом, сплошные перемирия.
Так раніше спостерігачі ОБСЄ вони навіть шибко розважалися на весіллі дочки кривавого бандита - сепаратиста, терориста Бабая. На весіллі дочки відомого терориста бойовика ватажка бандитів В.Тімофеева на прізвисько Стахановський -Бабай шибко гуляли спостерігачі СММ ОБСЄ ФОТО. Свадьба сепарів, - віджатий лімузин, ресторан, криваві нелюди виродки ... і - на ньому весілло і завзято напідпитку гуляють представники ОБСЄ. Обіймають цілують свого другана кривавого нелюда бандита Бабая і його задріпану дочку. Ядрено танцюють, тусуються і шибко радіють кацапському союзу новроссів - піндосів в окупованій кремлівськими фашистами )(уйла бандитської резервації "лугандонії - ордло". Спостерігачі ОБСЄ покликані на окупованому кремлівськими фашистами Донбасі: сприяти зниженню напруги, становленню миру, стабільності і безпеки. А не заробляти собі криваві кремлівські срібники для Іуди та не жерти дармову горілку і не цілуватися з кривавими нелюдами - вбивцями сепаратистами - терористами з "лугандонії" яка стала після окупації кремлем кривавим кацапським бандустаном.