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 Політика України
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Все про:Зеленський (2983) Донбас (13147)

 Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31.12.2019, буде розроблено новий закон, - Зеленський

Парламент при публічному обговоренні з суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон "Про особливий статус Донбасу" діє - ви знаєте, що він є, і він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон", - сказав він.

Цей новий закон буде розроблено "в тісній співпраці з суспільством", пообіцяв Зеленський.

"Розробить парламент у тісній співпраці і публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції, ніякої", - підкреслив президент.

Також читайте: Зеленський розповів "про найбільшу страшилку" - "формулу Штайнмаєра": Це одне-два речення - ось і все

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151510
 
   
 Топ коментарі
 
Моника легла под плешивого....
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Деталі формули штайнмаєра на які погодилась зелена шмаркля - для нового "закона":
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
Тобто Україна легалізує рашистські дЫри, впускає ці ракові пухлини в своє тіло далі, з обісРашки знімають санкціі, з кордоном нічого не ясно, гіві та моторили сидять в Раді..Україна перетворюється на срану Малоросію...
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никаких и это правильно. потому как он начинал действовать только после того как будет реализован минский процесс в украинской редакции - вывод войск, выход на границы, выборы, вступление закона в силу после подведения итогов.
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Sir Lawrence‏ @sir_T_Lawrence 2 часа назад

Кучма подписал "Штанмайера", в 19-00 брифинг губернатора Новороссии.
Ждем реакции Украины на это говно.
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Зеленый Торчок -ТУПОЙ КАК ПРОБКА - куда оно лезет в политику
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для чего? что подталкивает? был временный закон! зачем принимать постоянный? дебил
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И какие результаты принес этот временный закон?
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никаких и это правильно. потому как он начинал действовать только после того как будет реализован минский процесс в украинской редакции - вывод войск, выход на границы, выборы, вступление закона в силу после подведения итогов.
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А что за "минский процесс в украинской редакции", где можно увидеть документ? Я видел только один текст минских соглашений где сказано что отвод войск только после выборов и капитуляции.
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1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
3. Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
7. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины.
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1].
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
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> Донецкой и Луганской областей[note 1].

Примечание скопировать забыл?

Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;право на языковое самоопределение;участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;государственную поддержку социально-экономического развития территорий;содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
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В минских соглашениях прямо прописано - передача контроля над границей на следующий день после проведения местных выборов.
Почему ваш обожаемый порох подписал соглашения именно в такой редакции?
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Всё гораздо хуже, там есть еще примечание где и расписываются федерализация, амнистия, "трансграничное сотрудничество" и изменения в конституцию. Всё это должно произойти до отведения войск, и то если так будет угодно сепарам. Такой документ подписал Кучма по поручению Порошенко в 2015-м.
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нет там никакого примечания. примечание есть только во влажных мечтах русни


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Серъезно? А предыдущую (3-ю) страничку не покажешь??
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да, ты прав - есть примечание. НО

пять лет эта подписанная бумажка не работала и это было на пользу Украины. Кацапия по ней получала санкции а мы ничего не делали кроме как приняли неработающий закон. и помаленьку занимали серые зоны сдвигая линию на восток. нет *** миротворец хренов пришел.
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> и помаленьку занимали серые зоны сдвигая линию на восток

и что дальше, брали бы Донецк и Луганск штурмом?
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вам уже методички раскидали?
и что?
да - передача контроля над границей сразу после проведения выборов. А я говорю про вывод войск на границу. вы разницу ощущаете?
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Деталі формули штайнмаєра на які погодилась зелена шмаркля - для нового "закона":
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
Тобто Україна легалізує рашистські дЫри, впускає ці ракові пухлини в своє тіло далі, з обісРашки знімають санкціі, з кордоном нічого не ясно, гіві та моторили сидять в Раді..Україна перетворюється на срану Малоросію...
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Не пости фэйки **************.
Оказывается закон об особом статусе Лугандона действует? И где же националисты?
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не пиши бред утырок
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У чому прикол сидіти придумувати оці пунктики, які не мають нічого спільного з реальністю?
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про амнистию обдроченцам ничего не сказал .а она будет .
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а ещё политическая автономия и народная милиция. фактически это будет сепарская республика, только легализованная, и украинцев там и дальше будут уничтожать и заселять коцапами
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Так Порошенко же именно это подписал в 2015 году, чему вы удивляетесь?
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>в тесном сотрудничестве с обществомИсточник: https://censor.net.ua/n3151510

прям как щас, подписали все втихаря, 20 мин потрындел в ящике и все
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Новий закон з пільгами для окупантів та сепаратистів.
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Следующее подписание уже будет в пределах полных границ областей. Путя еще десятка два Украинцев захватит и опять по новой.
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"Этот новый закон будет разработан "в тесном сотрудничестве с обществом", пообещал Зеленский."

Почему ты не советовался с обществом сегодня?

Источник: https://censor.net.ua/n3151510
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Ну он же имел в виду общество, а не зубожилый нарид.
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Вот что пишут рашинские СМИ - "Киев подготовит новый закон об особом статусе Донбасса
Он будет содержать положения «формулы Штайнмайера». И как это понимать?!
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Аха-ха. Рашисты первее Же заявили про разработку нового закона. Наверное, они что-то знают(с)
Блин, какой эпик фейл. Ска, блдь. Клоун поганый.
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Походу они его уже "разработали", так же как и саму "формулу".
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Думаю этот закон уже написан кремлем, зелёные человечки в Раде проголосуют единогласно
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накрена нам добровольно признавать коцапскую народную республику с члениным. это самоубийство
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Стеснительно Федерализацию называет особым статусом. А фактически ето полный запрет на вступление в ЕС и НАТО и введение в Украину разейских войск под видом защиты автономной республики
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Так что будет раньше выборы, амнистия и автонимия или передача границы с РФ?
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Ниночка, ты против того,чтобы сменить клоуна на адекватного президента? Походу, это ты невкурила.
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У этого *адекватного* президента рейтинг 8 процентов а очередной майдан 100 процентно приведет к бардаку, хаосу, крови и утрате очередных территорий.
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Ниночка, а не поехать ли вам самой в сытое и процветающее ОРДЛО, или может вы оттуда пишете. А если по "формуле" все будет, то хаоса, бардака и крови меньше не станет. Люди очень злые и у них на руках много оружия, зе может до Жулян и не доехать.
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А почему я должна куда то ехать? Зеленский легитимный президент Украины победивший на демократических выборах в стране абсолютным большинством голосов.. очень многие именно потому за него и голосовали что он обещал мир.. вы есть абсолютное меньшинство в стране со своими призывами к новому майдану что есть по сути бунт против легитимной официальной власти.. ехать из страны нужно вам.
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так уже один легитимный живет в ростове.
там уже мало места? еще один не поместится?
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Так и ты живешь в Израиле..рыба ищет где глубже а человек где лучше.. особенно бизнес и инвеститции.. майданы, хаос и бардак страну краше не делают но приводят к колапсу и нищете, гражданским конфликтам и иностранной интервенции а так же потери территорий а возможно и самой государственности.
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А кто, простите, подписал старый Закон? Тот, что действует сейчас...
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кацапы в эйфории-В России назвали своим успехом подписание «формулы Штайнмайера» Украиной
Подписание Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу открывает путь к встрече в «нормандском формате», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», - заявил сенатор.Ранее 1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Источник «Интерфакса» не раскрыл детали сделки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в который позднее имплементируют «формулу Штайнмайера»
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Засирає голови як під час виборів "Конец войне, отмена тарифоф, свободу ФОПам, все сядут", тепер шантажує полоненими - "А ви що не хочете щоб наші хлопці повернулись ?". Зомбує лохторат на установку "Ето не будет больно". А дебілам цього і треба, щоб не було больно, було що жерти і не замерзнути, ще й бонус від Бабломойского на Г+Г ="Свати" і "Квартал", для тьоток після 30 "Танці"
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...Для ОРДЛО стало серьезной дипломатической победой подписание сегодня в Минске «формулы Штайнмайера». Об этом сегодня заявила так называемая «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова.
Представительница ОРДО уточнила:

«Несмотря на обилие крайне деструктивных заявлений со стороны Киева, нам все-таки удалось убедить украинскую стороны согласовать формулу Штайнмайера в том виде, в котором она была зафиксирована на саммитах "Нормандской четверки". Это можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах на Минской площадке - в первую очередь из-за того, что этот шаг открывает перспективу дальнейшего политического урегулирования».

Она подчеркнула, что украинские представители «выполнили все условия российский стороны для проведения саммита "нормандской четверки", следовательно, он может произойти в ближайшее время»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331790-vypolnili_vse_uslovija_rossii_boeviki_nazvali_pobedoj_podpisanie_formuly_shtajnmajera
...
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А почему даунам опять какие то приемущества. Пусть сопли зеленые удут дальше - особый статус Закарпатья, Прикарпатья, Центральной Украины, Южной и дальше ******. ПОрвем странц в угоду *****. ваЗЕлин уже получил свои 30 сребренников с богданом?
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Та знаем как вы "обсуждаете с обществом" законы. Вы даже своим призвезденным слугам урода не даёте законопроекты почитать.
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Порохоботы вы здали Крым и Донбасс вот что вы тут "гавкаете"
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так потому и сдали, что такие как вы от повесток бегали и куйло звали
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они в это время в мацкве на корпоративах путиноидов за бабки ублажали.... и таких 73%,
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ПЕСикі розганяють фейки .
...Ніху... не підписано Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31.12.2019, буде розроблено новий закон, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6400
Кожен свої підписав у листах-відповідях до Сайдіка ..
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Ти, паскудний розповсюджувач кремлівських картинок, будеш відповідати за зраду разом з усім зеленим бидлом..
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У Донбаса може бути лише один особливий статус - запровадження військової адміністрації на 10 років.
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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для того щоб ПРОДАТИ українську ЗЕМЛЮ "інвестори" виставили як умову МИГГГ любою ціною (за рахунок України) от і старається іуда ...срібники "відпрацьовує"
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а разве в лднр есть росийские вайска
кто нибудь запостите сюды официальный документ любой страны что в даунбасе есть войска РФ
окажется что и выводить никого не нада
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ты подожди немного, в итоге окажеться что в лугандоне вообще ничего не было.... вот только непонятно из за чего 13 тыс наших молодых хлопцев погибло? а зебилы?
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тому що то что творится в Донбассе всего лишь проект курчавых и носатых которые у власти как в Украине так и в рф. Превращают ржавое советское железо в типа оружие тратя миллиарды из бюджета в оффшоры.
Никому кроме курчавых Безлеров эта война не нужна.
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зеля, тебе уже разработали, теперь будут углублять
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"Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса.
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, у оккупированных на сегодня районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса. Кроме того, он исключает принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков."Источник: https://censor.net.ua/n3122907
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Во всей истории человечества есть основные цели страны-агрессора в войне:
1. Захватывается полностью или частично территория государства, в этом помогают врагам колобаранты.
2. Захватывается на определённое время всё государство, меняется власть, ставятся вассалы победителей, государство вассальное, в этом помогают колобаранты.
3. Сепаратисты начинают воевать и им помогают из вне, что бы выйти из состава государства и провозгласить своё новое государство.
Вот основные цели агрессора в войне.
Что делают в днр+лнр, убивали и убивают граждан Украины, что бы войти в состав Украины как республики с особыми статусами республик, при этом колобаранты требуют от Украины амнистировать всех кто убивал украинских солдат на их условиях(россии) и платить всем кто воевал против Украины и т.д.
днр+лнр мечтают влиять на всю международную политику Украины. А так же, враг-оккупант мечтает обменять вхождение этих днр+лнр в Украину, вроде как единую страну, на захваченный Крым.
Помогают врагам в продвижение своей цели, Минские предательские соглашения.

Минские соглашения , где первые пункты, выборы и амнистия.
Меркелям, и т д. нужна полная торговля и снятие санкций, если даже путин даст приказ перейти рашенских войскам в наступление, даже это не повлияет на меркель и озабоченных, они пацифисты, будут просить украинцев не воевать, как это было с Крымом да и с Донбассом, сплошные перемирия.
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Злочинні вибори на окупованих російськими фашистами загарбниками Донбасі (кацапський бандустан - лугандонія) під наглядом проросійської ОБСЄ?
Так раніше спостерігачі ОБСЄ вони навіть шибко розважалися на весіллі дочки кривавого бандита - сепаратиста, терориста Бабая. На весіллі дочки відомого терориста бойовика ватажка бандитів В.Тімофеева на прізвисько Стахановський -Бабай шибко гуляли спостерігачі СММ ОБСЄ ФОТО. Свадьба сепарів, - віджатий лімузин, ресторан, криваві нелюди виродки ... і - на ньому весілло і завзято напідпитку гуляють представники ОБСЄ. Обіймають цілують свого другана кривавого нелюда бандита Бабая і його задріпану дочку. Ядрено танцюють, тусуються і шибко радіють кацапському союзу новроссів - піндосів в окупованій кремлівськими фашистами )(уйла бандитської резервації "лугандонії - ордло". Спостерігачі ОБСЄ покликані на окупованому кремлівськими фашистами Донбасі: сприяти зниженню напруги, становленню миру, стабільності і безпеки. А не заробляти собі криваві кремлівські срібники для Іуди та не жерти дармову горілку і не цілуватися з кривавими нелюдами - вбивцями сепаратистами - терористами з "лугандонії" яка стала після окупації кремлем кривавим кацапським бандустаном.
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О, як ви, зелені під.раси, любите все "обговорювати з суспільством", ми вже побачили
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Для мира Украина окончательно превращается в страну дураков, а дуракам, как известно, не помогают.
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