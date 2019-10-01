 Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31.12.2019, буде розроблено новий закон, - Зеленський

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон "Про особливий статус Донбасу" діє - ви знаєте, що він є, і він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон", - сказав він.

Цей новий закон буде розроблено "в тісній співпраці з суспільством", пообіцяв Зеленський.

"Розробить парламент у тісній співпраці і публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції, ніякої", - підкреслив президент.

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