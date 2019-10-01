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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4524) Зеленський (2983) Штайнмаєр (199) Донбас (13147)

 Зеленський розповів "про найбільшу страшилку" - "формулу Штайнмаєра": Це одне-два речення - ось і все

Під час брифінгу президент України Володимир Зеленський запевнив, що вибори на Донбасі будуть проведені за Конституцією України.

Про це пише Цензор.НЕТ.

"Я хочу, до речі, поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою "формула Штайнмаєра".

Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення - ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як "Закон про особливий статус Донбасу", починає діяти на постійній основі за умови, що там відбудуться вибори (місцеві вибори), проведені згідно з Конституцією України і законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів", - підкреслив глава держави.

Читайте також: "Ми застерігаємо владу не вірити Путіну і не потрапити в пастку", - Ірина Геращенко про імплементацію "формули Штайнмаєра"

Нагадаємо, представники України 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали документ, який передбачає імплементацію так званої "формули Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151508
 
   
 Топ коментарі
 
Моника старается! Слава ЗЁ дебилам!
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Павло Тука
12 мин. ·

Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
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Только забыл добавить моника зеБЕНИНА, про амнистию террористов, про федерализацию Украины, так же будет поднят вопрос в нормандском формате про проведение *референдума* в Крыму!
ЗЕБИЛЫ вы это сделали вместе!
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ОБСЕ уже напечатало отчет что выборы состоялись успешно может хоть сейчас вручить вам отчет и президента ДНР Пушилина.
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вова, ты ссученое чьмо, а не президент. вот и все.
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Дибил ты Зе. В Приднестровье тоже временный статус предполагался. Мы воборов по законам Украины мы будем ждать вечно и иметь у себя эту ******* раковую опухоль с "временным" особым статусом. Развели как лоха. Слов нет. Или идиот или предатель
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Самое *забавное* что в Донецке ненавидят Минск и формулу Штанмайера точно так же как и в Киеве.. у них были совсем иные надежды в 2014м.. получается Украина проиграла, сепаратисты проиграли а )(уйло всех переиграл Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все - Цензор.НЕТ 7919
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Зебіли створили собі куміра - аля ***** - і моляться на нього кожного дня! Таке враження що зомбоящик Г+Г так зазембував їх, що мабуть кремльовські "Гембельсони" заздрять цьому явищу! Так званих "73%" божевільних - це ппць!!!
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«Мисс Украина - 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал». Из-за решения модели ее интервью не вышло в эфир.

Позже в своем Instagram-аккаунте девушка прокомментировала отказ давать интервью на украинском языке, который вызвал широкий общественный резонанс в Сети. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!)», - написала Паша.
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Судя по российским СМИ, у них там праздник - Украина сдалась, Россия победила.
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Этот зебил будет подписывать все где меньше 3х предложений?
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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еще одгин бот зебил пошел на йух козломордый!!!!
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Для порохоботов ! Когда появляются всякого рода креативные ,смелые , пассионарии типа Семенченка , Парасюка , Коханивськлого , Хмары ,Торнадо , то не надо их трогать и гнать пургу . Случись чего . именно такие и поведут первых отряды , и подожгут свечу , которая спасет ситуацию. Как вы обсирали этих людей , ппц а теперь скулеж . Так кто поведет людей ? Формула Штайнмайера это медленная капитуляция и в этом нет секрета .
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Зе-ДЫБИЛ!!!
"Одно-два предложения" - это в твоем цирке-95!
А у президентов "одно-два предложения" - начинали и заканчивали ВОЙНЫ, а так же вызывали ИМПИЧМЕНТ!!!

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кацапы в эйфории-В России назвали своим успехом подписание «формулы Штайнмайера» Украиной
Подписание Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу открывает путь к встрече в «нормандском формате», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», - заявил сенатор.Ранее 1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Источник «Интерфакса» не раскрыл детали сделки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в который позднее имплементируют «формулу Штайнмайера»
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самое керовое что все идет по плану парашки, и годы борьбы зеля выкинул на помойку
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А какой паспорт будет участвовать в выборах? Паспорт ДНР, паспорт РФ? Откуда возьмётся список избирателей? Может список с южного федерального округа?
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А кто Вам сказал, что они паспорта Украины посдавали ? Ни в коем случае- за второй пенсией как мотаться, а те кто получали, все врали как один- потерял, сгорел. Если кто и сдал, то их число незначительное. Касаемо списка избирателей, то Украина сама на блюдечке приподнесет им реестр избирателей. В 2014 к нему был заблокирован доступ рэспублик. Все эти вопросы очень серьезные и о глубокой проработке говорить не приходиться, тут и Трускавец не поможет.Нет у СН государственного мышления
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Мало того, всіх колаборантів, хто зі зброєю з сьогоднішнього дня, з 1 жовтня зобов'язали негайно подати на пашпорт паРаші. тяпєря мєліція в дЫрах буде на словах українська, а насправді вони всі будуть гражданами вЯлікай раші-паРаші. А за ними буде Мордор, але тепер вже все буде легально, Зелена шмаркля на все погодилась.
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формула *****, а німець тільки озвучив, шоп знизити бар'єр несприйняття
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а що Україні з того закону? де пункт про те, що Україна візьме під контроль кордон?
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А Украине с того закона раковая опухоль и четвертая терминальная стадия. Зебилы пытаются впихнуть обратно Донбасс не понимая, что мы еще позавидуем Мокшандии с ее Чечней. Хотя, может это и есть их план.
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Раша скажет, в последний момент, что их там нет. А на танках - милиция ДНР, согласно минским договорнякам.
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Засирає голови як під час виборів "Конец войне, отмена тарифоф, свободу ФОПам, все сядут", тепер шантажує полоненими - "А ви що не хочете щоб наші хлопці повернулись ?". Зомбує лохторат на установку "Ето не будет больно". А дебілам цього і треба, щоб не було больно, було що жерти і не замерзнути, ще й бонус від Бабломойского на Г+Г ="Свати" і "Квартал", для тьоток після 30 "Танці"
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Идиот. Хуже, поц. Слава шифирам продавшим Украину за мультиуки.
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Дегенерату так легко далися вибори в Україні що він вирішив що там буде так само.
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ТЫ ЭТО О КОМ, О СВОЕМ ВОНЮЧЕМ БОРОВЕ ПЕТЕ ?
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"Ты, главное, не бойся... Мы тебя зарежем не больно...". ("Место встречи изменить нельзя")...
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Стесняюсь спросить, в итоге кто победил? Неужели ...? Если Донбасс получит политическую и экономическую автономию(особый статус!), какая польза Украине от этого Донбасса? Дальше лучше без комментария...
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Это каки таки два предложения? Хенде хох и аусвайс? Или битте шон - данке шон?
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Зато твоё Зе отдаст за бесплатно. Уже отдаёт.
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Напомните, что там обычно натягивают на *****?
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Вошьдь, іди в сраку, не нєрвіруй нормальних людей:
ніяких виборів допоки ЗСУ повністю не контролюють увесь Донбас і державний кордон України, ніяких особливих статусів ніяким територіям України

і да, за п'ять років українці "наїлися" стандартами і звітами ОБСЄ
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Простите, но вы ЛОХИ, и это не Моника сосет - это вы все скопом отсасываете у Клована & Ко. Вам самим не обидно, то?
Порошенко = Зальцман, Порошенко = Барига, Порошенко = алигарх зарабатывающий НА КРОВИ!?, а Моника совсем не еврей, конечно же НЕ еврей он просто - мелкий вредный жид@нышь.
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Шмаркля, ось тобі ще одне речення, ще коротше, ніж формула кремлєшльондри штайнмайєра - ти тупий мудак та зрадник, що фактично злив Україну, плюнув на пам'ять тисяч загиблих, десятків тисяч покалічених, на їх сім'ї, всі прокльони на твою тупу голову!
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Это не прекращение войны, а продолжение. И не на Донбасе, а значительно восточней.
Теперь Россия там будет автономии делать.
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И что Украине от того , что выборы пройдут согласно КУ и законодательству Украины?
Хоть так хоть этак - получим в состав Украины две области с населением
люто ненавидящим ( в большенстве) украинцев и Украину, получим до зубов
вооруженную, так называемую, "народную милицию", подчиняющуюся только местной
сепарской власти. И кто-то надеется, что на этом и закончится война?
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Там нет о народной милиции. Если она есть в действующем законе - то все вопросьі к Порошенко
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Там нет, но кацапы продавят не сомневайся. Дав добро на подписание
формулы Штайнмайера Зеленский согласился на проведение местных выборов и,
в случае, проведения таких выборов согласно КУ вступает в силу "Закон об
особом статусе Донбасса". При этом нет никаких упоминаний о выводе войск,
о разоружении, о контроле границы.
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Причому з сьогоднішнього дня вся ця колаборантська шобла зобов'язана мати аусвайси раші-паРаші. Це розпорядження дЫрівських маріонеток.
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Формула Штайнмайера-Зеленского - это зло! - оценки политологов Октябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии

На данный момент - на 20.30 по киевскому времени - в сети появились комментарии двух политологов относительно подписания сегодня Украиной (Кучмой) «формулы Штайнмайера» и вечернего брифинга президента Зеленского по этому поводу. Оба - негативные…
Политолог Дмитрий Корнейчук написал в Фейсбуке следующее:
- Формула Штайнмайера стала формулой Зеленского
«Итак, Зеленский заявил на брифинге, что Украина согласилась в Минске на имплементацию «формулы Штайнмайера». И её запишут в новую редакцию закона об особом статусе Донбасса.
На самом деле не существует никакой «формулы Штайнмайера». А есть позиция Москвы, которую озвучил в 2016-м году тогдашний глава МИД Германии Штайнмайер. А именно - закон об особом статусе Донбасса должен начать действовать на временной основе в день проведения местных выборов. На постоянной - после подтверждения международными наблюдателями, что выборы прошли демократично.
В то же время сейчас в законе об особом статусе написано, что закон действует только после признания выборов наблюдателями. А также - при выведенных с территории Украины российских войсках и наемниках.
Теперь, судя по обязательствам Зеленского перед Москвой, в закон внесут правки, нужные Кремлю.

Зачем Москве нужна была так называемая мифическая «формула Штайнмайера»?
1) Не выводить наёмников перед выборами, чтобы они, в день выборов, сразу же получили статус «народной милиции»
2) Гарантировать, что закон об особом статусе ( автономия Донбасса) начнёт действовать в день выборов. А если даже наблюдатели увидят нарушения, то никто уже не будет отменять закон, временно вступивший в действие. Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) об этом позаботится на уровне «нормандской четверки».
Зеленский пошёл на все условия Москвы. Что в очередной раз подтверждает, что в своём правлении Зеленский собрался опереться на Россию…
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Ну, что там? «Ручной» прокремлевский «оппозиционер» Порошенко уже выводит людей на Майдан, чтобы имитировать протест против прокремлевского президента Зеленского за «формулу Штайнмайера»?))))»
А вот такие оценки высказал в Фейсбуке политолог Юрий Романенко:
«Формула Штайнмайера - это зло.
Если Украина возвращает Донбасс без миротворцев ООН, то мы возвращаем сепаратистов на условиях выгодных России.
Наивно думать, что мы потом не признаём выборы в ОРДЛО, потому что они пройдут не по правилам ОБСЕ. ОБСЕ признает итоги выборов. Сейчас идёт только торг по поводу того, как будет наполняться фонд восстановления Донбасса.
Зеленский решил поиграть в миротворца, но по факту получит мощную раскачку. Я считаю, что мы должны провести референдум о том, возвращать или нет ОРДЛо на условиях формулы Штайнмайера.
Мой тезис таков - мы не должны его возвращать на этих условиях. Это путь превращения в Боснию. Поэтому, нужно показать максимально широко, что общество этот сценарий не приемлет».
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А кто на этих выборах голоса считать будет?
Российские генералы?
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Формула Штанмаера - это легализация оккупационной администрации.
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*********** пора со своей мендельшей паковать чемоданы
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Что бы все сдать достаточно и 1 предложения
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А западу вообще сдача наших территорий пофиг, им лижбы мы их больше не напрягали !
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Безпеку на лугандонії гарантує зелена сопля.
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