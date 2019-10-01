 Зеленський розповів "про найбільшу страшилку" - "формулу Штайнмаєра": Це одне-два речення - ось і все

Про це пише Цензор.НЕТ.
"Я хочу, до речі, поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою "формула Штайнмаєра".
Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення - ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як "Закон про особливий статус Донбасу", починає діяти на постійній основі за умови, що там відбудуться вибори (місцеві вибори), проведені згідно з Конституцією України і законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, представники України 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали документ, який передбачає імплементацію так званої "формули Штайнмаєра".
ЗЕБИЛЫ вы это сделали вместе!
Позже в своем Instagram-аккаунте девушка прокомментировала отказ давать интервью на украинском языке, который вызвал широкий общественный резонанс в Сети. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!)», - написала Паша.
Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
"Одно-два предложения" - это в твоем цирке-95!
А у президентов "одно-два предложения" - начинали и заканчивали ВОЙНЫ, а так же вызывали ИМПИЧМЕНТ!!!
Подписание Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу открывает путь к встрече в «нормандском формате», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», - заявил сенатор.Ранее 1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Источник «Интерфакса» не раскрыл детали сделки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в который позднее имплементируют «формулу Штайнмайера»
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
ніяких виборів допоки ЗСУ повністю не контролюють увесь Донбас і державний кордон України, ніяких особливих статусів ніяким територіям України
і да, за п'ять років українці "наїлися" стандартами і звітами ОБСЄ
Порошенко = Зальцман, Порошенко = Барига, Порошенко = алигарх зарабатывающий НА КРОВИ!?, а Моника совсем не еврей, конечно же НЕ еврей он просто - мелкий вредный жид@нышь.
https://www.rbc.ua/rus/news/normandskaya-chetverka-obsudit-sroki-vyvoda-1569948780.html
Теперь Россия там будет автономии делать.
Хоть так хоть этак - получим в состав Украины две области с населением
люто ненавидящим ( в большенстве) украинцев и Украину, получим до зубов
вооруженную, так называемую, "народную милицию", подчиняющуюся только местной
сепарской власти. И кто-то надеется, что на этом и закончится война?
формулы Штайнмайера Зеленский согласился на проведение местных выборов и,
в случае, проведения таких выборов согласно КУ вступает в силу "Закон об
особом статусе Донбасса". При этом нет никаких упоминаний о выводе войск,
о разоружении, о контроле границы.
На данный момент - на 20.30 по киевскому времени - в сети появились комментарии двух политологов относительно подписания сегодня Украиной (Кучмой) «формулы Штайнмайера» и вечернего брифинга президента Зеленского по этому поводу. Оба - негативные…
Политолог Дмитрий Корнейчук написал в Фейсбуке следующее:
- Формула Штайнмайера стала формулой Зеленского
«Итак, Зеленский заявил на брифинге, что Украина согласилась в Минске на имплементацию «формулы Штайнмайера». И её запишут в новую редакцию закона об особом статусе Донбасса.
На самом деле не существует никакой «формулы Штайнмайера». А есть позиция Москвы, которую озвучил в 2016-м году тогдашний глава МИД Германии Штайнмайер. А именно - закон об особом статусе Донбасса должен начать действовать на временной основе в день проведения местных выборов. На постоянной - после подтверждения международными наблюдателями, что выборы прошли демократично.
В то же время сейчас в законе об особом статусе написано, что закон действует только после признания выборов наблюдателями. А также - при выведенных с территории Украины российских войсках и наемниках.
Теперь, судя по обязательствам Зеленского перед Москвой, в закон внесут правки, нужные Кремлю.
Зачем Москве нужна была так называемая мифическая «формула Штайнмайера»?
1) Не выводить наёмников перед выборами, чтобы они, в день выборов, сразу же получили статус «народной милиции»
2) Гарантировать, что закон об особом статусе ( автономия Донбасса) начнёт действовать в день выборов. А если даже наблюдатели увидят нарушения, то никто уже не будет отменять закон, временно вступивший в действие. Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) об этом позаботится на уровне «нормандской четверки».
Зеленский пошёл на все условия Москвы. Что в очередной раз подтверждает, что в своём правлении Зеленский собрался опереться на Россию…
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Ну, что там? «Ручной» прокремлевский «оппозиционер» Порошенко уже выводит людей на Майдан, чтобы имитировать протест против прокремлевского президента Зеленского за «формулу Штайнмайера»?))))»
А вот такие оценки высказал в Фейсбуке политолог Юрий Романенко:
«Формула Штайнмайера - это зло.
Если Украина возвращает Донбасс без миротворцев ООН, то мы возвращаем сепаратистов на условиях выгодных России.
Наивно думать, что мы потом не признаём выборы в ОРДЛО, потому что они пройдут не по правилам ОБСЕ. ОБСЕ признает итоги выборов. Сейчас идёт только торг по поводу того, как будет наполняться фонд восстановления Донбасса.
Зеленский решил поиграть в миротворца, но по факту получит мощную раскачку. Я считаю, что мы должны провести референдум о том, возвращать или нет ОРДЛо на условиях формулы Штайнмайера.
Мой тезис таков - мы не должны его возвращать на этих условиях. Это путь превращения в Боснию. Поэтому, нужно показать максимально широко, что общество этот сценарий не приемлет».
Российские генералы?