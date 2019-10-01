 Зеленський розповів "про найбільшу страшилку" - "формулу Штайнмаєра": Це одне-два речення - ось і все

Про це пише Цензор.НЕТ.

"Я хочу, до речі, поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою "формула Штайнмаєра".

Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення - ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як "Закон про особливий статус Донбасу", починає діяти на постійній основі за умови, що там відбудуться вибори (місцеві вибори), проведені згідно з Конституцією України і законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів", - підкреслив глава держави.

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Нагадаємо, представники України 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали документ, який передбачає імплементацію так званої "формули Штайнмаєра".