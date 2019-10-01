 Чекаємо нового етапу звільнення утримуваних осіб за підсумками обговорення на ТКГ 1 жовтня - Зеленський

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Чекаємо всі цього. Для нас, ви знаєте, що повернення українських громадян є пріоритетом, і для мене особисто, я думаю, що для кожного українця", - зазначив він.
Особливу увагу хочу приділити вашому колезі - кореспонденту Станіславу Асєєву, якому вчора виповнилося 30 років, який більше двох років знаходиться у в'язниці в "ДНР". Ми докладаємо максимальних зусиль для його повернення та повернення всіх наших громадян, всіх громадян України", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Первый этап планируемого разведения войск обойдется Украине потерей 4 населенных пунктов и расходами на оборудование новых позиций в размере минимум 100-120 млн. гривен. Кроме того, планируемая диспозиция разведения создает существенные разрывы в организации обороны, что повышает вероятность ее прорыва в случае начала масштабных боевых действий.
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
Тобто Україна легалізує рашистські дЫри, впускає ці ракові пухлини в своє тіло далі, з обісРашки знімають санкціі, з кордоном нічого не ясно, гіві та моторили сидять в Раді..Україна перетворюється на срану Малоросію...
12 мин. ·
Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
Принаймні в соцмережах вони одноманітні. Під прикриттям Тома Круза підписали в Мінську формулу Штайнмаєра.
это зебилы "сделаем их вместе"..
список зебилов все знают.. и кто голосовал за зеленского - тоже.
В РОССИИ НАЗВАЛИ СВОИМ УСПЕХОМ ПОДПИСАНИЕ «ФОРМУЛЫ ШТАЙНМАЙЕРА» УКРАИНОЙ.
Подписание Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу открывает путь к встрече в «нормандском формате», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», - заявил сенатор.»
26 мин. ·
1 . Це план Путіна.
2. Це односторонні зобов'язання України, на нас покладають відповідальність за не нами розв'язану війну. В Москви тепер ніяких зобов'язань. Мінські угоди мали двосторонній характер. І вимагали від Москви вивести війська і передати нам контроль над кордоном.
3. Безпековий , КЛЮЧОВИЙ блок, зник. Залишився тільки політичний . Влада сором'язливо мовчить ще про амністію бойовикам.
4. Закон про особливості місцевого самоврядування приймався ВР лише на три роки, а не на постійній основі. На постійній основі- це повзуча федералізація.
5. Всі попередні роки нам вдавалося не потрапити в пастку Кремля. Тепер нас туди затягують.
Все на Путч!!!
Сегодня в 21.00!!!
Кого не будет, тот сцыкун!!
Павло Тука
17 хв. ·
Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
А МІЗКАМИ ТРЕБА БУЛО ДУМАТИ 21 КВІТНЯ, КОЛИ ВСЄ В ЄДІНОМ ПОРИВЄ ГОЛОСУВАЛИ «ПРОТІВ ПОРОШЕНКА !!!»
Necro Mancer
@666_mancer
·15 мин
#Чеснаков: украинская сторона начала выполнение нашего ультиматума, ждём дальнейших уступок