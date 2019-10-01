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 Політика України
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Все про:брифінг (11) Зеленський (2983) обмін (525) полонені (557) Тристороння контактна група (138)

 Чекаємо нового етапу звільнення утримуваних осіб за підсумками обговорення на ТКГ 1 жовтня - Зеленський

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську обговорювали питання про наступний етап звільнення утримуваних осіб.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Чекаємо всі цього. Для нас, ви знаєте, що повернення українських громадян є пріоритетом, і для мене особисто, я думаю, що для кожного українця", - зазначив він.

Особливу увагу хочу приділити вашому колезі - кореспонденту Станіславу Асєєву, якому вчора виповнилося 30 років, який більше двох років знаходиться у в'язниці в "ДНР". Ми докладаємо максимальних зусиль для його повернення та повернення всіх наших громадян, всіх громадян України", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151507
 
 
 Топ коментарі
 
Павло Тука
12 мин. ·

Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
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зписку сам писал или кто то диктовал?
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Из докладной записки ГШ ВСУ министру обороны Загороднюку.
Первый этап планируемого разведения войск обойдется Украине потерей 4 населенных пунктов и расходами на оборудование новых позиций в размере минимум 100-120 млн. гривен. Кроме того, планируемая диспозиция разведения создает существенные разрывы в организации обороны, что повышает вероятность ее прорыва в случае начала масштабных боевых действий.
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Из докладной записки ГШ ВСУ министру обороны Загороднюку.
Первый этап планируемого разведения войск обойдется Украине потерей 4 населенных пунктов и расходами на оборудование новых позиций в размере минимум 100-120 млн. гривен. Кроме того, планируемая диспозиция разведения создает существенные разрывы в организации обороны, что повышает вероятность ее прорыва в случае начала масштабных боевых действий.
 показати весь коментар
 
 
зписку сам писал или кто то диктовал?
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Деталі формули штайнмаєра на які погодилась Зелена шмаркля через свою недолугу пристайку 2 вересня:
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
Тобто Україна легалізує рашистські дЫри, впускає ці ракові пухлини в своє тіло далі, з обісРашки знімають санкціі, з кордоном нічого не ясно, гіві та моторили сидять в Раді..Україна перетворюється на срану Малоросію...
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зачем выдумывать еслие есть докумнет

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рот закрий вафля хочете бойні отримаєте
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И прямо таки тебе лахмандею и дали почитать "записку ГШ ВСУ министру Загороднюку"?
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да у каждого порохобота оформлен допуск к секретке - а вообще цензор тупо превратился в порохоботный свинарник только зайдешь и от всюду слышен визг недорезанных свиней
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В заложниках у ***** теперь вся Украина с ганргеной - домбасянями и рашисткой армией. У зебилов это конечно перемога...
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типа нужно отказаться от Крыма и Донбаса! Это не будет зрадой?
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Раша сейчас выдаст всех удерживаемых заложников, они больше ей не нужны. Цель достигнута без капли крови, за столом переговоров в Минске и это здорово! Молодец Зеленский!
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Павло Тука
12 мин. ·

Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 24 минуты назад

Принаймні в соцмережах вони одноманітні. Під прикриттям Тома Круза підписали в Мінську формулу Штайнмаєра.
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сьогодні вечір гарних новин.
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Урод брехливый. Заложников в обмен на Украину? ***** не отдаст ни одного заложника пока Украина официально не подпишет капитуляцию и федерализацию. дебилоид конченый. Кстати нужно еще разобраться что там за заложники которых ***** наловило на крымских пляжах и московских стройках
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а при чем тут зеленский??
это зебилы "сделаем их вместе"..
список зебилов все знают.. и кто голосовал за зеленского - тоже.
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Получить 100 -200 заложников в обмен на 40 миллионов заложников и Украину в придачу, это конечно еще тот "обмен".
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Ну, проблеми України, Ізраїль, не цікаалять.
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19:25, 1 октября 2019
В РОССИИ НАЗВАЛИ СВОИМ УСПЕХОМ ПОДПИСАНИЕ «ФОРМУЛЫ ШТАЙНМАЙЕРА» УКРАИНОЙ.

Подписание Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу открывает путь к встрече в «нормандском формате», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», - заявил сенатор.»
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а как им еще это назвать? ********* пресс вес назывет победой.
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Тобто ви вважаєте, пітримувану і написану Лавровим умову капітуляції України, так звану «формулу Штайнмайєра» фейками «********** пресси» ?
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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А Ви вважаєте, що Президент Зеленський бреше?
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Отдать ***** 40 миллионов украинцев в заложнники в обмен на несколько десятков сепаров поехавших в крым отдыхать?
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Iryna Gerashchenko
26 мин. ·

1 . Це план Путіна.
2. Це односторонні зобов'язання України, на нас покладають відповідальність за не нами розв'язану війну. В Москви тепер ніяких зобов'язань. Мінські угоди мали двосторонній характер. І вимагали від Москви вивести війська і передати нам контроль над кордоном.
3. Безпековий , КЛЮЧОВИЙ блок, зник. Залишився тільки політичний . Влада сором'язливо мовчить ще про амністію бойовикам.
4. Закон про особливості місцевого самоврядування приймався ВР лише на три роки, а не на постійній основі. На постійній основі- це повзуча федералізація.
5. Всі попередні роки нам вдавалося не потрапити в пастку Кремля. Тепер нас туди затягують.
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в 21.00 біля Стелли, на Майдані, батьківщина чекає тебе!!!
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Фактически Зеленский подписал снятие с Рашки санкции которые били на нее наложены за не выполнение минских договоренностей. А так как минские договоренности зеленский фактически анулировал то и санкции незачто вводить. ***** сейчас в кремле пьет коньяк и радуется успеху.
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Чо ноем? Сам орал за карлика аж пена лилась. Так что не сцы , а готов бояру для "братушек".
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Парни, с ума что ли сошли? Зачем столько трупов патриотов, а сейчас обняли путина. Ничего себе выбрали президента.
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Ботва!!!
Все на Путч!!!
Сегодня в 21.00!!!
Кого не будет, тот сцыкун!!




Павло Тука
17 хв. ·

Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
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ПРОДАЙ СВІЙ СЦЕНАРІЙ СЕРІАЛУ «ПУТЧ», В «КВАРТАЛ 95».
А МІЗКАМИ ТРЕБА БУЛО ДУМАТИ 21 КВІТНЯ, КОЛИ ВСЄ В ЄДІНОМ ПОРИВЄ ГОЛОСУВАЛИ «ПРОТІВ ПОРОШЕНКА !!!»
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да ті еще тупее чем кажешься на первій взгляд
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Пленные(!!!) военнослужащие/добровольцы, которые в тюрьмах лугандона с начала(!) военных действий, тоже входят в этот «обмен»?!.........
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В ваших руках чтобы Рада не принимала изменения конституции. Если вы скажете нет, то даже чорт с Кремля не успеет ничего сделать
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Necro Mancer

@666_mancer

·15 мин

#Чеснаков: украинская сторона начала выполнение нашего ультиматума, ждём дальнейших уступок Чекаємо нового етапу звільнення утримуваних осіб за підсумками обговорення на ТКГ 1 жовтня - Зеленський - Цензор.НЕТ 7549
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Бойцы ЗСУ в Макеевской колонии - тишина. Зато журналиста вспомнил.
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