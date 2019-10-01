 Найближчим часом будемо знати дати, - Зеленський про зустріч глав країн нормандської четвірки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Зеленський заявив: "Сьогодні було усунуто останні перешкоди до проведення саміту нормандської четвірки. Я думаю, що найближчим часом ми будемо знати вже дати".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Зеленський заявив: "Сьогодні було усунуто останні перешкоди до проведення саміту нормандської четвірки. Я думаю, що найближчим часом ми будемо знати вже дати".
Выборы под российские автоматы.
Обломиться вам.
Ви не розумієте елементарних речей.
bamr
@bamr69
·12 мин
Ну вот пазл и сложился .
Замена ЦВК , отставка Данилюка , подписание Кучмой формулы Штанмаера .
Ваш выход господа Зелебобы !
Давайте рассказывайте нам как перестать стрелять и дружить с мордором .
12 мин. ·
Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
Кремль підготував пастку українській владі, пропонуючи, через так звану формулу Штайнмаєра, провести місцеві вибори на окупованих територіях без попереднього виконання всіх безпекових умов для таких виборів. Про це під час брифінгу сказала співголова фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.
«Ми застерігаємо владу не вірити Путіну, не вірити Кремлю і не потрапити в пастку», - підкреслила вона.
Ірина Геращенко зауважила, що всі попередні роки під час перемовин обговорювалися «формули Штайнмаєра, плани Мареля, плани Сайдіка».
«Але українська сторона і українська позиція завжди була наступна - ми маємо відстоювати інтереси України. І будь-яка формула, план, директиви не можуть обговорюватися, якщо не вирішене безпекове питання», - підкреслила співголова фракції.
Вона особливо наголосила на важливості дуже чіткого визначення всіх пунктів і часових термінів виконання безпекових питань. За її словами, без цього інші домовленості ставляться під великий сумнів.
«Для нас є очевидним, що має бути виведення іноземних військ і техніки. Має бути сталий режим тиші на Донбасі, а не як зараз - коли нам говорять, що діє перемир'я, а ми бачимо, що як завжди російські окупаційні війська щодня його порушують. У нас є загиблі, у нас є поранені. В цих умовах говорити про розведення військ по всій лінії зіткнення - це взагалі, як мені здається, велика авантюра», - сказала Ірина Геращенко.
За її словами, якщо йдеться про так звані формули Штайнмаєра, які сьогодні вкидаються в медіа російською стороною для того, щоб збурити суспільство, то викликають серйозне занепокоєння такі формулювання як «вибори в цілому можуть бути визнані демократичними».
«Ми знаємо, що таке визнані світом вибори демократичними, за стандартами ОБСЄ. І ми знаємо, що таке «в цілому визнані» Російською Федерацією. Це як кажуть - дві великі різниці», - зауважила парламентар.
«Тому ми категорично проти подібних речей», - підкреслила політик.
Ірина Геращенко також додала: «Ми завжди в Мінську дуже активно в контексті можливих виборів на окупованих територіях обговорювали участь в них тимчасово переміщених осіб. Саме переселенці мають брати безпосередню участь у регіональних виборах і обирати владу Донбасу, а не завезені туди «Гіві», «Мотороли», буряти, чи хто там ще воює, як нам кажуть, на цих територіях проти України».
«Сьогодні ми бачимо, що немає відповіді на питання участі переселенців, немає відповіді на питання українських політичних сил партій, участі медіа. Тому все це дуже небезпечні речі. І ми вважаємо, що підписання будь-яких документів без врегулювання питань безпеки - воно буде серйозною кремлівською пасткою, до якої може потрапити Україна», - зазначила Ірина Геращенко.
26 мин. ·
1 . Це план Путіна.
2. Це односторонні зобов'язання України, на нас покладають відповідальність за не нами розв'язану війну. В Москви тепер ніяких зобов'язань. Мінські угоди мали двосторонній характер. І вимагали від Москви вивести війська і передати нам контроль над кордоном.
3. Безпековий , КЛЮЧОВИЙ блок, зник. Залишився тільки політичний . Влада сором'язливо мовчить ще про амністію бойовикам.
4. Закон про особливості місцевого самоврядування приймався ВР лише на три роки, а не на постійній основі. На постійній основі- це повзуча федералізація.
5. Всі попередні роки нам вдавалося не потрапити в пастку Кремля. Тепер нас туди затягують.
Бо додаються нові умови, які теж не будуть виконуватись.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ