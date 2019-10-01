 Найближчим часом будемо знати дати, - Зеленський про зустріч глав країн нормандської четвірки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Зеленський заявив: "Сьогодні було усунуто останні перешкоди до проведення саміту нормандської четвірки. Я думаю, що найближчим часом ми будемо знати вже дати".

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