 Досягнуто домовленості про початок розведення військ у Петровському і Золотому, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Зеленський заявив: "Було досягнуто домовленості про початок розведення військ - теж всіх вітаю з початком. Дуже віримо в це. Розведення військ у Петровському та Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення.

Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є, ви знаєте прекрасно, ситуація в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ, зараз відновлюється пішохідний міст. І ви знаєте, що ми плануємо до кінця листопада вже побудувати такий фундаментальний міст".

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