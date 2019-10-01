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Все про:Зеленський (2983) Донбас (13147)

 Досягнуто домовленості про початок розведення військ у Петровському і Золотому, - Зеленський

Про це він заявив під час брифінгу, присвяченому результатам переговорів у Мінську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Зеленський заявив: "Було досягнуто домовленості про початок розведення військ - теж всіх вітаю з початком. Дуже віримо в це. Розведення військ у Петровському та Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення.

Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є, ви знаєте прекрасно, ситуація в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ, зараз відновлюється пішохідний міст. І ви знаєте, що ми плануємо до кінця листопада вже побудувати такий фундаментальний міст".

Читайте також: Обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому, - Зеленський про переговори в Мінську. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151503
 
 
 Топ коментарі
 
На своїй же землі відступаємо. Бидло ти баба моніка.
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На встрече в «нормандском формате» будет поднят вопрос про повторный референдум в Крыму. С наблюдателями.
Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции .... и Украина.


ЗЕБИЛЫ ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЕ РАЗОМ.
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Кажи **** відверто - ми відступаємо й кидаємо людей,які допомогали армії...там, як й у Станиці Луганській почнуть знімати українські прапори... ***** гумовий...
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Кличте Питра!!! Давайте телеграму до Англії.
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Нехай коло Гонтарихи Марина сама якийсь час побуде, поки ситуація така напружена.
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ваЗЕлин поздравляет кацапов, лугандонов. А вот про Украинцев он забыл. Их не с чем поздравлять, он продал их.
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Засирає голови як під час виборів "Конец войне, отмена тарифоф, свободу ФОПам, все сядут", тепер шантажує полоненими - "А ви що не хочете щоб наші хлопці повернулись ?". Зомбує лохторат на установку "Ето не будет больно". А дебілам цього і треба, щоб не було больно, було що жерти і не замерзнути, ще й бонус від Бабломойского на Г+Г ="Свати" і "Квартал", для тьоток після 30 "Танці"
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за пару кілометрів від луганської- купа парашинських танків...знято на авторегістратор цивільної особи , є в ютубі...хлопців з окопів, що рили та укріплювали наші позиції 5 років,- в чисте поле на розстріл? Ти, гидота...куди відводити??? до Маріуполя рукою подати....Чи забезпечуєш сухопутний коридор рософашистам в Крим??? Якщо розведення зі сторони окупантів проводилося, то чому вони так і залишаються на своїх укріплених позиціях до сьогодні???? а наші відступають....
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Katerina

@katrinverty
Почему Украина должна куда-то отводить войска с украинской территории? Наши украинские войска? С украинского Донецка, Луганска? По-че-му????? Это наша земля, почему там ходят рубли? Почему Рашка убивает нашу армию, на нашей территории???
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Дмитрий

@dmitriypaut

·25 мин

Чмо учло ошибки Януковича,капитуляция дается постепенно.Мы сдаем Золотое,армиюотводим в район Львова,но мы не договорились,мы просто отводим,для выборов,а там Норм формат.Кароч он нас уже сдал,но информировать нарит будут порционно.
Пора валить
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