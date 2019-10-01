 Досягнуто домовленості про початок розведення військ у Петровському і Золотому, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Зеленський заявив: "Було досягнуто домовленості про початок розведення військ - теж всіх вітаю з початком. Дуже віримо в це. Розведення військ у Петровському та Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення.
Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є, ви знаєте прекрасно, ситуація в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ, зараз відновлюється пішохідний міст. І ви знаєте, що ми плануємо до кінця листопада вже побудувати такий фундаментальний міст".
Katerina
@katrinverty
Почему Украина должна куда-то отводить войска с украинской территории? Наши украинские войска? С украинского Донецка, Луганска? По-че-му????? Это наша земля, почему там ходят рубли? Почему Рашка убивает нашу армию, на нашей территории???
Дмитрий
@dmitriypaut
·25 мин
Чмо учло ошибки Януковича,капитуляция дается постепенно.Мы сдаем Золотое,армиюотводим в район Львова,но мы не договорились,мы просто отводим,для выборов,а там Норм формат.Кароч он нас уже сдал,но информировать нарит будут порционно.
Пора валить