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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:журналістика (862) розслідування (1541) суд (5557) НСТУ (103) Богдан Андрій (176)

 Суд почав розгляд позову Богдана проти журналістів "Схем" і НСТУ

Шевченківський районний суд Києва 1 жовтня провів підготовче засідання у справі за позовом голови Офісу президента України Андрія Богдана про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"1 жовтня відбулося підготовче засідання за позовом Богдана Андрія Йосиповича до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", Седлецької Н., Савчука М., Єгошина В. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації", - йдеться в повідомленні.

На засіданні у вівторок представник відповідача Наталії Седлецької заявив клопотання про витребування доказів, суд відмовився задовольнити це клопотання.

Читайте також: Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 4 жовтня.

Нагадаємо, Андрій Богдан через суд хоче домогтися, щоб журналісти програми "Схеми" і НСТУ спростували недостовірну інформацію, зокрема про те, що в 2018 році - на початку 2019 року він перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів, а починаючи з 2014 року нібито 6 разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" зафіксовано його три зльоти і три вильоти.

Він подав позов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня. Відповідачами вказано трьох журналістів - Валерія Єгошина, Максима Савчука та Наталю Седлецьку, а також НСТУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151502
 
 
 Топ коментарі
 
а как можно опровергнуть данные пограничников ???
правильно - их надо уничтожить
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Свобода слова,не то что при мародёре.
Правда,суд может запретить любые журналистские расследования,но то же суд
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Ну и хитрооппый этот богдан, никак сволочь не успокоится.
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а как можно опровергнуть данные пограничников ???
правильно - их надо уничтожить
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Буде "грітися" в офісі але не довго. потім тільки Ростов спасе.
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пока на кормление расставит друзей, а там можно и привет сделать
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...На заседании во вторник представитель ответчика Натальи Седлецкой заявил ходатайство об истребовании доказательств, суд отказался удовлетворить это ходатайство...
от і весь суд ...
відповідач попросив надіслати запит до прикордонної служби для з"ясування всіх фактів перетину кордону а суд відмовив ...цікаво як тепер сам позивач буде доказувати що журналісти надали недостовірну інформацію ...якщо богдан такий чистий і пушистий то він сам мав просити про то суд ...а так виходить що суд буде з"ясовувати те що не самі журналісти ні сам богдан довести не можуть ...а може суд повірить богдану на слово ...його репутація на фейсі написана Источник: https://censor.net.ua/n3151502
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Свобода слова,не то что при мародёре.
Правда,суд может запретить любые журналистские расследования,но то же суд
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Ну и хитрооппый этот богдан, никак сволочь не успокоится.
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Богдан -юрист,а седлецкая -пустозвонша.Помои лить и слабоумный может.А схемы -плитки и марення.Без суда -никак.Деньгами учить,или просто опровержение тпусто звонства- дело великоеУ Мальчиков начинается попадалово.Они думали можно обгадить любого,ан не так.
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Честь, достоинство, репутация....ДЕЛОВАЯ (!?). Зачем ему это надо? Это же несовместимые вещи с Богданом. Он же третий брат (меньшой) Сусика и Василия Богдана. А они, ещё те персонажи!
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Такого позора ещё ни кто не видел, что бы за 100 дней прибывания у власти поросрать её.
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Богдан , українська гнида зрадник. У відставку його терміново.
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