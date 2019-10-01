 Суд почав розгляд позову Богдана проти журналістів "Схем" і НСТУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"1 жовтня відбулося підготовче засідання за позовом Богдана Андрія Йосиповича до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", Седлецької Н., Савчука М., Єгошина В. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації", - йдеться в повідомленні.
На засіданні у вівторок представник відповідача Наталії Седлецької заявив клопотання про витребування доказів, суд відмовився задовольнити це клопотання.
У підготовчому засіданні оголошено перерву до 4 жовтня.
Нагадаємо, Андрій Богдан через суд хоче домогтися, щоб журналісти програми "Схеми" і НСТУ спростували недостовірну інформацію, зокрема про те, що в 2018 році - на початку 2019 року він перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів, а починаючи з 2014 року нібито 6 разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" зафіксовано його три зльоти і три вильоти.
Він подав позов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня. Відповідачами вказано трьох журналістів - Валерія Єгошина, Максима Савчука та Наталю Седлецьку, а також НСТУ.
правильно - их надо уничтожить
от і весь суд ...
відповідач попросив надіслати запит до прикордонної служби для з"ясування всіх фактів перетину кордону а суд відмовив ...цікаво як тепер сам позивач буде доказувати що журналісти надали недостовірну інформацію ...якщо богдан такий чистий і пушистий то він сам мав просити про то суд ...а так виходить що суд буде з"ясовувати те що не самі журналісти ні сам богдан довести не можуть ...а може суд повірить богдану на слово ...його репутація на фейсі написана Источник: https://censor.net.ua/n3151502
Правда,суд может запретить любые журналистские расследования,но то же суд