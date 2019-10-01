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Все про:Буковина (221) отруєння (668) Нацполіція (8275)

 56 осіб, зокрема 10 дітей, отруїлися на двох весіллях у Чернівецькій області, - поліція

У Путильському та Сторожинецькому районах Чернівецької області отруїлися 46 дорослих та 10 дітей, які святкували весілля в місцевих ресторанах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

У Путильське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 3 години до районної лікарні потрапили 11 місцевих жителів з гострим гастроентероколітом невстановленої етіології. Зазначається, що станом на 15:30 кількість захворілих становила 50 осіб, зокрема 9 дітей віком від 5 до 15 років. У поліції розповіли, що всі постраждалі 30 вересня гостювали на весіллі в одному з ресторанів с. Путила.

Аналогічне повідомлення надійшло в Сторожинецький відділ поліції - в місцеву лікарню з харчовим отруєнням звернулися 5 дорослих та 8-річна дитина. Постраждалі 29 вересня були на весіллі в ресторані в селищі Красноїльськ.

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"Зараз потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан стабільний, загрози життю і здоров'ю немає", - повідомили в поліції.

Правоохоронці зібрали пояснення у лікарів і потерпілих. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151493
 
 
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Вот вам итог короткого правления ЗЕбила! Люди настолько обеднели, что им приходится покупать некачественные продукты и травиться ими!
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Зато при попереднике жили так хорошо, что почти половина трудоспособных разбежалась на зароботки по соседним странам.
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И тебе бот номер такой-то обожраться простроченным рошеном.
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раньше в тех краях пищевых отравлений никогда не было
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В тех краях сплошные отравления на свадьбах, потому как у них "все свое, натуральное", не прошедшее сан. проверку и хранящееся в черт знает каких домашних условиях.
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В быдляке, идут частые потравы людей...Это же , как нужно не уважать друг-друга, чтобы просроченные продукты, на массовые мероприятия поставлять.. 56 человек, в том числе 10 детей, отравились на двух свадьбах в Черновицкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 8717
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Прочитал выше выложеные посты и вижу что никто из Вас не делал свадьбу в поселковых ресторанах,так обясню.
В ресторане продают человеко-место с минимальным набором блюд и алкоголя а остальное приготовленное приготовленное в домашних условиях.Так что еще бабка надвое сказала от чего потравились.
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Они там травятся все лето,у нас на Полтавщине погуляли два дня и разбежались по делам а там неделю гужбанят вот продукты и портятся.. 56 осіб, зокрема 10 дітей, отруїлися на двох весіллях у Чернівецькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 8716
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