 Фракція "ЄС" вимагає в Раді звіту Пристайка і Рябошапки щодо розмови Трампа і Зеленського і пошуку шляхів збереження антипутінської коаліції

Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко під час виступу на Погоджувальній раді, передає Цензор.НЕТ.
"Європейська Солідарність" так само як вся країна, і весь світ уважно слідкували за першим візитом президента Зеленського на 74-ту сесію ГА ООН. Безумовно, ми вітаємо те, що під час виступу з цієї найвищої світової трибуни президент Зеленський називав Росію країною-агресором, згадав трагічну долю нашого героя Василя Сліпака, вбитого російськими найманцями, але, на жаль, цей достойний виступ був перекреслений тим скандалом, який розгорнувся навколо телефонної розмови президентів двох країн і чітко засвідчив, як довго можна формувати антипутінську коаліцію в світі і як кількома некомпетентними, непродуманими фразами можна багато речей перекреслити.
"Поки у Вашингтоні сварка через Україну, Путін усміхається". Такий заголовок у The Wall Street Journal є, мабуть, найбільш м’який і відображує ту ситуацію, яка сьогодні утворилася в міжнародних медіа стосовно цього скандалу",- сказала Геращенко.
За її словами, "Європейська Солідарність" вважає, що на сьогодні всі разом, – влада і опозиція, офіс президента, МЗС, парламент мають докласти максимум зусиль, щоб не просто зупинити цей скандал, а й "розрулити" його для того, щоб не залишалося образи партнерів України по ЄС, по нормандському формату, для того, щоб владі вдалося зберегти двопартійну підтримку в США, а це те, над чим так довго працювала команда Петра Порошенка.
"Ми вважаємо, що важливо ініціювати запрошення до Верховної Ради міністра закордонних справ Вадима Пристайка, для того, щоб з перших вуст почути бачення не тільки виходу з цієї ситуації, а й мінського, нормандського форматів. Так само і генерального прокурора Руслана Рябошапку, тому що у суспільстві виникає багато запитань, що ж за реформи відбуваються в новій команді, коли ми маємо серйозне посилення через законодавство офісу генпрокурора і "100 свого генпрокурора".
Я вважаю, що було б непогано, щоб ми могли задати генпрокурору питання стосовно перехідного правосуддя, а він говорив, що працює над цим. Це дуже важлива тема, до якої має бути причетний парламент, в контексті врегулювання війни на Донбасі", – наголосила Геращенко.
Заслуги Потроха-Свинарчука.....
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
.-"ООН внесла Украину в список голодающих стран
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
Какой там следующий вопрос у антипутинской коалиции после постройки СП-2? Давить клятую Рашку европейскими продуктами?
книге в частности помещены воспоминания Олланда про переговоры в Беларуси в феврале 2015 года, когда лидеры Франции и Германии пытались остановить обострение ситуации на Донбассе, где проходили бои за Дебальцево. "Намерения Владимира Путина были вполне очевидными. Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве", - пишет тогдашний французский лидер.
Есть партия эс.
А то что пэс,звучит как погоняло.
Так это ваша жопоболь.
Головой нужно было думать.
на ху... лісом зі своїми вимогами.............
Сговор с последующей сдачей Украины.
Зелені смарклі "гарантують" громадянам, що проживають у сірій зоні безпеку.........
А яким чином і хто її буде забезпечувати!!!!!!!!!!!!!
Далі іде деморалізація війська. Розслоєння суспільства.
Тоб-то обрізаній нацменшині по..й Україна її історія, Конституція, вони захопили владу і хочуть об"єднати рашистську обрізану нацменшину і створити землю обітованну на цій території.