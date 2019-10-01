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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Геращенко Ірина (940) США (5546) Пристайко (176) Рябошапка Руслан (127) Європейська Солідарність (122)

 Фракція "ЄС" вимагає в Раді звіту Пристайка і Рябошапки щодо розмови Трампа і Зеленського і пошуку шляхів збереження антипутінської коаліції

Фракція "Європейська Солідарність" ініціює запрошення до Верховної Ради міністра закордонних справ Вадима Пристайка та генерального прокурора Руслана Рябошапку для пояснення ситуації, зокрема, щодо переговорів Зеленського з Трампом, а також для пошуку механізмів збереження анти путінської коаліції в світі.

Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко під час виступу на Погоджувальній раді, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" так само як вся країна, і весь світ уважно слідкували за першим візитом президента Зеленського на 74-ту сесію ГА ООН. Безумовно, ми вітаємо те, що під час виступу з цієї найвищої світової трибуни президент Зеленський називав Росію країною-агресором, згадав трагічну долю нашого героя Василя Сліпака, вбитого російськими найманцями, але, на жаль, цей достойний виступ був перекреслений тим скандалом, який розгорнувся навколо телефонної розмови президентів двох країн і чітко засвідчив, як довго можна формувати антипутінську коаліцію в світі і як кількома некомпетентними, непродуманими фразами можна багато речей перекреслити.

"Поки у Вашингтоні сварка через Україну, Путін усміхається". Такий заголовок у The Wall Street Journal є, мабуть, найбільш м’який і відображує ту ситуацію, яка сьогодні утворилася в міжнародних медіа стосовно цього скандалу",- сказала Геращенко.

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За її словами, "Європейська Солідарність" вважає, що на сьогодні всі разом, – влада і опозиція, офіс президента, МЗС, парламент мають докласти максимум зусиль, щоб не просто зупинити цей скандал, а й "розрулити" його для того, щоб не залишалося образи партнерів України по ЄС, по нормандському формату, для того, щоб владі вдалося зберегти двопартійну підтримку в США, а це те, над чим так довго працювала команда Петра Порошенка.

"Ми вважаємо, що важливо ініціювати запрошення до Верховної Ради міністра закордонних справ Вадима Пристайка, для того, щоб з перших вуст почути бачення не тільки виходу з цієї ситуації, а й мінського, нормандського форматів. Так само і генерального прокурора Руслана Рябошапку, тому що у суспільстві виникає багато запитань, що ж за реформи відбуваються в новій команді, коли ми маємо серйозне посилення через законодавство офісу генпрокурора і "100 свого генпрокурора".

Я вважаю, що було б непогано, щоб ми могли задати генпрокурору питання стосовно перехідного правосуддя, а він говорив, що працює над цим. Це дуже важлива тема, до якої має бути причетний парламент, в контексті врегулювання війни на Донбасі", – наголосила Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151492
 
 
 Топ коментарі
 
Что там пролаяла кучка блохастых ПЕСыкив из выгребной ямы украинской политики? Единственное, что они могут требовать - это увеличение соевым мародером ихнего содержания как компенсацию за постоянное вдыхание паров парашенковской клоаки
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Могут ещё под хвостом у мародёра понюхать! Бонусом.
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Нет больше никакой антипутинской коалиции. Как и Украины. Зебилы поработали...
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Петро Алексеевич, нужно что-то делать. Все в Ваших руках!!!
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Ничего он не сделает... похоже что страна где 73% зебилов не имеет права на существование.
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Педро уже усё сделал))

Заслуги Потроха-Свинарчука.....
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
.-"ООН внесла Украину в список голодающих стран
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
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Соевый мародер уже столько всего наделал, что в результате сам обделался по самые помидоры Фракция "ЕС" требует в Раде отчета Пристайко и Рябошапки по разговору Трампа и Зеленскогои поиска путей сохранения антипутинской коалиции - Цензор.НЕТ 6163
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У петекантропов Зеленский убивает Украину по 10 раз в день
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а я требую опрылюднення разговоров парашенки с пуйлом!
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А этим все мерещится в будочном алкогольном угаре некая антипутинская коалиция.

Какой там следующий вопрос у антипутинской коалиции после постройки СП-2? Давить клятую Рашку европейскими продуктами?
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Чего они не требовали отчета что говорил ***** с петей в Минске?
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Можешь почитать книгу олланда!
книге в частности помещены воспоминания Олланда про переговоры в Беларуси в феврале 2015 года, когда лидеры Франции и Германии пытались остановить обострение ситуации на Донбассе, где проходили бои за Дебальцево. "Намерения Владимира Путина были вполне очевидными. Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве", - пишет тогдашний французский лидер.
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Пусть расскажут очём Петя с медведчуком перетирал.
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Заодно ,о чем в Вене с Фирташем в 2014 годе Петро балакав
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А разговор мародёра с пуйлом не требуют. Да, тот самый, когда сливали Дебалю... Совпадение?
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Что там пролаяла кучка блохастых ПЕСыкив из выгребной ямы украинской политики? Единственное, что они могут требовать - это увеличение соевым мародером ихнего содержания как компенсацию за постоянное вдыхание паров парашенковской клоаки
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Могут ещё под хвостом у мародёра понюхать! Бонусом.
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Нет фракции эс.
Есть партия эс.
А то что пэс,звучит как погоняло.
Так это ваша жопоболь.
Головой нужно было думать.
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Да Европа уже давно лижет путинскую задницу. Вспомните как Западная Европа дружно поддержала Путлера в строительстве СП-2. Да они на все для Путлера готовы за снижение цен на энергоносители, лицемеры продажные.
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Почему лицемеры? Путин левый, Меркель и Макрон левые, левые просто помогают друг другу выжить и держать овец в загонах. Просто у них разные меню, первые кормят своих овец лучше, вот и вся разница.
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у путена все чисто, свынюка с глубоким проникновением лизала 5 лет
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Украинцев больше интересует, о чём договаривался с путлером порошенко.
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народ украины требует оглашения договоренностей свынюки и путена по сдачи крыма-БЕЗ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА
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отправить к Геращенко Мендель, она доходчиво отвечает...
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ХвракцияЕС, вы на правильном пути. Туда где Мороз, Янукович, Ляшко...
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А "європесики" можуть йти на ху... лісом зі своїми вимогами............. Фракция "ЕС" требует в Раде отчета Пристайко и Рябошапки по разговору Трампа и Зеленскогои поиска путей сохранения антипутинской коалиции - Цензор.НЕТ 5917
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Украина никогда не была государством...Хохлы дешевые начиная с времен Мазепы чубы рвут друг другу,пока их обворовывают более продвинутые Ж ители И орданской Д олин Ы...Вам суждено быть колонией до скончания Света...Продолжайте дальше мастурбировать о воем величие -убогие...Накипело Мля.
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Что там, что там ?
Сговор с последующей сдачей Украины.
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Осталась только великая американская шестёрка.
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Всей фракцией объявить голодовку! И не прекращать пока не отчитаются!
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Дизентерія хвороба заразна ії треба локалізувати інакше 3.14.
Зелені смарклі "гарантують" громадянам, що проживають у сірій зоні безпеку.........
А яким чином і хто її буде забезпечувати!!!!!!!!!!!!!
Далі іде деморалізація війська. Розслоєння суспільства.
Тоб-то обрізаній нацменшині по..й Україна її історія, Конституція, вони захопили владу і хочуть об"єднати рашистську обрізану нацменшину і створити землю обітованну на цій території.
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Можно по разному относиться к ЕС, но без них не будет дееспособной оппозиции. И хотя штыков у ЕС совсем немного под хвост Зе_сброду они уже дают, а когда рейтинг Слуг поползет вниз будут рвать их на части. И это прекрасно, иначе нас ждет диктатура днепропетровской уголовщины (Нарик, Умка, Гастелло и т.д.) и криворожской безвкусицы.
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Будочники 8-ми процентные еще что-то требуют. Хай у соевого хряка требуют отчета за его договорняки с Х*йлом
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Павел а ума не хватает рассмотреть , что договоренности нынешней власти это откровенное Предательство Украины. Сегодня подписали капитуляцию в Минске. А ты все бредишь своим Порошенко. Ум есть?!. Уже завтра может начаться новый Майдан по вине предателей от группы Приват. Завтра Павел, а вернее он начался сегодя смотри свежие новости.
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Да неужели ? Я предательства никакого не вижу, наоборот, Зе постепенно ведет к миру. А ваш соевый "майдан" это клоунада и простоит он столько, сколько на это выделят денег барыга и ахметов
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