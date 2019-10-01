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 Політика України
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Все про:брифінг (11) Зеленський (2983) трансляція (35)

 Обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому, - Зеленський про переговори в Мінську. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський проводить терміновий брифінг. Захід анонсували менш за годину до початку. Водночас російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що Україна підписала на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську документ, який передбачає реалізацію так званої "формули Штайнмаєра".

Пряму трансляцію термінового брифінгу президента веде "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151491
 
 
 Топ коментарі
 
Все и так понятно - зепредатель
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Текстовую трансляцию бы, бо не могу слушать как оно гундосит.
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Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
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Початок кінця бєніного земародера! Якщо ні - то початок кінця України...
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Что сегодня курил или нюхал "гарант?" Уж больно возбуждённый и дёрганый. Сцена точно из 95 квартала. Украина проснись! Наступило время исправить роковую ошибку выборов. Где Украинский Пиночет, который поднимет армию и всю эту гопоту и шпану сметёт и соберёт на Киевском стадионе для ответа за все свои преступления против народа Украины, против государства Украина. Всех Зеленских, Коломойских, Ахметовых, Пинчуков, Кернесов, Тарут и прочих преступников. Неужели не найдётся среди генералов и офицеров Украины честных и смелых, которые возглавят армию и сметут преступников, предателей и воров? Сегодня "гарант" визжал о "победе", а в действительности продал Украину ради целостности своей шкуры. Времени не сталось для раскачки. Завтра может быть поздно-проснётесь в Переяславской Раде-2 рабами.
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На жаль, не знайдеться. Про це іще порошнек потурбувався.
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Зеленський - зрадник. Треба негайно виходити на акції протесту з вимогою відставки Зеленського.
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Уже возле офиса народ собирается, погуглите.
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ЗЕпар зрадник! У нас війна! Судити його по законам війни!
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журналюги забыли спросить у зели - когда янык возвращается??? ))))))))))))))))
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Реализация минских протоколов (соглашений) - это ликвидация Украинского суверенитета.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
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А як стосовно повернення контролю над кордоном України і виведення російських військ разом з військовою технікою? То яка ціна тим виборам буде за визнанням ОБСЄ, а вони обов'яково визнають будь які вибори, бо Європі так треба, коли не буде контролю тих виборів з боку України і при наявності в ОРДЛО рашасолдат з автоматами. Такі вибори це повна маячня. Це зелене лайно заведе Україну в глухий кут, з якого потім неможливо буде знайти вихід. Воно обіцяло мир будь якою ціною, от він це і робить.
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Да наверно только про Украинская диктатура спасет ситуацию Мир любой ценой это сдача Украины и как следствие репрессии
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хочу увидеть его висящим на каштане на Хрещатике. И чтоб ножонки туда-сюда на ветру качались.
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Мне кажется зеля в своем брифеге забыл анонсировать подачу пресной воды в Крым и признание его Российским.
Дебил, ***.
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воду будет подавать Гончарук не все же лавры "миротворца" на себя тянуть
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Володимир Саркісян
1 ч. ·

На перший погляд, 10-хвилинна вистава, такий собі скетч, виявилася ні про що. Жодних змін - вибори лише після передачі кордону під контроль України та виведення російських військ. Ніякого "штангенциркуля" у варіанті Лаврова.
Втім, є певні дзвіночки: "жодних військ не має бути під час виборів". Як це так? Чому "жодних"? А українські війська куди мають подітися із власної території, у тому числі, місць постійної дислокації?
"Як у Станиці Луганській". У Станиці, до речі, не все благополучно. Якщо НЗФ так само будуть себе поводити і у Золотому та Богданівській, як сьогодні у Станиці, то ні про яку безпеку, ні про які вибори тощо йтися просто не може: безпечно почуватися там зможуть хіба що Бойко з Шуфричем, Новинським та Медведчуком. І то не факт.
І, наостанок, "новий закон", що "розроблятиметься Верховною Радою разом із громадськістю". Тут можуть бути несподіванки, а дебільна більшість проголосує за будь-що. Вони повинні відчувати постійну небезпеку для власної шкіри.
Але є й певні цікавинки.
По-перше, переляк у реваншистів і їхніх кремлівських ляльководів неабиякий: дай бог утримати те, що є наразі, - аж пре з усіх щілин. Майдану вони бояться більше за тих з нас, хто досі вагається.
По-друге, несамостійність Зеленського видна неозброєним оком всім, не лише нам. Роль. Хріново зіграна роль.
По-третє, ніякі "хворий", "втомився" тощо - не проканали і ті хвойди зрозуміли це. Отже, цей сценарій похєрєн. Я б на місці Зеленського змінив охорону до останнього держиморди. Бо є ще п. 4 ст. 108 Конституції. І я не жартую зараз.
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Я даже знаю,чтоб сделал с рыжим и,зеленски Бандера.
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Вопрос простой-а кто будет вкладывать инвестиции в страну с 400 километровой дырой на границе, в составе которой входит "разбойничий рай"? О каком развитии страны после этого можно говорить? Ясно,что Россия оттуда войска не выведет, а террористы и бандиты будут быстро распространять свое влияние до самого Львова, что и является их целью. После такого предательства власть в Киеве фактически потеряет свою лигитимность и законность.
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Кстати, хороший вопрос с лигитимностью для ордло украинской власти, если они не участвовали в президентских и парламентских выборах.
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Засирає голови як під час виборів "Конец войне, отмена тарифоф, свободу ФОПам, все сядут", тепер шантажує полоненими - "А ви що не хочете щоб наші хлопці повернулись ?". Зомбує лохторат на установку "Ето не будет больно". А дебілам цього і треба, щоб не було больно, було що жерти і не замерзнути, ще й бонус від Бабломойского на Г+Г ="Свати" і "Квартал", для тьоток після 30 "Танці"
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Зробили усіх нас РАЗОМ!
І так швиденько...
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13 тысяч человек погибло не за это! Это предательство каждого погибшего!
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Они хотят поставить Украину на колени перед Путиным
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впервые за несколько месяцев заставил себя посмотреть видео с Зе.

Гребаный стыд.
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я би зараз товк кожного зебіла по морді, товк би до повного безсилля....поки би не вибив з голови те, що у вас там замість мізків...... я вас ненавиджу тупе стадо, що проміняло країну на порожні обіцянки наркомана..... не хочу жити з вами в одній країні....
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Так ти і так тут не живеш, набутилка.
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Бо нормальні патріоти збирають речі і їдуть на війну, а не ******* в інтернетах.
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Это событие еще хуже, чем Янукович сделал, когда не подписал ассоциацию с ЕС. Это подписание начала развала Украины!
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Більшість коментарів: я не слухав, але все зрада.
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уважаемый раби в воскресенье предельно четко сказал:

к власти в Украине пришли не украинцы и не украинцы этнические евреи, а безродные космополиты, цель которых

хапнуть и бежать
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это было видно с самого начала, когда эти гопники рвались к власти -гопники, бандюки бляхеры, "зеленые человечки" и просто недалекие дебилы-зебилы.
тогда умные люди предупреждали, говорили, убеждали - все как в пьяном зе-угаре.
так и Гитлера привели к власти восторженные немцы..
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Ну что ж. Посмотрим не на слова, а на дела патриотически настроенных украинцев. Пора собирать Майдан. Но теперь уже без поддержки США и ЕС. Теперь всё нужно будет делать самим.
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Формула Штайнмайера - это вернуть Украину в рабство Российской Империи!!!
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Зеленский выполняет план Путина! Зеленский сделал хуже, чем сделал Янукович! Янукович тихо курит в сторонке!
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Сегодня нам сказали, что это "НеЗрада"
Завтра нам тоже скажут что это "НеЗрада"
Послезавтра тоже будет "НеЗрада"......

а потом мы узнаем, что "Зрада" была уже позавчера
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Ви @банулись тут всі, порошки? Погугліть хоч Закон про особливий статус Донбасу. Який Петро Олексійович і його парламент прийняли. Там амністія бойовикам, місцева міліція і прокуратура. Чому не кричим про це на Майдані?
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