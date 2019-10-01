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 Політика України, Київські новини
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Все про:ВР (5805) законопроект (777) Київ (6539) Ткаченко Олександр (30)

 Законопроєкт про столицю, ухвалений профільним комітетом ВР, - найкращий варіант, - Ткаченко

Ухвалений профільним парламентським комітетом проєкт закону про столицю - найкращий варіант, оскільки розроблений з нуля, а не заснований на старих проєктах.

Про це на зустрічі з журналістами сказав депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко зазначив, що законопроєкт № 2143-3 розроблено на базі рекомендацій ООН.

Згідно з докуметом, у міськраді буде 80 депутатів, обраних за пропорційною системою з відкритими списками. При цьому на виборах пропонується встановити п'ятивідсотковий бар'єр.

У депутатів будуть повноваження приймати концепцію і план розвитку міста, проте вони не матимуть права вирішувати земельні питання. Також вони отримуватимуть зарплату.

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Київський міський голова очолюватиме магістрат. Він фактично наділяється повноваженнями, які сьогодні виконує глава КМДА. По суті, міський голова стає префектом, виконуючи функції нагляду з можливістю зупинки будь-якого рішення шляхом подачі судового позову.

Депутатів районних рад пропонують обирати за мажоритарною системою. Вони збиратимуться на засідання не рідше чотирьох разів на рік для вирішення проблем тергромад.

Запропоновано також перейти на трирічне бюджетне планування, а на підставі нової стратегії розвитку столиці, розробка якої може зайняти близько 1,5 року, - прийняти генеральний план міста.

На головного архітектора покладається функція формування візії міста, однак він не матиме права підпису земельних питань.

Глобальною метою зміни управління столиці Ткаченко назвав зробити місто максимально комфортним для життя і перевести максимум послуг в електронний формат. З цією метою планується створити Єдину електронну канцелярію міста.

"Жителі мають отримувати задоволення від споглядання міста", - зазначив Ткаченко.

При цьому в комунальному управлінні залишаться тільки стратегічні галузі. Решта послуг надаватимуться приватними компаніями, замовником їхніх послуг будуть профільні департаменти міськуправління.

Ткаченко підкреслив, що цей законопроєкт винесено на поточну сесію парламенту, і висловив сподівання, що вся процедура його прийняття і необхідних змін до Конституції пройде якомога швидше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151490
 
 
 Топ коментарі
 
Ткаченко, холуй Бенин, иди наХер.
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Зеленая плесень, мало того, что сдает Украину *****, так еле лезет в каждую дырку, откуда веет запах деньжат. Расползаются, как зеленый грибок-паразит.
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Что-то мне подсказывает , что после пресс-конференции президента нужно очень хорошо осмысливать каждое предложение внесённое в ВР от этих ребят !!!! В самом лучшем случае « они не ведают, что творят»
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зелена дрисня хоче зробити з Києва таке саме лайно, як мацква?
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А, собственно говоря, в каком комитете Ткаченко? И, что удивляет в законе, так это отсутствие пункта о пожизненном назначегнии Ткаченко Киевским городской головой.
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