 Зеленський о 19:00 проведе брифінг

Відповідний анонс розміщено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 1 жовтня, о 19:00 відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського. Місце проведення: пресцентр Офісу президента, вул. Банкова, 11", - сказано в повідомленні.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про те, що представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма під час зустрічі в Мінську підписав документ, який передбачає реалізацію так званої "формули Штайнмаєра".
Сьогодні, 1 жовтня, під час акції протесту «Львівщино, вставай!» громадські активісти провели черговий пікет проти нового очільника Головного управління Нацполіції Львівської області Василя Віконського, який 21 вересня на станції «Соснівка» керував розгоном мирної акції протесту.
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Львівщина починає революцію !
Что счас поднимется! Готовьтесь к воплям "зрада", проклятиям и угрозам. Зеленский - президент мира, и он делает для мира в Донбассе все, что в его силах. А крикуны поорут и успокоятся. Им еще почти 5 лет орать.