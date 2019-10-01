 Зеленський о 19:00 проведе брифінг

Відповідний анонс розміщено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 1 жовтня, о 19:00 відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського. Місце проведення: пресцентр Офісу президента, вул. Банкова, 11", - сказано в повідомленні.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про те, що представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма під час зустрічі в Мінську підписав документ, який передбачає реалізацію так званої "формули Штайнмаєра".