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 Політика України
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Все про:брифінг (11) Зеленський (2983) Офіс Президента (113)

 Зеленський о 19:00 проведе брифінг

Пресслужба глави держави анонсувала брифінг президента України Володимира Зеленського.

Відповідний анонс розміщено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 1 жовтня, о 19:00 відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського. Місце проведення: пресцентр Офісу президента, вул. Банкова, 11", - сказано в повідомленні.

Зеленський о 19:00 проведе брифінг 01

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про те, що представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма під час зустрічі в Мінську підписав документ, який передбачає реалізацію так званої "формули Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151488
 
   
 Топ коментарі
 
Останній брифінг перед втечею.
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Зеленый ублюдок уничтожил Украину. Вы зебилы сделали это разом....
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Вся вата голосовала за зеленского. Это факт, который можно посмотреть по географии голосования.
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Зря сепары радуетесь. Дальше будут работать партизаны по отстрелу сепаров и их личинок.
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Акція протесту у Львові. Активісти «поставили» на коліна «керівника» Нацполіції: що сталося?

Сьогодні, 1 жовтня, під час акції протесту «Львівщино, вставай!» громадські активісти провели черговий пікет проти нового очільника Головного управління Нацполіції Львівської області Василя Віконського, який 21 вересня на станції «Соснівка» керував розгоном мирної акції протесту.

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Львівщина починає революцію ! Зеленский в 19:00 проведет брифинг - Цензор.НЕТ 4551
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Новое лицо тоже не вошло, а вляпалось в "историю", у нас было достаточно "руководителей" и все они были мягко говоря не ахти, но если до этого Янукович был самым одиозным, то нужно было умудриться , что бы переплюнуть его и стать "иудой №1" ( и тут не национальная составляющая, а по факту), а не стыдно перед собственной семьей, женой, детьми, родителями. Или "стыд глаза не ест" Как там говорил Богдан ( не Хмельницкий), до нового года поработаем и все. А теперь вот заготовленная речь "гаранта капитуляции". ( хорошо хоть не на новый год, это я так, черный юмор)
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пдарас кучьма по вказівці пдараса кловуна підписав в мінську капітуляцію України.
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Кучма покочевряжился для виду, потом ему напомнили о деле Гангадзе, он пожизненно на крючке. Куда ему деваться. Подписал.
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Ну вот мы и увидели последнего преЗЕдента Украины. В принципе логично. Такие долбодятлы как раз и войны проигрывают и страны разваливают. Будет втирать про конец войны. Зебобики еще и поаплодируют стоя..
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Эта формула предусматривает прекращение огня, разведение войск - слава богу! Хоть бы на самом деле прекратился огонь и произошло разведение войск по всему фронту! Также предусмотрена амнистия - Украина не пойдет на амнистию боевиков! Амнистированы будут только те, на чьих руках нет крови. Ну, и проведение местных выборов - по украинским законам и при участии международных наблюдателей.
Что счас поднимется! Готовьтесь к воплям "зрада", проклятиям и угрозам. Зеленский - президент мира, и он делает для мира в Донбассе все, что в его силах. А крикуны поорут и успокоятся. Им еще почти 5 лет орать.
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Миля, ты дебил? Не твоих ли предков гнали в газовые камеры, объясняя, что это баня?
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а тот кто снаряды подвал или минировал дороги и ставил растяжки или прицел миномета наводил...на нем есть кровь или нет?Где критерий определения крови на руках?Или только у тех кто расстреливал у стенки-так они уже в за поребриком давно!
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Владимир Александрович Левински сделал очередное одолжение Пукину за счет Украины... Зеленский в 19:00 проведет брифинг - Цензор.НЕТ 8603
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Єдине питання - куди подівся Голобородько,за якого проголосували?..Натомість маємо чорнявого маланчика,який мотається по світу і потискає руки знаковим особам...При цьому мліє від власної значимости...
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Земля у УКРАЇНЦІВ, а у хахлов в головах ковбаса по 2.20.
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Ну пан оптиміст, коли "тихенько". Я ногами сіпаю.
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Кравчук був правий, коли сказав, що в нас це були останні вибори, далі тільки призначення.(((
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Все простие люді на меня никто не влияет я президент незавісімой України побговорю пока на пуском свиноязике
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Зеленський - зрадник України. Виходимо на акції протесту. Вимога номер 1 відставка Зеленського.
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А что примолкли ЗЕботы? Алё, вы где уроды? Отвечайте за своего божка.
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