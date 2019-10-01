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 Держархбудінспекція посилить контроль за діяльністю територіальних органів на місцях

За дорученням прем’єр-міністра новий керівник Держархбудінспекції Олександр Строкач посилює контроль за діяльністю територіальних органів ДАБІ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДАБІ.

"Прем’єр-міністр дав доручення розібратися зі станом справ по кожному регіону, впорядкувати роботу територіальних органів та посилити контроль за їх діяльністю. Тому сьогодні ДАБІ моніторитиме роботу структурних підрозділів за ключовими показниками – це дотримання встановлених процедур, наявність скарг з боку суб’єктів містобудівної діяльності та громадськості, загальна містобудівна ситуація в областях та співставлення її з діями посадових осіб. За результатами аналізу прийматимуться управлінські рішення", – відзначив в.о. Голови Держархбудінспекції Олександр Строкач.

Особливу увагу територіальні органи мають звернути на дотримання передбачених законодавством строків при реєстрації дозвільних документів на будівництво. Зокрема, щодо об’єктів незначного класу наслідків інформація про повідомлення про початок будівельних робіт має вноситись до Єдиного реєстру своєчасно – в п’ятиденний термін – та без будь-яких надуманих відмов. Аналогічно в строк має розглядатися повнота даних, внесених у декларації про готовність об’єктів до експлуатації.

Неприпустимими є випадки затягування строків розгляду документів і на будівництво об’єктів із середніми та значними наслідками, так само як і вимагання непередбаченої законом документації чи необґрунтовані неодноразові відмови у видачі дозволів або сертифікатів.

Олександр Строкач відзначив, що сьогодні вже стабілізовано роботу Дозвільного департаменту ДАБІ, де було проведено перші кадрові зміни.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151483
 
 
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