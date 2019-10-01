 Найкращі автомобілі і бронетехніку для ЗСУ виберуть на змаганнях, - Кривонос

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"За підтримки нового керівництва "Укроборонпрому" і начальника Генерального штабу Збройних сил України в максимально короткі терміни буде організовано і проведено змагання серед військових автомобілів і бойових броньованих колісних машин щодо перевірки заявлених характеристик техніки, надійності і запобігання в майбутньому звинувачень у лобіюванні тих чи інших інтересів під час закупівлі техніки", - пообіцяв він.
Програма змагань передбачатиме три етапи: подолання перешкод на автодромі заводу КрАЗ; марш на Житомирський полігон; подолання природних перешкод на полігоні в комплексі зі стріляниною вдень і вночі. Всі етапи змагань зніматимуться з землі і з повітря.
"Контролювати чесність змагань будуть представники видів Збройних сил України - ті, хто потім експлуатуватиме зразки і техніку "в полях", - сказав Кривонос.
Після завершення показу зразків автомобільної і бронетанкової техніки заплановано "відкрите об'єктивне підсумовування". У ньому братимуть участь виробники техніки, керівництво Міноборони, Генштабу ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби та "Укроборонпрому". За можливістю буде запрошено також президента України.
Кто поставил куЧМО в переговорщики?? Не шоколадный ли, РЫГО-УБЛЮДОК???
Вон япошки в 40-х дрюкали корейце, китайцев, бритов и на сэрэсэрэ глаз накидывали, пока "пиндосы" не вмешались
Дослівно: "Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав під документа, узгодженого раніше радниками глав" нормандської четвірки ".
Mikhail Golub
@golub
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Команда Зеленского сдала Украинуhttps://www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-podpisala-formula-shtanmayera-1569941317.html
Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера"
Дослівно: "Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав під документа, узгодженого раніше радниками глав" нормандської четвірки ".
Кстати, почему мародёр Вальцман и Свинарчуки гуляют на воле?
Беда в том, что контролировать будут полковники, а эксплуатировать потом, будут солдаты)))
Как то вот так)
в Донецке и Луганске ?