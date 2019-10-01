 Уряд проводить перевірку майже в кожному підрозділі КМДА, - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Триває перевірка КМДА (відповідно до постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади"). Розпочалася вона 25 вересня і триває практично у кожному структурному підрозділі КМДА та в деяких райдержадміністраціях столиці", - зазначив Кличко.

За цей час, за словами мера, аппарат КМДА отримав понад 70 запитів, що стосувалися практично всіх сфер життєдіяльності міста та великого обсягу інформації.

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"Ми відкриті для співпраці і намагаємося в найкоротші терміни надавати необхідні документи. Навіть ті, що виходять за межі перевірки. Бо, підкреслю, урядова перевірка, за законом, не стосується здійснення самоврядних повноважень Київською міською радою та її виконавчим органом", - додав міський голова.

Мер пояснив, що відповідна урядова перевірка стосується лише виконавської дисципліни, тобто організації роботи з виконання міською адміністрацією завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України.

"Повну ж перевірку діяльності, зокрема і ту, що стосується самоврядних повноважень Київської міськради, може здійснювати тільки Державна аудиторська служба України. До якої, до речі, я раніше звернувся з проханням перевірити діяльність столичної влади", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 20 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук видав розпорядження про проведення перевірки стану виконавчої дисципліни в Київській міській держадміністрації і окремих районних адміністраціях столиці.