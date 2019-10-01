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 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (708) Кличко (727) перевірка (371)

 Уряд проводить перевірку майже в кожному підрозділі КМДА, - Кличко

Майже в кожному структурному підрозділі Київської міської державної адміністрації та в деяких райдержадміністраціях столиці триває урядова перевірка, яка почалася 25 вересня.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ. 

"Триває перевірка КМДА (відповідно до постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади"). Розпочалася вона 25 вересня і триває практично у кожному структурному підрозділі КМДА та в деяких райдержадміністраціях столиці", - зазначив Кличко.

За цей час, за словами мера, аппарат КМДА отримав понад 70 запитів, що стосувалися практично всіх сфер життєдіяльності міста та великого обсягу інформації.

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"Ми відкриті для співпраці і намагаємося в найкоротші терміни надавати необхідні документи. Навіть ті, що виходять за межі перевірки. Бо, підкреслю, урядова перевірка, за законом, не стосується здійснення самоврядних повноважень Київською міською радою та її виконавчим органом", - додав міський голова.

Мер пояснив, що відповідна урядова перевірка стосується лише виконавської дисципліни, тобто організації роботи з виконання міською адміністрацією завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України.

"Повну ж перевірку діяльності, зокрема і ту, що стосується самоврядних повноважень Київської міськради, може здійснювати тільки Державна аудиторська служба України. До якої, до речі, я раніше звернувся з проханням перевірити діяльність столичної влади", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 20 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук видав розпорядження про проведення перевірки стану виконавчої дисципліни в Київській міській держадміністрації і окремих районних адміністраціях столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151480
 
 
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в гонконгу поліцай вистрілив у груди 18-річному хлопцеві
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Беги, Виталька, беги. Там Ткаченко уже На низком старте, очень хочет Киевом порулить.
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так был уже аудит кмда там вывод сперли 900лямов за это надо садить но виталька дальше хочет рулить
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шо за кацапские аборты речи? Брысь на Корр!
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А чего Клично так волнуется если ни чего не воровал.
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Честному человеку проверки не страшны. Чего так разволновался, Виталик? Уряд проводить перевірку майже в кожному підрозділі КМДА, - Кличко - Цензор.НЕТ 4868
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