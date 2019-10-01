 Кабмін уважно вивчає питання приховування доходів деякими заявниками на субсидію, - Гончарук

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Опалювальний сезон вже через два тижні. Активно готуємося! Сьогодні провів селектор з регіонами. Проблем чимало. Працюємо... Всі хто потребує - отримають субсидії. Але водночас ми уважно вивчаємо питання приховування доходів деякими заявниками на субсидію", - йдеться в повідомленні.
Також прем'єр підкреслив, що Кабмін докладе зусиль, щоб всі дитячі садки, школи, лікарні були з теплом, електроенергією і гарячою водою.
"Кожна українська сім'я аналогічно. Це питання енергетичної безпеки держави", - підсумував Гончарук.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
https://www.youtube.com/watch?v=dGl8jRBs8CU
или тебе рассказать сколько неуплата налогов по разным офшорным схемам контрабанде, игровым заведениям у украинской элиты или как простому человеку выживать приходится, что некоторые даже разводились, чтобы получать субсидии?
А не осталось ли 5 копеек в кармане трудящегося...
Как по мне- субсидия- удостоверение нищего.Прямое издевательство над народом.