 Закладено перехідний період 15 місяців, якщо це профанація, можна буде відстрочити або скасувати, - нардеп Железняк щодо нових законів про бізнес

Про це перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми провели у комітеті робочу зустріч з підприємцями, на якій були також представники Мінфіну, податкової служби. Питання стосувалося РРО (Реєстратор розрахункових операцій - ред.), на який найбільше нарікань. Люди приїхали з різних регіонів і мали змогу навести свої аргументи. На щастя, більшість логічних речей нам вдалося на етапі підготовки до другого читання відстояти. Зменшили штрафи і відтермінували їх застосування, збільшили перехідний період до обов’язкового застосування РРО для "спрощенців", підвищили граничний оборот для ФОП 2 групи, закріпили норму, аби використання Книги обліку розрахункових операцій було необов’язковим, тощо. Але концептуально сам підхід не було змінено. І оскільки ці документи підтримані і монобільшістю, й урядом, навряд чи президент накладатиме на них вето. Хоч можливо, вони відкриють діалог щодо подальшої зміни податкового законодавства і будуть потроху пом’якшувати ухвалені норми. Там закладено великий перехідний період – 15 місяців, цього часу достатньо, щоб вносити якісь корективи.", - отметил нардеп.
При цьому він повідомив, що діалог з бізнесом ведеться постійно.
"Ми постійно спілкуємося з бізнесом, думаємо, що ще зможемо спростити. В кінцевій редакції виписали, що програмне забезпечення можна буде встановити на будь-який девайс, не потрібні жодні додаткові комплекси. Це важливо, бо таке програмне забезпечення буде знаходитися у вільному доступі, що усуває ризик монополізації.
Далі можна думати. Програмні РРО запустять через півроку, а перша хвиля ризикових груп, таких як реалізація ювелірки, зобов’язана перейти на них лише восени наступного року. Тож у нас ще є час, щоб ми як законотворці подивилися в тестовому режимі, чи воно взагалі працює. Якщо це профанація, впевнений, що це можна буде відтермінувати або скасувати", - повідомив Железняк.
Нагадаємо, закони №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг і №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" Верховна Рада ухвалила 20 вересня.
Для того, щоб вони набрали чинності, потрібно, щоб їх підписав президент.
Читайте повне інтерв'ю з першим заступником голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови партії "Голос" Ярославом Железняком.
Какого рожна нужно принимать уйню изначально ??? Допуская , что это не будет работать ?
А эффект получат отрицательный на все сто ! Ведь не они первые которым приходится объяснять , что будет только хуже для всех .
Они думают , что податковый майдан пройдёт тихо мирно , ошибаются , это не 2010 год .
Единый налог ФОПа , он единый ! Кассовым аппаратом хотят понять может ли человек пользоваться этим налогом , или вылезет за рамки . Но при этом ты должен нести всю нагрузку штрафов , платить за трафик рро, за обслуживание , за расходники . Вы изучите историю единого налогообложения . В кучмовские времена , это была единственная возможность вывести массово деньги из тени . Это дало развиться малому бизнесу . Пошло наполнение бюджета . В нынешней экономической ситуации нужно не досушивать тех , кто сам зарабатывает , и ещё даёт рабочие места , тех кто не висит на шее государства , а искать реальную экономическую модель выведения страны . Результат будет только отрицательный , ещё больше уйдут в тень , закроются , уедут в Европу.
Ну в крайнем случае хотя бы компьютерную модель теста .
Единый налог , это компромис между человеком , и государством . И если человек считает для себя возможность уплаты только такого налога , значит на другую модель он не пойдёт . По разным причинам , рентабельность , возможности , даже справедливость . Люди просто найдут другую возможность , в другом месте себя обеспечить . Просто бюджет потеряет то , что имеет !
Почему верблюд вату не ест ?
Не хочет !!!