 Закладено перехідний період 15 місяців, якщо це профанація, можна буде відстрочити або скасувати, - нардеп Железняк щодо нових законів про бізнес

Про це перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми провели у комітеті робочу зустріч з підприємцями, на якій були також представники Мінфіну, податкової служби. Питання стосувалося РРО (Реєстратор розрахункових операцій - ред.), на який найбільше нарікань. Люди приїхали з різних регіонів і мали змогу навести свої аргументи. На щастя, більшість логічних речей нам вдалося на етапі підготовки до другого читання відстояти. Зменшили штрафи і відтермінували їх застосування, збільшили перехідний період до обов’язкового застосування РРО для "спрощенців", підвищили граничний оборот для ФОП 2 групи, закріпили норму, аби використання Книги обліку розрахункових операцій було необов’язковим, тощо. Але концептуально сам підхід не було змінено. І оскільки ці документи підтримані і монобільшістю, й урядом, навряд чи президент накладатиме на них вето. Хоч можливо, вони відкриють діалог щодо подальшої зміни податкового законодавства і будуть потроху пом’якшувати ухвалені норми. Там закладено великий перехідний період – 15 місяців, цього часу достатньо, щоб вносити якісь корективи.", - отметил нардеп.

При цьому він повідомив, що діалог з бізнесом ведеться постійно.

"Ми постійно спілкуємося з бізнесом, думаємо, що ще зможемо спростити. В кінцевій редакції виписали, що програмне забезпечення можна буде встановити на будь-який девайс, не потрібні жодні додаткові комплекси. Це важливо, бо таке програмне забезпечення буде знаходитися у вільному доступі, що усуває ризик монополізації.

Далі можна думати. Програмні РРО запустять через півроку, а перша хвиля ризикових груп, таких як реалізація ювелірки, зобов’язана перейти на них лише восени наступного року. Тож у нас ще є час, щоб ми як законотворці подивилися в тестовому режимі, чи воно взагалі працює. Якщо це профанація, впевнений, що це можна буде відтермінувати або скасувати", - повідомив Железняк.

Нагадаємо, закони №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг і №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" Верховна Рада ухвалила 20 вересня.

Для того, щоб вони набрали чинності, потрібно, щоб їх підписав президент.

Читайте повне інтерв'ю з першим заступником голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови партії "Голос" Ярославом Железняком.