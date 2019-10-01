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 Політика України, Економіка
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Все про:бізнес (366) законопроект (777) спрощенка (7) Железняк Ярослав (1)

 Закладено перехідний період 15 місяців, якщо це профанація, можна буде відстрочити або скасувати, - нардеп Железняк щодо нових законів про бізнес

Законопроекти №1053-1 і 1073 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг) викликали хвилю обурення серед підприємців. Вони пообіцяли Податковий майдан, якщо президент не ветує ці документи. Однак, найімовірніше, ці документи буде підписано.

Про це перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми провели у комітеті робочу зустріч з підприємцями, на якій були також представники Мінфіну, податкової служби. Питання стосувалося РРО (Реєстратор розрахункових операцій - ред.), на який найбільше нарікань. Люди приїхали з різних регіонів і мали змогу навести свої аргументи. На щастя, більшість логічних речей нам вдалося на етапі підготовки до другого читання відстояти. Зменшили штрафи і відтермінували їх застосування, збільшили перехідний період до обов’язкового застосування РРО для "спрощенців", підвищили граничний оборот для ФОП 2 групи, закріпили норму, аби використання Книги обліку розрахункових операцій було необов’язковим, тощо. Але концептуально сам підхід не було змінено. І оскільки ці документи підтримані і монобільшістю, й урядом, навряд чи президент накладатиме на них вето. Хоч можливо, вони відкриють діалог щодо подальшої зміни податкового законодавства і будуть потроху пом’якшувати ухвалені норми. Там закладено великий перехідний період – 15 місяців, цього часу достатньо, щоб вносити якісь корективи.", - отметил нардеп.

При цьому він повідомив, що діалог з бізнесом ведеться постійно.

"Ми постійно спілкуємося з бізнесом, думаємо, що ще зможемо спростити. В кінцевій редакції виписали, що програмне забезпечення можна буде встановити на будь-який девайс, не потрібні жодні додаткові комплекси. Це важливо, бо таке програмне забезпечення буде знаходитися у вільному доступі, що усуває ризик монополізації.

Далі можна думати. Програмні РРО запустять через півроку, а перша хвиля ризикових груп, таких як реалізація ювелірки, зобов’язана перейти на них лише восени наступного року. Тож у нас ще є час, щоб ми як законотворці подивилися в тестовому режимі, чи воно взагалі працює. Якщо це профанація, впевнений, що це можна буде відтермінувати або скасувати", - повідомив Железняк.

Нагадаємо, закони №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг і №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" Верховна Рада ухвалила 20 вересня.

Для того, щоб вони набрали чинності, потрібно, щоб їх підписав президент.

Читайте повне інтерв'ю з першим заступником голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови партії "Голос" Ярославом Железняком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151473
 
 
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Голосовали за зелю что бы на майдан выйти - нонсенс . Платите и не варнякайте раз мозгов нет .
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ну значит получите налоговый майдан - янык то же с него начал
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логически правильно, налоги нужно платить, но в этой логике не задействованы разные офшорники, которые не платят налоги, через разные схемы, не задействованы чиновники, которые должны жить на налоги, но живут богаче предпринимателей, с которых хотят содрать еще больше
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Вот как этих людей можно назвать умными если они изначально допускают , что то что они приняли профанация ?!
Какого рожна нужно принимать уйню изначально ??? Допуская , что это не будет работать ?
А эффект получат отрицательный на все сто ! Ведь не они первые которым приходится объяснять , что будет только хуже для всех .
Они думают , что податковый майдан пройдёт тихо мирно , ошибаются , это не 2010 год .
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Нужно тестировать на регионе, с потенциальным риском, а потом внедрять на всю страну.
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А что тестировать ?
Единый налог ФОПа , он единый ! Кассовым аппаратом хотят понять может ли человек пользоваться этим налогом , или вылезет за рамки . Но при этом ты должен нести всю нагрузку штрафов , платить за трафик рро, за обслуживание , за расходники . Вы изучите историю единого налогообложения . В кучмовские времена , это была единственная возможность вывести массово деньги из тени . Это дало развиться малому бизнесу . Пошло наполнение бюджета . В нынешней экономической ситуации нужно не досушивать тех , кто сам зарабатывает , и ещё даёт рабочие места , тех кто не висит на шее государства , а искать реальную экономическую модель выведения страны . Результат будет только отрицательный , ещё больше уйдут в тень , закроются , уедут в Европу.
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Ну это только моделирование , а для доказательства права на существование реформы нужны факты, которые можно получить в результате тестирования в отдельном регионе..
Ну в крайнем случае хотя бы компьютерную модель теста .
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Я вам объясняю смысла в тестировании нет !
Единый налог , это компромис между человеком , и государством . И если человек считает для себя возможность уплаты только такого налога , значит на другую модель он не пойдёт . По разным причинам , рентабельность , возможности , даже справедливость . Люди просто найдут другую возможность , в другом месте себя обеспечить . Просто бюджет потеряет то , что имеет !
Почему верблюд вату не ест ?
Не хочет !!!
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