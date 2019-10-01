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 Економіка, Суспільство
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 Зменшення price caps поставить під загрозу подальше існування теплової генерації в Україні, - Донбасенерго

Зменшення price caps є неприпустимим, адже це поставить під загрозу подальше існування теплової генерації в Україні через збитковість виробництва електроенергії ТЕС.

Про це йдеться у заяві ПАТ "Донбасенерго" на сторінці компанії в Facebook, пишуть Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

В заяві зазначається, що основна аргументація ініціаторів зниження рівня цінових обмежень (price caps) на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку полягає в тому, що фактичний індекс API 2 та курс долара США відносно гривні суттєво знизились у порівнянні з показниками, які були враховані НКРЕКП при формуванні прогнозної оптової ціни електроенергії (ОРЦ) на 2019 рік. Проте в "Донбасенерго" звертають увагу, що ціна вугілля на світових торгових майданчиках (в тому числі API 2) має характерну сезонність і в осінньо-зимовий період вона суттєво зростає у порівнянні з іншими періодами року. Щодо курсу долара США до гривні, то за фактом попередніх років, він має тенденцію до збільшення в останньому кварталі року у порівнянні з другим-третім кварталами.

В компанії також зазначили, що ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" нижче від ціни теплової генерації в першому півріччі поточного року.

"За три місяці роботи нової моделі ринку середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" склала 1 648 грн/МВт*год, що на 6,4% нижче від ціни теплової генерації у першому півріччі 2019 року. При цьому на генерацію додатково покладається сплата акцизного збору в розмірі 3,2% від вартості проданої електроенергії.

Таким чином, вже зараз ціна на електроенергію для теплової генерації є на 22% меншою за ту, що враховувалась НКРЕКП в прогнозованій оптовій ринковій ціні на 2019 рік, та складає 1595 грн/МВт*год.", - повідомляється в заяві.

А також підкреслюється, що собівартість електроенергії теплової генерації не змінюється прямо від зміни паливної складової (паливна складова дорівнює близько 70-75% собівартості). Так, зниження собівартості на 22% дорівнює зниженню паливної складової на 25-30% при незмінних постійних витратах, що відповідає світовим тенденціям на ринку вугілля ("Середня ціна вугілля відповідно до біржового індексу API 2 за 9 місяців 2019 року на 30,7% менша за середню ціну відповідних 9 місяців 2018 та складає 63,6 доларів США за тонну").

В "Донбасенерго" наголосили, що вважають зменшення price caps неприпустимим, адже це поставить під загрозу подальше існування теплової генерації в Україні через збитковість виробництва електроенергії тепловими електростанціями.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (price caps).

Раніше комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов заявляв, що посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтовій Миколаївки залишаться без опалення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151469
 
 
 Топ коментарі
 
Почему у Ахметова любой бизнес якобы убыточный или почти убыточный, а сам Ахметов - самый богатый человек Украины?
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То Ахмет виє проти підвищення ренти,тепер почав вити по генерації,може час Ахмета розстріляти,як ворога України?
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Зебилы валяйте! Вам же по приколу.
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То Ахмет виє проти підвищення ренти,тепер почав вити по генерації,може час Ахмета розстріляти,як ворога України?
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коментар відмічено як спам  
 
Зебилы нас оставят без электричства
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Атомную?
Ну вы долбодятлы..

Лучше бы думали как больше заработать. И как заставить Ахметова зарплаты нормальные платить.

И тогда бы вопрос его сверххприбылей сам бы отпал.
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да не берите - в чем беда?
Просто как вы комменты поститьь будете без электричества?

Вопрос не в сверхприбыли а в темноте и холоде.
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Коломойский 5 лет протянул и этот протянет.
А потом еще государство на миллиарды в междунродных арбитражах разведет.
Да, с государством хреново бодаться, если не стоишь под защитой другого государства - например ЕС.
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короче мне надоело - это демагогия.
Вот будут отключения - тогда поговорим.
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Не переживай. Все будет хорошо. Ахметов-умный человек и пойдет на уступки, ведь пэтя уже не президент
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вот понимаете, все ваши теории заговора обламаются с первым веерным отключеинем.
Они кстати не так давно были - в 14 году
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Иди по этому поводу открывай шампанское подбарыжная укрианофобская гнида.
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Почему у Ахметова любой бизнес якобы убыточный или почти убыточный, а сам Ахметов - самый богатый человек Украины?
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Потому что у него есть полные циклы производства и на выходе товар, по отдельности все убыточно ибо привязывают к мировым ценам, а на деле руды, электроэнергия для индукционных печей и прочее все свое, уже и газовые скважины бурят, там еще и НДС компенсируется из бюджета... отаки дела.
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во времена яныка рекордные дотации в угольную промышленность., по факту шли на оплату зп. работников, ну а все что добудется - в карман ахметке, вот так и становятся миллиардерами "гениальные" бизнесмены.
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Пилять.. сцуки как же вы задолбали! Решение очень простое! Национализировать все оставшиеся шахты в обственность государства, навести порядок на шахатах в управленческом аппарате, поставлять всю добычу на ТЭС вот и все! А то видите ли поставляют качественный уголь за бугор, к примеру шахта Западная, у нее добыча болеу 7млн тон на гора, и это только одна шахта! А то на всех шахтах либо хзяева типа Ахметки, либо еще какие нибудь бандиты хозяйничают, отсюда и цена в два разадороже чем с ЮАР! Хватит дурочку включать, объявите войну преступному миру внутри Украины, уничтожте все эти бандитские кланы Ахметки, Юры енакиевского и другие! И вся проблема решена!
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Шахты наоборот надо все продать, если не смогут добывать уголь по мировым ценам пускай закрываются.
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Да нет, это глупо в нынешней ситуации! Мировые цены мировыми, а внутренний рынок всегда должен быть дешевле о всем законам ценообразования! просто порядок навести, и всю прибыль не в карман ахметке и подобным бандитам, а в казну! Если бы фермер не имел свою технику, свои поля, а платил бы третьим лицам, то подумайте, в каком случае себестоимость урожая дешевле будет, когда платит третьим лицам или когда свое!? (тупо простейший пример для понимания)
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Подбарыжные украинофобские гниды уже видно на аутсорсе начали вылизывать очко и Ахметову.
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Начинает накрываться потихоньку наследие кровавого совка.
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