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 Суспільство, За кордоном
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Все про:подарунок (22) Сенцов (800) Макрон Емманюель (306)

 Сенцов про зустріч з Макроном: Подарував йому свою тюремну чашку, відповіді щодо Путіна задовольнили

Український режисер Олег Сенцов, звільнений нещодавно з російського ув'язнення, подарував президенту Франції свою тюремну чашку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в фейсбуці.

"Цікаво було познайомитися і поспілкуватися. Подякував за допомогу у звільненні полонених і за підтримку України загалом. Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися і робота буде продовжена. Запитав чи розуміє Макрон справжню мету Путіна і чи довіряє йому. Відповіді мене задовольнили", - написав він.

За словами Сенцова, Макрон запитав про в'язницю, але він не став про це говорити, зазначивши, що тепер є речі і важливіші.

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"Замість цього я розповів про своє бачення ситуації і конкретніше про 227 наших полонених на Донбасі і 86 в Росії. Більшість з останніх кримські татари, які страждають за свої політичні та релігійні переконання, яких окупанти намагаються представити у вигляді ісламських терористів. Президент мене почув. Щоб інформація закріпилася краще, подарував свою тюремну пластикову чашку з наклеєним прізвищем. Сказав при цьому: "Можете її поставити на полицю, а можете викинути у відро для сміття - це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених"", - додав Сенцов.

Сенцов про зустріч з Макроном: Подарував йому свою тюремну чашку, відповіді щодо Путіна задовольнили 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151468
 
   
 Топ коментарі
 
а вообще кто не знает - вчера и были похороны в Париже Ширака - были лидеры 80 государств - а монику нашу не пригласили - вот это результат так результат
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Не твое дело интурист, ты за своим усатым хуйлом смотри федераст.
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Надеюсь Макрон с Олегом был искренен.
А кружку надо было Пете подарить.
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а вообще кто не знает - вчера и были похороны в Париже Ширака - были лидеры 80 государств - а монику нашу не пригласили - вот это результат так результат
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у вас проблемы называть вещи своими именами?
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В смысле - " лидером государства", как назвали вы?
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бо твоя моніка свинарчук більше не президент , роздуплись нарешті !
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А Петра Алексеича? Он же знал его, в отличии от Зели.
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Надеюсь Макрон с Олегом был искренен.
А кружку надо было Пете подарить.
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Не твое дело интурист, ты за своим усатым ****** смотри федераст.
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Саша, держите себя в руках. Что за припадок?
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У меня все ок, а ты своему лукашенку дырявую ложку подарил уже?
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Я был бы не против, что бы мой минский с киевским мародером и московским упырем одну ложку на троих в камере пользовали.
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Я бы взял зебила, но сейчас очередь мародера.
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Ну я же и говорю, что ручки у тебя коротки, и не тебе решать.
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залиш цього бульбаша. Вони ж з кацапами брати і думають що ми теж їхні брати. Треба кордони облаштовувати міними полями шо з білорусами шо з кацапами
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и ложку, предварительно продырявыв, будет фафли хлепать, свынюка
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А Макрон, наверное об этой кружке уже пять лет мечтал как. Вот не нарадуется же теперь
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зустріч організована спецслужбами росії. ганьба тобі сенцов!
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За кожного звільненого готовий тиснути руку!!! Норм. Краще ніж вбивць-сепаратистів відпускати.
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Надо было гранату без чеки подарить ...
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Да какая разница Путлеру доверяет ли ему Макрон или нет, главное Макрон под него прогибается, делает как выгодно Путлеру, остальное так, пустые разговоры.
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Судя по коментариям то сдесь сидит 80 % ольгинских троллей .
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Петрович! Сходи в школу: здесь, здание, здравствуйте пишется через "з". Ой, забыл "преЗЕдет" еще, новояз такой.
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Подарил ему свою тюремную кружку. Она ему пригодится, когда французский Майдан победит.
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Ніяк Сенцов може бути наступний президент України? 🤔
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нет нет , выберем Шарика или Рыга .вы нам льстите .
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Дырочку хоть пробил в кружке ? Все же Макарону кружку дарил .
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Юрик свою кружку не отдаст, парень бывалый, понимает, мало ли что.
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Получая кружку Сенцова, Макрон мысленно подумал, какое счастье что уже нет Бастилии, а Лубянка далеко.
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А у Сенцова, дотюремный пинджак вот-вот треснет. Синдром Гади Савченко.
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