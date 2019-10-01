 Підписати "формулу Штайнмаєра" в редакції РФ - це припинити боротися і капітулювати, - Єлісєєв

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписати формулу Штайнмаєра в нав’язаній редакції - це припинити боротися і капітулювати. РФ постійно проштовхує ідею цього папірця. Для нас - нічого не погоджено поки все не погоджено. Плюс чітка дорожня карта. Спершу безпека, включно зі сталим і повним режимом припинення вогню!", - зазначив Єлісєєв.
Дипломат вважає, що Україні нав'язують просто сценарій: підписання формули, закон/амністія, вибори, визнання їх в ОБСЄ "в цілому", автономний статус.
"І ми "щасливі" живемо з програним Донбасом під дистанційним управлінням з Москви. І це не тільки про зовнішню політику", - підсумував Єлісєєв.
Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку ухвалює закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, ухвалені Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не набудуть чинності.
Раніше президент Зеленський заявив, що "формула Штайнмаєра" буде обговорюватися лідерами "нормандської четвірки".
І, взагалі, то все видумки, що в партії порошенка четверть складали риги
Надо либо следовать этому решению, либо официально признавать ОРДО не территорией Украины, а отдельной республикой.
Лично я считаю, что главное результат. Раз военным путём решить проблему не получается, значит надо решать её по другому. А это безкровное решение, от чего Украина только выиграет.
Грузія, виконуючи домовленості, вивела більшу частину своїх військ та військової техніки з Гагри та навколишніх районів. За даними з російських джерел, вивід військ, що підпорядковувалися Тбілісі, з Гагринського регіону завершився 30 вересня.
1 жовтня 1992 року збройні формування абхазької сторони - за допомогою росіян - почали штурм Гагри. Навіть російська Вікіпедія пише про "неочікуваний напад" та наводить вражаючий перелік техніки, що була задіяна абхазькою стороною»
"...Сочинські мирні домовленості передбачали поетапну демілітаризацію зони конфлікту під контролем міжнародних спостерігачів. Для реалізації угоди була створена об'єднана тристороння комісія з врегулювання ситуації в Абхазії.
Росіяни почали створювати у Сухумі, який тоді все ще контролювали грузини, оперативний штаб для реалізації угоди про припинення вогню. Очолив його Сергєй Шойгу. Штаб безпосередньо мав займатися розведенням військ.
З 1 до 20 серпня 1993 року грузинська сторона виконала вимоги мирної угоди. Регулярні частини були виведені або розформовані, важка техніка була вивезена з Абхазії на кораблях.
В республіку поверталися біженці. 1 вересня в школах та вищих навчальних закладах почався навчальний рік.
Як пав Сухумі
16 вересня 1993 року абхазька сторона порушила угоду про припинення вогню і почала штурм Сухумі. Захищали місто лише легкоозброєні місцеві загони самооборони і міліції.
В перших рядах атакували Сухумі росіяни - північнокавказький загін Шаміля Басаєва і козачі сотні. Допомогу здійснювали і безпосередньо російські армійці.
Грузинське населення міста або було вимушено бігти від наступаючих військ (в тому числі пішки через гори), або загинуло у своїх будинках.
27 вересня Сухумі взяли під контроль абхазькі формування. Дані про трагедію сухумських грузинів є у відкритих джерелах, і вони справді приголомшливі.
Можна тут навести лише одну деталь - голову Ради міністрів Жіулі Шартава, який був учасником об'єднаної тристоронньої комісії з врегулювання ситуації, захопили на робочому місці, а потім вбили без суду та слідства.
30 вересня абхазькі сили вийшли на кордон з Грузією на річці Інгурі. Цей день вважається датою завершення війни - збройного протистояння, яке закінчилося поразкою Грузії та перемогою абхазьких сил та їхніх союзників.
Російські миротворці
У 1993-1994 роках у Женеві відбулися переговори під егідою ООН, за посередництва Росії і за участі ОБСЄ.
Результатом стало підписання документів, в яких сторони висловили згоду на "розміщення в зоні конфлікту миротворчих сил ООН або інших сил, санкціонованих ООН" та зафіксували обопільну згоду на використання в їх складі російського військового контингенту.
У травні 1994 року грузинська і абхазька сторони підписали в Москві "Угоду про припинення вогню і роз'єднання сил".
На підставі цього документа на територію Абхазії були введені "Колективні сили СНД з підтримки миру" - тобто російські війська. Тепер вже офіційно.
З того часу до сьогодні багато чого відбулося, але принципових змін у розкладах сил не сталося: Грузії так і не вдалося поновити контроль над втраченими територіями - окрім Абхазії, це ще Південна Осетія (Цхінвальський регіон).
250 тисяч грузинських біженців не повернулися до своїх домівок. Невідомо про жоден вирок міжнародних судів щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які сталися під час війни в Абхазії.
Висновків, які з цієї трагічної історії мають зробити українська влада та українські громадяни, небагато. Їх можна звести до трьох пунктів:
1. Невизнання фактичного противника як учасника конфлікту та противника в політичному та юридичному сенсі створює умови для його позиціонування та визнання навіть на міжнародному рівні як посередника.
2. Фейковий, але визнаний статус "неучасника конфлікту" створює умови для участі фактичного учасника конфлікту в мирних переговорах в статусі офіційного посередника та навіть в миротворчих операціях як миротворця.
3. І нарешті, останнє - ніхто не може гарантувати виконання мирних угод та дотримання умов перемир'я. Зокрема, жодні міжнародні організації не можуть бути фактичними гарантами миру.
Було б дуже добре, якби Україна вивчила уроки інших країн і не зробила хоча б тих помилок, яких можна уникнути завдяки чужому досвіду."