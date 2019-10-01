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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (133) Штайнмаєр (199) Донбас (13147)

 Підписати "формулу Штайнмаєра" в редакції РФ - це припинити боротися і капітулювати, - Єлісєєв

Український дипломат, ексзаступник глави АП Порошенка Костянтин Єлісєєв вважає, що підписавши "формулу Штайнмаєра", Україна буде жити з програним Донбасом під дистанційним управлінням з Москви.

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписати формулу Штайнмаєра в нав’язаній редакції - це припинити боротися і капітулювати. РФ постійно проштовхує ідею цього папірця. Для нас - нічого не погоджено поки все не погоджено. Плюс чітка дорожня карта. Спершу безпека, включно зі  сталим і повним режимом припинення вогню!", - зазначив Єлісєєв.

Дипломат вважає, що Україні нав'язують просто сценарій: підписання формули, закон/амністія, вибори, визнання їх в ОБСЄ "в цілому", автономний статус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми застерігаємо владу не вірити Путіну і не потрапити в пастку", - Ірина Геращенко про імплементацію "формули Штайнмаєра"

"І ми "щасливі" живемо з програним Донбасом під дистанційним управлінням з Москви. І це не тільки про зовнішню політику", - підсумував Єлісєєв.

Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку ухвалює закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, ухвалені Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не набудуть чинності.

Раніше президент Зеленський заявив, що "формула Штайнмаєра" буде обговорюватися лідерами "нормандської четвірки".

Підписати формулу Штайнмаєра в редакції РФ - це припинити боротися і капітулювати, - Єлісєєв 01
Підписати формулу Штайнмаєра в редакції РФ - це припинити боротися і капітулювати, - Єлісєєв 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151467
 
 
 Топ коментарі
 
Объявить референдум по поводу минских договорняков и Крыма. Мне с сепарами не по пути. Пусть сами восстанавливают свой бамбас. Иначе этот зверинец погубит Украину. Мое предложение заморозить эту тему и заняться коррупцией и экономикой.
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Кацап давай бегом в свою великую росиюшку назад звиздуй, пока при памяти, вразумел меня федераст?
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Ты глянь как ботоферма налетела рассказывать про безальтернативность........и спорят мокшане сами с собой.
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так для этого ублюдка Земонку чтоб его разорвало и продавили на выборах такие же чмо и шмаркля малороссы..кацапы но с Паспортиной Украины... украинские ГНИДЫ помогают Московским вошам....
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уже сам факт что у зеленой шмаркли обсуждают возможность подписания по расейской "формуле", а зебилы рукоплещут этому - свидетельствует об истинной сути зебилья и зеленой шмаркли с Ко
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может Steinmeier-а пригласить на полиграф?
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Сбитый летчик дает советы мастерам воздушного боя
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И кто там мастер? То что было с трампом это мастер класс от моники зеленской ?
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Ну может быть мы не все знаем? Может наша моника умеет одновременно сразу двоим импичмент делать
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Подпишут. Всем уже надоела Украина. Даже жители сша, отродясь не слыхавшие о такой стране, теперь только о ней и говорят (в негативном тоне). Для этого убрали бессмертного, волкера и прочих. В конце концов, зачем отдали крым просто так? Без единого выстрела? Немыслимо.
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Думаете, кто то за вас сейчас придет воевать? Ага, счаз.
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Кацап давай бегом в свою великую росиюшку назад звиздуй, пока при памяти, вразумел меня федераст?
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Зачем крым отдали, как последние трусы?
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Какое расстояние от земли до луны
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Мендельша -бультельерша ,оказалась сотрудницей раша-тудэй,фото 2016 г
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"Во время визита президента Украины Виктора Януковича в Брюссель в ноябре 2010 года СМИ подвергли критике поведение Елисеева, которого сравнили со швейцаром. Представитель Украины при Евросоюзе первым вышел из автомобиля, открыл дверь для главы государства, а затем подхватил его одежду". СМИ: в Брюсселе посол Елисеев был швейцаром Януковича…
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Украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Порошенко Константин Елисеев
І, взагалі, то все видумки, що в партії порошенка четверть складали риги Подписать "формулу Штайнмайера" в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать, - Елисеев - Цензор.НЕТ 8763
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Объявить референдум по поводу минских договорняков и Крыма. Мне с сепарами не по пути. Пусть сами восстанавливают свой бамбас. Иначе этот зверинец погубит Украину. Мое предложение заморозить эту тему и заняться коррупцией и экономикой.
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Ты что это, землями государственными разбрасываешься? Офанарел? Не по пути тебе- дуй в польшу.
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Вот как находятся в карантине пусть там и остаются, пока не поумнеют. Кацапская зараза в Украине не нужна.Нас вполне устраивает как сейчас и пусть рашка санкции отгребает
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Тебя в твери все устраивает, разве что морошка в этом году не уродилась
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Да откажитесь вы от этой драной даунбас-территории! Там уже нет ничего и никого человеческого.
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Кацапы еще хотят харьков, запорожье и одессу? Может, откажемся и от них? Там тоже полно ваты, ну их к черту.
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нє, неправильно мислиш. Території ніззя дарувати - мона заморозити конфлікт по-корейському, а потім, коли московщина рухне, повернути свої території на Донбасі, в Криму та прирости на Кубані
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даже царствіє нєбєсноє сілой бєрьоцца - как гаваріл йєльцин - бєрі скока донєсьош
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Лады, тогда давайте еще брянск , псков и чернигов, в придачу!
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ну, потолкаємся - подєлімся, но токо трофєямі, а нє своїм
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Да ладно, вы берите туда южнее из россии, а мы ваше что поближе, по рукам?
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я тє по рукам полосну шашкой, скатіна. Тянєт оно рукі к нашему - протянєшь ногі!
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зря ти за чєрнігов в таком контєкстє - даже шутіть нє вздумай
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нє, ну может і нєправільно, но ***** бєрьот і еуропа с омєрігой нічєго нє дєлают (санкції унилиє і тє отмєняют)
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Куда запёрли Сергеева, порохоботы, а, главное, за что? Уж не за пораженческую ли политику порошенко?
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера.
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Вопрос: следствием чего вылезла эта формула? Минские договорняки и стали предтечей сдачи интересов Украины по всем фронтам, в реалиях, и навешивании лапши нам со всего мира. Предают только свои, остальные - подтягиваются. Что и имеем. Не было жёсткой позиции Украины с самого начала, а была трусливая: "Чего изволите?". И изволили. А наш педро уж так расстарался, что переплюнул и самого путлера., написав свою часть минских договорняков. Думаю, путлер, от такого подарка, опупел от счастья. Учите матчасть, парохоботы, как сдавать интересы Украины и валить потом всё на всех, но не на себя.
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Формула проста: не подписать нельзя подписать.
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По-другому эти территории Украине никто не вернет.
Надо либо следовать этому решению, либо официально признавать ОРДО не территорией Украины, а отдельной республикой.
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Ага, крым до сих пор не признали, есть все органы власти, прокуратура и суд )
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Крым присоединило к себе другое государство.
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Как не возможно? Есть план возвращения крыма, проголосованный радой и подписанный президентом
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Или оекупированной территорией что и так признано европой. Сейчас у нас более выгодное положение чем после очередных уступок эебилов.Рашка несет экономический ущерб,сидит с санкциями, содержит своих дегенератов.
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Санкции отменят через несколько лет, максимум.
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Вам - это в ненецком автономном крае, да, оленевод?
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Уже признали в 2015 году. Когда поняли, что натворили, начались мутки - ничего не знаем, это не мы. Уроды...
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Ты глянь как ботоферма налетела рассказывать про безальтернативность........и спорят мокшане сами с собой.
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Что то часто у нас про Штангмаера и ***** говорят как будто они Украиной управляют а не украинцы
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ну это просто бабьи сплетни. на самом деле управляют родичи уманских празднующих....
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"По украинскому вопросу - это минские договоренности. И только минские договоренности. Все очень просто", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕИсточник: https://censor.net.ua/n3151445 так что без вариантов.....
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Ещё один деградант откликнулся. Даже если так, то что лучше - проигранный Донбасс принадлежащий Украине, или навсегда потерянный Донбасс и десятилетия окопной войны, но с гордой позицией "усеруся, не покорюся"?
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Да тут порохоботы все ждут развала росси и возвращения кубани
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Идет, да, главное что бы от Украины к тому времени что либо осталось, а то раша развалится, а присоединять кубань не к чему будет
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Украина была когда небыло паРаши, знаачит будет кога ее не стенет.
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Порохоботы предлагают подождать развала россии. Возникает вопрос, что будет раньше, развалится россия или сдохнут порохоботы?
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Раша развалится вмете с порохоботами.
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...как это проигранный Донбас принадлежащий Украине?
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Это вопрос не ко мне, а к Елисееву. Это он такую ахинею несёт.
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Я ответил опираясь на слова Елисеева. "...Украина будет жить с проигранным Донбассом..." Источник: https://censor.net.ua/n3151467
Лично я считаю, что главное результат. Раз военным путём решить проблему не получается, значит надо решать её по другому. А это безкровное решение, от чего Украина только выиграет.
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"Раз военным путём решить проблему не получается, значит надо решать её по другому." Т.е. сдаться?
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То есть вернуть Донбасс. Не ужели это так сложно для понимания?
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Принадлежать Украине он будет чисто формально, а реально если сейчас дыра в границе распространяется только на ОРДЛО, то после реализации формулы Штайнмайера она распространится на всю Украину. Это один из наихудших вариантов капитуляции Украины. Более лучший вариант - это замороженный конфликт при сохранении теперешних линий разделения.
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Выборы в ОРДЛО без вывода оттуда раша вояк и легализация всей местной сепарни нормальный вариант?
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Вывести войска паРаши и потом выборы.
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Европейцы будут стараться продавить формулу Штайнмайера на переговорах между президентами. Когда президентом был Порошенко это им не особо удавалось. Но теперь в Украине президентом выбрали специалиста по игре на пианино в извращённой форме и европейцы почувствовали возможность в кратчайшие сроки снять санкции с россии и поэтому они усилили давление на Украину.
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Лучше временно оккупированный Донбасс и Крым, чем чепушилин, пасечник и ко в Украине..тут одного мертвечука и рабиновича хватает..
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Уже даже Зеля понял, что все идет к замороженому кофликту по типу Абхазии и Приденстовья. Значит будем ждать пока ***** сдохнет. Может кто-то ему поможет.
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У мережу залили фото дівчини, дуже схожою на Ю.Мендель зроблене в 2016 році, дівиці яка в даний момент є прес-секретарем ..резидента -капітулянта ЗЕ. На ньому вона зі стрічкою пропагандистського каналу Russia Today. Так, блогер і журналіст Андрій Дзіндзя опублікував на своїй сторінці фото, на якій зображена діючий прес-секретар В.Зеленського Ю.Мендель в стрічці, на якій чітко видно напис Russia Today. Russia Today є маркою відомого пропагандистського бренду. Даний сервіс спонсорує Росія з держбюджету для мовлення і пропаганди за кордоном. Також під фото Дзиндзя підписав, що "Зеленському пора телефонувати голові СБУ новоспеченому лейтенанту Бакланову, так як в його рядах завівся лютий ворог - пропагандист". Поки сепаратистка Мендель уникає будь-яких коментар на дане фото. Також підступно мовчать і в логові бандитів єкс - ригоАналів і сепаратистів в Офісі ..резидента капітулянта.
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Невивчені уроки від Наталі Іщенко

Грузія, виконуючи домовленості, вивела більшу частину своїх військ та військової техніки з Гагри та навколишніх районів. За даними з російських джерел, вивід військ, що підпорядковувалися Тбілісі, з Гагринського регіону завершився 30 вересня.
1 жовтня 1992 року збройні формування абхазької сторони - за допомогою росіян - почали штурм Гагри. Навіть російська Вікіпедія пише про "неочікуваний напад" та наводить вражаючий перелік техніки, що була задіяна абхазькою стороною»

"...Сочинські мирні домовленості передбачали поетапну демілітаризацію зони конфлікту під контролем міжнародних спостерігачів. Для реалізації угоди була створена об'єднана тристороння комісія з врегулювання ситуації в Абхазії.
Росіяни почали створювати у Сухумі, який тоді все ще контролювали грузини, оперативний штаб для реалізації угоди про припинення вогню. Очолив його Сергєй Шойгу. Штаб безпосередньо мав займатися розведенням військ.
З 1 до 20 серпня 1993 року грузинська сторона виконала вимоги мирної угоди. Регулярні частини були виведені або розформовані, важка техніка була вивезена з Абхазії на кораблях.
В республіку поверталися біженці. 1 вересня в школах та вищих навчальних закладах почався навчальний рік.
Як пав Сухумі
16 вересня 1993 року абхазька сторона порушила угоду про припинення вогню і почала штурм Сухумі. Захищали місто лише легкоозброєні місцеві загони самооборони і міліції.
В перших рядах атакували Сухумі росіяни - північнокавказький загін Шаміля Басаєва і козачі сотні. Допомогу здійснювали і безпосередньо російські армійці.
Грузинське населення міста або було вимушено бігти від наступаючих військ (в тому числі пішки через гори), або загинуло у своїх будинках.
27 вересня Сухумі взяли під контроль абхазькі формування. Дані про трагедію сухумських грузинів є у відкритих джерелах, і вони справді приголомшливі.
Можна тут навести лише одну деталь - голову Ради міністрів Жіулі Шартава, який був учасником об'єднаної тристоронньої комісії з врегулювання ситуації, захопили на робочому місці, а потім вбили без суду та слідства.
30 вересня абхазькі сили вийшли на кордон з Грузією на річці Інгурі. Цей день вважається датою завершення війни - збройного протистояння, яке закінчилося поразкою Грузії та перемогою абхазьких сил та їхніх союзників.
Російські миротворці
У 1993-1994 роках у Женеві відбулися переговори під егідою ООН, за посередництва Росії і за участі ОБСЄ.
Результатом стало підписання документів, в яких сторони висловили згоду на "розміщення в зоні конфлікту миротворчих сил ООН або інших сил, санкціонованих ООН" та зафіксували обопільну згоду на використання в їх складі російського військового контингенту.
У травні 1994 року грузинська і абхазька сторони підписали в Москві "Угоду про припинення вогню і роз'єднання сил".
На підставі цього документа на територію Абхазії були введені "Колективні сили СНД з підтримки миру" - тобто російські війська. Тепер вже офіційно.
З того часу до сьогодні багато чого відбулося, але принципових змін у розкладах сил не сталося: Грузії так і не вдалося поновити контроль над втраченими територіями - окрім Абхазії, це ще Південна Осетія (Цхінвальський регіон).
250 тисяч грузинських біженців не повернулися до своїх домівок. Невідомо про жоден вирок міжнародних судів щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які сталися під час війни в Абхазії.

Висновків, які з цієї трагічної історії мають зробити українська влада та українські громадяни, небагато. Їх можна звести до трьох пунктів:
1. Невизнання фактичного противника як учасника конфлікту та противника в політичному та юридичному сенсі створює умови для його позиціонування та визнання навіть на міжнародному рівні як посередника.
2. Фейковий, але визнаний статус "неучасника конфлікту" створює умови для участі фактичного учасника конфлікту в мирних переговорах в статусі офіційного посередника та навіть в миротворчих операціях як миротворця.
3. І нарешті, останнє - ніхто не може гарантувати виконання мирних угод та дотримання умов перемир'я. Зокрема, жодні міжнародні організації не можуть бути фактичними гарантами миру.
Було б дуже добре, якби Україна вивчила уроки інших країн і не зробила хоча б тих помилок, яких можна уникнути завдяки чужому досвіду."
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Выбор для Украины такой же как был у некоторых стран в 30 х годах прошлого века. Когда они оказались один на один с агрессором, при "всеобщей озабоченности", пассивности и соглашательстве. Судьба Чехословакии или судьба Финляндии. ( хотя мы к ближе оказываемся к Чехословакии, и не только в связи с сдачей ее Францией и Великобританией, а потому что она в отличии от Финляндии была не монолитной, разобщенной и поделенной ( изначально), на немецкую пятую колонну Судет, сепаратистов словаков, польские, венгерские русинские меньшинства рвущиеся "в исторические родины". Поэтому и сдалась на "милость" агрессора. Финны были были практически едины и по национальному составу и по желанию отстоять свободу не смотря ни на что. Так что как не прискорбно, но у нас вариант Чехословакии 1938 года все же ближе к реализации в наших условиях. А тут еще и местные наши доморощенные элиты, олигархи, новые и старые лица все уже к этому "морально" готовы. Осталось только найти "обертку", "упаковку" под прикрытием которой подать это все народу, а пропихнут , после уже будет поздно горевать, "поезд ушел", "поздно пить боржоми".
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на кацапских ресурсах уже пишут, что подписали.
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А слабо на майдан выйти, а хлопцы? Или нема уже былого запала?
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