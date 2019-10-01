 "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається в багатьох інших держорганах", - співробітниця МОЗ Литовченко заявила про звільнення в міністерствах

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України Ірина Литовченко.

"Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається зараз у багатьох інших державних органах. Сьогодні, вчора один за одним пишуть заяви на звільнення генеральні директори директоратів в інших міністерствах. Яких просять піти по-хорошому, і вони йдуть по-хорошому", - сказала Литовченко.

За її словами, те, що відбувається, нівелює реформу держслужби.

Читайте також: "Ми знайдемо причину тебе звільнити": держслужбовці МОЗ Сухорукова і Литовченко про конфлікт із новим керівництвом. ВIДЕО

"Знаючи, скільки коштів наша держава витратила на реформу держслужби, скільки коштів Європейський Союз та інші наші партнери витратили, скільки сил було в це вкладено - ми зараз просто нівелюємо все те, що робилося за останні 3 роки", - додала Литовченко.

Співробітниця МОЗ підкреслила, що під загрозою опинилася не лише реформа охорони здоров'я.

"Це питання про реформу державної служби та про те, чи хочемо ми насправді побудувати сильний державний апарат", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що налаштована на вирішення конфлікту в міністерстві. У відомстві відбудеться аудит роботи і за його результатами неефективні співробітники будуть звільнені. Разом з тим, вона отримала повідомлення від СБУ про можливу наявність ознак розтрати під час купівлі швидких на 100 млн грн.