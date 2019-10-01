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 Політика України
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Все про:Кабмін (3170) Мінздоров'я (974) звільнення (677)

 "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається в багатьох інших держорганах", - співробітниця МОЗ Литовченко заявила про звільнення в міністерствах

Представники нових команд у різних міністерствах змушують керівників директоратів писати заяви про звільнення за власним бажанням.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України Ірина Литовченко.

"Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається зараз у багатьох інших державних органах. Сьогодні, вчора один за одним пишуть заяви на звільнення генеральні директори директоратів в інших міністерствах. Яких просять піти по-хорошому, і вони йдуть по-хорошому", - сказала Литовченко.

За її словами, те, що відбувається, нівелює реформу держслужби.

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"Знаючи, скільки коштів наша держава витратила на реформу держслужби, скільки коштів Європейський Союз та інші наші партнери витратили, скільки сил було в це вкладено - ми зараз просто нівелюємо все те, що робилося за останні 3 роки", - додала Литовченко.

Співробітниця МОЗ підкреслила, що під загрозою опинилася не лише реформа охорони здоров'я.

"Це питання про реформу державної служби та про те, чи хочемо ми насправді побудувати сильний державний апарат", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що налаштована на вирішення конфлікту в міністерстві. У відомстві відбудеться аудит роботи і за його результатами неефективні співробітники будуть звільнені. Разом з тим, вона отримала повідомлення від СБУ про можливу наявність ознак розтрати під час купівлі швидких на 100 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151465
 
 
 Топ коментарі
 
Гандоны - ну нет у меня на это других сравнений
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Верное сравнение, добавлю- зеленые.
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Ага, сидели на жопе ровно при сыньоносом, воровали, а тут работать заставляют. Каравул, ахтунг！
Пшла вон, скотина, на больничку санитаркой, ведь рэформа супрунихи такие прекрасные условия создала.
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Гандоны - ну нет у меня на это других сравнений
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Бот, речь об увольняемых коррупционерах, а не о том, за что тебе платят тут.
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дебил, их кто-то увольняет за коррупцию ?

там даже дела про коррупцию не заведены
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Я тебя не спрашиваю малорос что мне писать. Мне платит госдеп и Порошенко, не ты .
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Коррупционные действия доказываются судом, бот. Заставлять писать заявления об увольнении - вот это противозаконно, бот. Но тебе платят за твои ничтожные безграмотные высеры.
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у меня есть.

Они - это зелёная блевотина упившегося до пьяного угара организма,
а организм этот - наш жлобский нарид
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Вы бездарно проср..ли деньги, которые должны были пойти на реформу, недоделанные активисты. Уходи, дура, молча.
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Ти не гидь, а підтверджуй фактами. Хоча ви ж так не робите. Ви лише гидите
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5 лет тотального воровства, коррупции, мародёрства. Переплюнули "злочынну владу" Януковоща. Что стонать?! Иди в народное хозяйство, предпринимательство...почувтвуй все "прелести" наёмного сотрудника в частном бизнесе. От кормушки не оттащить. "Специалисты" ***.
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методичка смениласб, ты не в курсе? Уже никто не говорит о мифических "карупцыи, варавстве, марадерстве".
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Коррупционеры возмущены увольнениями!
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а что ж коррупционеров не садят, а увольняют? Нет доказательств, видимо?
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О-о, сироток Гроссмана обижают . Есть Академия наук и профильные институты- дайте им задачу, а не придумали структуру для родственников и мажоров.
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Ага, сидели на жопе ровно при сыньоносом, воровали, а тут работать заставляют. Каравул, ахтунг！
Пшла вон, скотина, на больничку санитаркой, ведь рэформа супрунихи такие прекрасные условия создала.
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Пацак, действия зеленой плесени противозаконны. К тому же увольняют как раз тех, кто проводил реформы.
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пшло на свалку, мерзость соевая
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ага, ты полностью 8% конченное. Пшол вон, псина блохастая. 😀😀😀
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Пацак, слабовато. Ярче, жестче, чему там вас в лахте учат?
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приткни хлебало, ты уже в игноре, иди соси рошенку
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Действия "зеленой коМанды", естественно, противозаконны. Немного успокаивает то, что 73% уволенных голосовали за своих будущих "гонителей".
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Т.е. до этого если человек попал в кабмин можно воровать, нихера не делать и т.д. и при этом быть уверенным, что не уволят, т.к. это противозаконно. "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається в багатьох інших держорганах", - співробітниця МОЗ Литовченко заявила про звільнення в міністерствах - Цензор.НЕТ 3920
Хорошая работа, жать только что такие законы, только в КМ, на стройке с этим проще, 20 квадратов плитки в день не кладешь или кладешь плохо-завтра можешь не приходить, а тут десятилетиями оказывается можно штаны протирать, т.к. уволить незаконно.
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Соемразота, что конкретного сделала эта тварюка литовченко？
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Я рад что ты в бешенстве. Скоро, значит, конец зебилам.
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я рад, шо таких примороженых всего 8%
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Я же сказал, не нервничай, пацак, и спокойно за поребрик
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что конкретного она сделала что ты обзываешь ее "тварюкой"?
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ничего эта гнида не сделала и сидела и получала зп, помимо взяток, вот и тварюка.
Или шото сделала, а, хрен ты стэцьовский？ давай инфу, бегом, я сказал
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А ты, пацак, стоял в шкафу и видел, как она взятки брала. Какие же вы, кацапы, примитивные.
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Скулёж борцунов за всеобщее здоровье нации, в результате которого уже некого, да и некому лечить, понятен. Вопрос: кого взамен?
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"просто нивелируем все то, что делалось в последние 3 года" так это очень хорошо - за 3 года медицину вконец развалили. вот только боюсь что новые назначенцы не восстанавливать будут, а воровать по новому, как и старые.
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Все органы государственной власти жизненно необходимо как можно скорее очистить от окопавшегося в них соевого дерьма, которое все равно будет только вставлять палки в колеса и заниматься саботажем
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це - повзуча кацапізація України
ви зробили це разом
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так это инерция от сыньоносого пока. Радуйся, восьмипроцентник
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шо, відсторонення професіоналів та заміна їх на слухняних клоунів-невігласів - це інерція від попередньої влади?
це ти включив дурня, чи ти такий і є?
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Пацак, а Порошенко не забыл тебе сегодня в штаны насрать?
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А шо вы хотели? Вечно пи$дить деньги с Минздрава и др. ведомств, как при соевом пдрсе?
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Зелебобики, не для ваших мозгов, но попробую. Есть мафиозная система в стране, существует с начала 90х. С 2004 года в нее приходят люди, пытающиеся ее сломать. Опытные, честные. Но общество настолько пронизано коррупцией, что сломать эту систему заменой всего руководства невозможно. Часть новых постепенно осваивают старые схемы, а тех, кто пытается бороться, сначала игнорируют, затягивают их работу бюрократическими методами, а потом начинают травить, параллельно обвиняя в коррупции. Многие реформаторы через это проходили, не чета выпускникам трускавецких курсов. А ********* пройдет этот путь гораздо быстрее, потому что является сбродом инфантильных популистов.
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Так власть сменилась же. Кто будет держать у себя шпионов Порошенко. "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається в багатьох інших держорганах", - співробітниця МОЗ Литовченко заявила про звільнення в міністерствах - Цензор.НЕТ 3805
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Чисто поржать. "Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20%. Кроме того, в планах правительства уменьшение количества инфекционных заболеваний на 20%, уменьшение количества случаев сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов трудоспособного возраста - 10%, снижение на 10% количества случаев, когда в результате болезни у человека снизилась работоспособность, уменьшение уровня смертности на 5% и увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 5%.Источник: https://censor.net.ua/n3151315 "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається в багатьох інших держорганах", - співробітниця МОЗ Литовченко заявила про звільнення в міністерствах - Цензор.НЕТ 7446
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