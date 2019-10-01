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Матеріали за темою:
Все про:Горлівка (137) полон (637) СБУ (4760) тероризм (2137) шпигунство, шпіонаж (345) Донбас (13147)

 Терористи з НЗФ "ДНР" "засудили" жительку Горлівки Чуйкову на 11 років колонії за нібито шпигунство на користь СБУ

Пособники окупантів стверджують, що горлівчанка Марина Чуйкова нібито збирала для СБУ дані "військового характеру" про "міліцію ДНР". Сини жінки домагаються її звільнення вже понад рік.

Бойовики захопили Марину Чуйкову в березні 2018 року, але "вирок" їй "винесли" тільки зараз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Донецкая правда".

Чуйкову звинувачують у тому, що вона в середині квітня 2016 року відвідувала підконтрольну Україні територію і нібито дала згоду співпрацювати з СБУ.

Стверджується, що жінка збирала відомості про бойовиків НЗФ "ДНР", робила знімки місць дислокації озброєння угруповання і відправляла в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українця безуспішно намагалися завербувати для шпигунства на користь РФ, - прокуратура АРК

Марина Чуйкова була затримана бойовиками НЗФ "ДНР" 19 березня 2018 року на блокпосту "Майорськ". У жінки двоє синів, які зараз живуть на підконтрольній українській владі території і домагаються її звільнення за допомогою міжнародних інстанцій. Вони дізналися про затримання мами від горлівських сусідів. НЗФ "ДНР" підтвердила утримання Чуйкової тільки влітку 2018-го. Сини Чуйкової заперечують, що вона могла шпигувати.

Минулого року Європейський суд з прав людини зобов'язав уряди України і Росії вжити негайних заходів для звільнення Марини Чуйкової.

Син Марини Чуйкової Сава розповів "Новинам Донбасу", що представники НЗФ "ДНР" на переговорах у Мінську підтвердили, що утримують її як полонену.

В межах переговорів Тристоронньої контактної групи йде підготовка обміну утримуваними особами між українською стороною і незаконними збройними угрупованнями "Л-ДНР". Попередньою формулою обміну є 69 (українців) на 208 (ті, кого вимагають "Л-ДНР"). Конкретні терміни обміну поки не називаються.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151457
 
 
 Топ коментарі
 
Учитесь какие срока давать надо
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И у них будет рычаг давления на них в виде матери? Как по мне эта новость не уместна для шуток и трололо...
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Осталась на оккупированной территории русского мира ждать . Дождалась .
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Нет там наших... Или посадили по делу...Или поклонница раша-весна просто дождалась прихода русского мира, но в тюрьму...
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возможно просто хватают или подговаривают для массовки...
это подонки и моральные уроды, не ищите логики в их поступках, ожидайте всего самого подлого и мерзкого и скорее всего не ошибетесь...
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о, у нас таких відпускають без санкцій
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Для ее освобождения было бы больше пользы сыновьям не отсиживаться в тылу, а подписать контракт.
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И у них будет рычаг давления на них в виде матери? Как по мне эта новость не уместна для шуток и трололо...
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То что сыновья за мать не удивительно и нормально. Вот только интересно, реально, она шпионила в пользу СБУ или нет?
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Осталась на оккупированной территории русского мира ждать . Дождалась .
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Пля, что одни, что другие, гоняют людей как свиней
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