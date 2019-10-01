 Терористи з НЗФ "ДНР" "засудили" жительку Горлівки Чуйкову на 11 років колонії за нібито шпигунство на користь СБУ

Бойовики захопили Марину Чуйкову в березні 2018 року, але "вирок" їй "винесли" тільки зараз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Донецкая правда".

Чуйкову звинувачують у тому, що вона в середині квітня 2016 року відвідувала підконтрольну Україні територію і нібито дала згоду співпрацювати з СБУ.

Стверджується, що жінка збирала відомості про бойовиків НЗФ "ДНР", робила знімки місць дислокації озброєння угруповання і відправляла в СБУ.

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Марина Чуйкова була затримана бойовиками НЗФ "ДНР" 19 березня 2018 року на блокпосту "Майорськ". У жінки двоє синів, які зараз живуть на підконтрольній українській владі території і домагаються її звільнення за допомогою міжнародних інстанцій. Вони дізналися про затримання мами від горлівських сусідів. НЗФ "ДНР" підтвердила утримання Чуйкової тільки влітку 2018-го. Сини Чуйкової заперечують, що вона могла шпигувати.

Минулого року Європейський суд з прав людини зобов'язав уряди України і Росії вжити негайних заходів для звільнення Марини Чуйкової.

Син Марини Чуйкової Сава розповів "Новинам Донбасу", що представники НЗФ "ДНР" на переговорах у Мінську підтвердили, що утримують її як полонену.

В межах переговорів Тристоронньої контактної групи йде підготовка обміну утримуваними особами між українською стороною і незаконними збройними угрупованнями "Л-ДНР". Попередньою формулою обміну є 69 (українців) на 208 (ті, кого вимагають "Л-ДНР"). Конкретні терміни обміну поки не називаються.

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