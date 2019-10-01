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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (604) Єлизавета Ясько (5)

 У відповідь на повернення делегації РФ у ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+", - Ясько

У ПАРЄ створили неформальну групу в складі кількох національних делегацій "Балтік+" у відповідь на безумовне повернення Росії в Асамблею.

Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовне повернення Росії до ПАРЄ підриває довіру до організації, а відтак незгодні національні делегації мають право вдатися до протесту. Тому ми створили цю групу", - розповіла Ясько.

До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

Народний депутат відзначила, що група буде збиратися не лише у Страсбурзі. Зокрема, наступна зустріч пройде в Україні у листопаді з метою продовження консультацій щодо опрацювання механізму відновлення довіри до Асамблеї.

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Учасники "Балтік+" запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи.

Як повідомлялося, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії в підтримку України відмовилися від участі в деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ. Пізніше на знак солідарності з Україною до часткового бойкоту сесії ПАРЄ приєдналася і Польща.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151452
 
   
 Топ коментарі
 
То все нічого не значуще шоу. В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+", - Ясько - Цензор.НЕТ 5836
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Деятельность группы покажет настоящие цели ее участников.
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буду підтримувати групу
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Деятельность группы покажет настоящие цели ее участников.
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ПАСЕ следует распустить. Пользы от неё, как с козла молока
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В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.Источник: https://censor.net.ua/n3151452

Хана ПАСЕ. большинство создало оппозицию и будет нещадно гнуть ассемблею.
У відповідь на повернення делегації РФ у ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+", - Ясько - Цензор.НЕТ 9390

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Плохо с арифметикой? В ПАСЕ 47 государств, какое большинство.
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