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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2983) СБУ (4760) наказ (184)

 Зеленський призначив Ігоря Фараджева начальником управління по роботі з особовим складом СБУ

Президент Володимир Зеленський змінив начальника управління по роботі з особовим складом Служби безпеки України, призначивши Ігоря Фараджева.

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, указом №725/2019 від 1 жовтня президент звільнив з цієї посади Бориса Баліоза.

Указом №726/2019 від 1 жовтня начальником Управління роботи з особовим складом СБУ призначено Ігоря Фараджева.

"Призначити Фараджева Ігоря Ельхановича начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", - наголошується в документі.

Баліоз обіймав посаду начальника управління по роботі з особовим складом СБУ з січня 2015 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151451
 
 
 Топ коментарі
 
Саакашвили поехал Грузию спасать. Сказал, что родина опасносте Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления по работе с личным составом СБУ - Цензор.НЕТ 6290
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Ну если Ваня Баканов не против, то ладно...
А почему фотку не выложил Цензор, а то гугол внятно не показывает его фейс...
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Как не кацап, то по любому Эльханович.лишь бы не украинец
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А почему Зеленский не привлекает к работе в своей команде Михаила Саакашвили и Давида Сакварелидзе? Они бы очень помогли в таком непростом деле как борьба с коррупцией, ведь если не сломать хребет коррупции, то никакого нормального развития страны не будет.
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Саакашвили поехал Грузию спасать. Сказал, что родина опасносте
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,а потому,что он был всего лишь прикрытием в предвыборной гонке И Сейсас его уже кышнули ,уехал он восвояси Реально с коррупцией бороться 🤢🤡💩никогда не собирались
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и Юльку не привлекают , и Гриценка,- которые на выборах имели неплохой рейтинг.Видимо, консолидации общества и реальной борьбы с коррупцией не придвидется...А еще ж при Наливайченко в 2014 на фронте СБУ начало эффективно работать, так его и сняли , и после этого про СБУ как то стало и не слышно.
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америкосы на ТВ высмеивают дурачка и членограя Вовочку по кличке Шмаркля..
смотреть с 3:30 мин.. Как стране пережить это позор и нашествие клоунов во власть?!
[ HD ] Last Week Tonight with John Oliver (HBO) 9/29/19 | Last Week Tonight Today Sep 29, 2019
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а кто поработает с личным составом нацполиции?
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Власть в Украине, любая власть, будь то помаранчевая, бело-синяя, шоколадная или зеленая, призвана исключительно для обслуживания интересов алигархата и своих жлобских желаний. Не уповайте на власть, расчитывайте только на себя.
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