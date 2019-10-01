 Нідерланди просять прокуратуру РФ сприяти в допиті терориста Цемаха

Про це заявив посол Нідерландів у Росії Роб Свартбол, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".
"Нещодавно відбувся обмін (утримуваними особами. - Ред.) між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури по допомогу, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з ним і також зібрати можливу інформацію від нього", - сказав Свартбол.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Подумав пару-тройку недель власти Нидерландов вдруг оживились и направили письмо российской прокуратуре с просьбой найти Владимира Цемаха, которого в результате обмена 7 сентября украинская сторона передала России. в письме сообщается, что Цемаха считают подозреваемым в совершении тяжелого преступления.
О запросе властей Нидерландов рассказал СМИ посол Нидерландов в России Роб Свартбол. Он высказал надежду, что российские правоохранители приложат усилия для того, чтобы найти Цемаха и предоставить его нидерландским следователям для допроса. Владимира Цемаха считают исполнителем приказа о запуске российского «Бука», из которого и был сбит малазийский Боинг.
Комментируя информацию, российский журналист и блогер Саша Сотник отмечает, голландцы откровенно повеселили своим запросом о Цемахе. По словам журналиста, ответ российской прокуратуры будет примерно таким: «Под холмиком заховался, али в бетоне остыл? Ну, нет так нет. Звиняйте, голландцы, не нашли... Страна большая, растворился ваш Цемах...».
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Але я чомусь думаю, що Росія організує їм таку можливість.
Но куда там, Европа лижет Путлеру задницу, боится против него идти, про ужесточении санкции и речи нет, слабенькие и то уже готовы снять. Со следствием Нидерланды уже шестой год тянут и конца-края не видать. Лет через 30 наверное закончат уголовное дело в связи с истечением срока давности.