 Нідерланди просять прокуратуру РФ сприяти в допиті терориста Цемаха

Про це заявив посол Нідерландів у Росії Роб Свартбол, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Нещодавно відбувся обмін (утримуваними особами. - Ред.) між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури по допомогу, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з ним і також зібрати можливу інформацію від нього", - сказав Свартбол.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

Читайте також: Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни, - Пристайко