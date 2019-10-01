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 Політика України
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Все про:Луценко (2661) Арахамія (61) ДБР (528)

 Луценко: Треба мати неабияку фантазію, щоб звинувачувати мене в тому, про що говорить Арахамія

Ексгенпрокурор Юрій Луценко вважає, що висунуті проти нього обвинувачення абсурдні.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба мати неабияку фантазію, аби обвинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія.
Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто спитаю: Як взагалі можна бути акціонером НЕЛЕГАЛЬНОГО казино?" - зазначив Луценко.

Він також нагадав, що пройшов повну перевірку своєї декларації, і що всі його доходи і видатки за період перебування у владі підтверджені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком

Луценко: Треба мати неабияку фантазію, щоб звинувачувати мене в тому, про що говорить Арахамія 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151447
 
   
 Топ коментарі
 
Югік,коли ти став генпрокурвором,в тебе у всласності були лише труси,де ти стільки грошей наколядув?
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а как юрик на саакашвили фантазировал..
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Мразь порошенковская.
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а Арахамия мразь Бени.....
и некуда бежать...
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абхаз фантазирует, как ск рф о яценюке - чеченском боевике...один кремлевский почерк...
несчастная абхазия(((
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Югік,коли ти став генпрокурвором,в тебе у всласності були лише труси,де ти стільки грошей наколядув?
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Это всё тесть, водила с ровенской автобазы, который уже лет двадцать на пенсии. Луценко: Нужно иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит Арахамия - Цензор.НЕТ 1549 Ну и лес кругляк сынуля 5 лет "старался".
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Когда бухал с Третьяковым в 5-тизвёздочном отеле и пилили этот чёрный бизнес. Потом всё на жену Третьякова оформили, люби друзи ещё с Оранжевых, коррупционное крыло Ющенко...Жвания, Третьяков, Мартыненко, Порошенко, Луценко.....
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Фантазию?Юра вспомни,что ты нес про Савченко-Рубана,в РАДЕ.
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Что Луцыфер что Арахмундия......полезные идиоты.
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народ - вот такие арахамии и управлают сейчас нашей страной - а теперь представьте, шо с ней будет, через 5 лет?
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Через 5 лет...Арахамия по комплекции догонит Стефанчука... Луценко: Нужно иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит Арахамия - Цензор.НЕТ 4338
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Луценко необоснованно возбуждал уголовное дело против Михаила Саакашвили и выкинул его из Украины с применением насилия. И все за то что Саакашвили выступал против коррупции Порошенко. Пора за это ответить.

А также возбуждал дело против еще одного грузина (забыла фамилию), так того даже несколько месяцев держали в СИЗО, потом выпустили.

И сколько лет положено за незаконное уголовное преследование?
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Чтоб знать,откуда у семейки Луцеров состояние, не нужны фантазии о тесте-водителе. Достаточно иметь память. В 2012 году, когда Юга сидел на киче, его вислоносая супруга, жалуясь при этом, что не за что передачки покупать, продала свою долю в каком-то телекоммуникационном ООО. За 22 млн. грн. между прочим. Сколько это было в долларах в то время, посчитайте сам.
Луцер и его Вислоносиха 3-го тысячелетия, конечно, мрази еще те. Но для меня и быдлоид-хам араХАМия ничем не лучше. Не сомневайтесь, свою мерзостность это самовлюбленное говно еще покажет. Уже показывает.
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а в Трускавце кстати учат, как писать слово "казино"...)...мразь упитая...
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На тэлеэкране усё зусім абрыдла. З раніцы до ночы злодзеі ды быдла.
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Правоохранительные органыразберутся. Думаю, политики тут не будет.
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"Рассказать - никто не поверит.
В милиции поверят,вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты,хулиган"(с)Иван Васильевич Бунша
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