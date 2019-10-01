 Луценко: Треба мати неабияку фантазію, щоб звинувачувати мене в тому, про що говорить Арахамія

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба мати неабияку фантазію, аби обвинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія.

Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто спитаю: Як взагалі можна бути акціонером НЕЛЕГАЛЬНОГО казино?" - зазначив Луценко.

Він також нагадав, що пройшов повну перевірку своєї декларації, і що всі його доходи і видатки за період перебування у владі підтверджені.

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