 Луценко: Треба мати неабияку фантазію, щоб звинувачувати мене в тому, про що говорить Арахамія

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Треба мати неабияку фантазію, аби обвинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія.
Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто спитаю: Як взагалі можна бути акціонером НЕЛЕГАЛЬНОГО казино?" - зазначив Луценко.
Він також нагадав, що пройшов повну перевірку своєї декларації, і що всі його доходи і видатки за період перебування у владі підтверджені.
и некуда бежать...
несчастная абхазия(((
А также возбуждал дело против еще одного грузина (забыла фамилию), так того даже несколько месяцев держали в СИЗО, потом выпустили.
И сколько лет положено за незаконное уголовное преследование?
Луцер и его Вислоносиха 3-го тысячелетия, конечно, мрази еще те. Но для меня и быдлоид-хам араХАМия ничем не лучше. Не сомневайтесь, свою мерзостность это самовлюбленное говно еще покажет. Уже показывает.
В милиции поверят,вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты,хулиган"(с)Иван Васильевич Бунша