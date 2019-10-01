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 Політика України, За кордоном
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Все про:Меркель (589) мінські угоди (1624) нормандська четвірка (592) Макрон Емманюель (306)

 Тільки мінські домовленості. Все дуже просто, - Макрон про завершення війни на Донбасі

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок заявив, що для вирішення українського питання необхідна реалізація мінських домовленостей і інших варіантів для цього немає.

"Щодо українського питання - це мінські домовленості. І тільки мінські домовленості. Все дуже просто", - сказав Макрон, виступаючи в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що разом із канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним працює над тим, щоб ці домовленості реалізувалися на практиці.

Макрон повідомив, що сподівається у найближчі тижні провести саміт у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів. Він висловив сподівання, що ця зустріч дасть змогу "почати новий етап".

Читайте також: Мінські угоди дають збій, до переговорів потрібно залучати США, - глава МЗС Білорусі Макей

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151445
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно работать не с путиным, а против путина.
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Самое смешное, что это именно мальдивский барыга подписал минские соглашения, согласившись эту раковую опухоль запихать обратно с особым статусом. И на протяжении всей своей каденции подчеркивал их важность и безальтернативность. И теперь, когда европейцы уже прямо требуют исполнять от Украины то, что подписал её пятый гидрант, порохососы плюются гомном в Зеленского, которому наши европейские друзья уже открыто не оставляют выбора.
Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 5297
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Такие наивные хоть 100 таких минсков,мордор не хочет окончания войны,пока не отвоюем донбас сами они не уйдут,а выборы там передвигают автоматически границу мордора к Днепропетровской обл,ну и на этом не конец войны,как это не понимать
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Дебальцево по минским договоренностям не часть этих криминальных новообразований.. Макрон подставляет нас под Путина.
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лягушатнику яйца стоит оторвать за сегодняшние опусы в ПАРЕ по поводу приветствия возврата россии в ПАРЕ и заигрывания с росийским народом
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Только заигрывает он с ордынским диктатором, а не народом. Народ там грубо имеют.
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Украина должна послать нахер минские соглашения, которые не подписывала и активировать протокол "будапештский меморандум", соответствующим обращением к гарантам нашей территориальной целостности.
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Ты лучше поучи свою училку готовить, умник.
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А как же формула штангенциркуля? Немец так старался
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Так не немец же, Лавров проболтался, что это его наработки, немец просто озвучивал.
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СЕНСАЦИЯ!!!! ДО МЕНЯ ТОЛЬКО, ЧТО ДОШЕЛ СМЫСЛ ФОРМУЛЫ ШТАНМАЕРА!!!
Тільки мінські домовленості. Все дуже просто, - Макрон про завершення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1312

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Он сообщил об этом цензор не знаю почему не упоминул
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Потому что если упомянет, это будет пропаганда против нашего бубочки Зеленского. Видно СМИ получили указание про "формулу Штайнмайера" или молчать, или освещать в выгодном свете. Нас готовят к сдаче национальных интересов, потому что Европа хочет побыстрее закрыть украинский вопрос. А свои, украинские интересы у нас худо-бедно защищала предыдущая власть, нынешней интересны только продажи "Сватов" в Россию.
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Формула Штайнмайера - просто уточнение и конкретизация Минских договоренностей
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Вот и ответочка от макрона
Ибо нефиг трепать языком у трампа в гостях...
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Не договораваете НЕ ПРОСТО МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ А ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА-Французский президент призвал реализовать минские договоренности, реализовав формулу Штайнмайера.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера, сообщает Европравда.
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Когда Европа по сути поддерживает агрессора Путлера, то все остальное так, пустые разговоры.
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Значит это лишь вопрос времени, когда они будут исполнены. Новая власть должна это сделать.
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Самое смешное, что это именно мальдивский барыга подписал минские соглашения, согласившись эту раковую опухоль запихать обратно с особым статусом. И на протяжении всей своей каденции подчеркивал их важность и безальтернативность. И теперь, когда европейцы уже прямо требуют исполнять от Украины то, что подписал её пятый гидрант, порохососы плюются гомном в Зеленского, которому наши европейские друзья уже открыто не оставляют выбора.
Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 5297
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Пане Мільштейн, я вас прошу, трохи використовуйте логіку, а? Всі ж вважали євреїв розумними...
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Не терпится франции, германии обеспокоенным разной степени уже в открытую торговать с мордором и санкции снять.
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Франция и Германия в первую очередь должны думать про свои национальные интересы, а не про какую-то Украину. На них, собственно, грех обижаться...
Они же нам ничего не должны (с) Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3981
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Ну да,а по моему они просто боятся перечить диктатору с очень перенасыщенной атомной дубинкой
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А то пеца не торговал с ******...к то му же пеца заварил кашу с минским договорняком
А решать вопрос с донбассом необходимо,но не на условиях агрессора рф
В тоже время ***** никуда не спешит,т.к. он ничего не теряет
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Они и так торгуют в открытую.
Собственно, как и Украина.
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Послушайте умного человека и все будет ок
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Это надо же какой этот Макарон тупой ,он не брат Януковича ???
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Наследие Шоколадной дупы дает о себе знать... а оно еще гордилось, что само составляло пункты этих соглашений.
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Не,оно только подмахивало,а правило ***** расейской *********
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Сдулся макрон под натиском расейского фюррера
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Не будет движухи в реализации минских соглашений, санкции снимут с вероятностью 90%
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100% - в любом случає - отвєтствєнность навєсілі на Україну
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Не знаю как страдают, но золотовалютные резервы растут. Европа , читал немецкие газеты страдает намного больше.
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россия крепчает...
В цифрах можно о страданиях Европы от санкций?
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Это прогноз от 2015 года каких-то экспертов. После этого санкции действуют уже несколько лет. Где аналитика того, что произошло в результате действия санкций?

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Такие наивные хоть 100 таких минсков,мордор не хочет окончания войны,пока не отвоюем донбас сами они не уйдут,а выборы там передвигают автоматически границу мордора к Днепропетровской обл,ну и на этом не конец войны,как это не понимать
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Не хотел окончания войны как раз барыга мальдивский и его приспешники, было на что валить свою профнепригодность и дебилизм. И бедственное положение народа
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Пять лет Германия и Франция говорят именно єто , не новость.
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формула шахєра-махєра - смертельна отрута для України
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Отрута , как и сами "Минские соглашения" , если их вьіполнять тупо под диктовку Москвьі и не заставлять делать шаги по вьіполнению соглашений от их марионеток.
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Только Минские договоренности. Ко орых просто нет. Нет ни обязательств ни Франции, ни Германии, ни России. Есть только война в Украине. И придурок Президент Порошенко, ко орый опустил страну до устных договоренностей с туманными формулировками, которые понимает каждый как хочет.... И другой еврей Моника Зелински, ко орый так и не понял, что страна ждала от него принципиально других решений.
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Не важно, есть они или нет юридически. Это просто формальности.
Закончить можно только так или никак иначе. И перед этим фактом Украину уже все поставили.
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Как можно было ,чего- то ждать ,от от безвольной марионетки 💩кАломойши?
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и президентом РФ Владимиром Путиным работает над тем, чтобы эти договоренности реализовались на практике. Источник: https://censor.net.ua/n3151445\\\\\\\\\\

Это как лисы бы "работали" с волком шоб у фермера перестали пропадать овцы.
Мокрон, ты наверное всегда хотел поступить в цирковое училище, но "шутил" настолько плоско, как Земля была, пока попов не посрамили шо она не совсем плоская. тьху, короче иди на г*сподина Путина, работун.
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С вами, жабоеды , никакого мира не будет на даунбасе. А варианты всегда есть. Вы, ***** продажные, вместе с меркель затянули эту войну. Украине надо отказаться от ваших "услуг", а привлечь США и Великую Британию.
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Ну привлечешь, а дальше что? Как будто ВБ и США принципиально больше волнует судьба Украины.
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они ввязались в войну против агрессора рф помогая Украине
Так началась третья мировая...
Поддержать Украину оружием да,но не воевать
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Клоун може вийти з Мінських домовленостей, адже 70% народу підтримують все що він робить Тільки мінські домовленості. Все дуже просто, - Макрон про завершення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 6055
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Это не жабоед Макрон, а просто склизкая жаба Макрон.
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"По украинскому вопросу - это минские договоренности. И только минские договоренности. Все очень просто",Источник: https://censor.net.ua/n3151445

У дураков всё просто.
Можно с Путиным сесть за один стол и договориться посередине.
Можно подписать официальные договорённости с юридически никем.
Можно ляпать языком и не думать о последствиях.

Еще один мнит себя величайшим политическим лидером современности - прыщи на жonе истории.
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Эти договоренности неисполнимы ! Это понимают все кроме макрона и меркель !
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А чё все пишут что Франция тож подписала со стороны гарантов территориальной целостности Украины Будапештский меморандум, а обсуждает не его выполнение, а какие то минские договорённости?
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Задача Макрона - сделать так, чтобы невыгодные французскому бизнесу санкции с россии можно было снять, но при этом не вызвать конфликта со странами, которые сами боятся пострадать от российской агрессии: Польшей, странами Балтии и др. Поэтому он стремится заставить Украину закончить конфликт на условиях россии, чтобы потом сказать, что Украина сама с этим согласилась. В этих условиях Украине нужен сильный президент, способный защищать интересы Украины. Но 73% имеют другое мнение, к сожалению.
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Как и 50% которые выбрали президента в первом туре.
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А может начать с выполнения будапештских соглашений, а лягушатник. Ничего в этом мире не меняется. Был Мюнхенский сговор, где Франция в сообществе с Великобританией и Италией сдали Гитлеру Чехословакию на дерибан. Теперь спустя 81 год решили повторить это с Украиной под названием "Минские соглашения" Примем данное положение вещей, повторим судьбу тогдашней Чехословакии, и не сомневайтесь. ( может с легка "гибридным" отличием, такая сейчас мировая тенденция, хотя суть от этого не меняется.)
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Европа --у неё мандраж, что война перебросится на их земли. Именно страх - главная движущая сила сытого Запада, которому есть что терять.Отсюда- любые действия, лишь бы избежать войны. Любой ценой:откупиться,сделать вид,что не знают,не понимают,пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии и об "крайней обеспокоенности". На переговорах"нормандской четверки" в Минске Германия и Франция пожертвовали Украиной ради экономических интересов своих государств. А если прижмет окончательно -могут в ходе очередного "Минск-3,4.."сдать не только Украину,но и Прибалтику,если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики.Что ж,

по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Помогают тем, кто сам борется . Ставка на собственную мобилизацию и собранность. Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного. Запад, скорее всего, воспользуется перемирием как поводом не делать ничего или почти ничего.
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А как же Будапештский меморандум, за который клован топил перед выборами?
ЗЫ. Вопрос риторический, если что
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А чому б Макрону не застосувати Мінські домовленості до Корсики, Бретані, Країни Басків і т.д. Що, там немає Росії? А ви шукали? Макрон у своїх заявах виглядає гидким ...
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