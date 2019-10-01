 Тільки мінські домовленості. Все дуже просто, - Макрон про завершення війни на Донбасі

"Щодо українського питання - це мінські домовленості. І тільки мінські домовленості. Все дуже просто", - сказав Макрон, виступаючи в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що разом із канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним працює над тим, щоб ці домовленості реалізувалися на практиці.
Макрон повідомив, що сподівається у найближчі тижні провести саміт у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів. Він висловив сподівання, що ця зустріч дасть змогу "почати новий етап".
Ибо нефиг трепать языком у трампа в гостях...
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера, сообщает Европравда.
Они же нам ничего не должны (с)
А решать вопрос с донбассом необходимо,но не на условиях агрессора рф
В тоже время ***** никуда не спешит,т.к. он ничего не теряет
Собственно, как и Украина.
В цифрах можно о страданиях Европы от санкций?
Закончить можно только так или никак иначе. И перед этим фактом Украину уже все поставили.
Это как лисы бы "работали" с волком шоб у фермера перестали пропадать овцы.
Мокрон, ты наверное всегда хотел поступить в цирковое училище, но "шутил" настолько плоско, как Земля была, пока попов не посрамили шо она не совсем плоская. тьху, короче иди на г*сподина Путина, работун.
Так началась третья мировая...
Поддержать Украину оружием да,но не воевать
У дураков всё просто.
Можно с Путиным сесть за один стол и договориться посередине.
Можно подписать официальные договорённости с юридически никем.
Можно ляпать языком и не думать о последствиях.
Еще один мнит себя величайшим политическим лидером современности - прыщи на жonе истории.
по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Помогают тем, кто сам борется . Ставка на собственную мобилизацию и собранность. Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного. Запад, скорее всего, воспользуется перемирием как поводом не делать ничего или почти ничего.
ЗЫ. Вопрос риторический, если что