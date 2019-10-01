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 Політика України
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Все про:РНБО (570) звільнення (677) Данилюк Олександр (345)

 Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі

Олександр Данилюк заявив, що піти з поста секретаря РНБО України - його особиста ініціатива.

Про це він повідомив у коментарі виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Відставка з посади секретаря РНБО – моя ініціатива. Це було свідоме рішення, яке ґрунтується на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі. Я запропонував президентові кілька варіантів, щоб виправити ситуацію, але до єдиної позиції ми не дійшли", - розповів Данилюк

Крім того, Данилюк не відкидає можливості того, що буде допомагати президенту і консультувати його.

"Все-таки я підтримував його від самого початку кампанії, тому бажаю йому успіху. Зараз визначатимуся, чим займатися далі", - зазначив Данилюк.

Читайте також: У декларації Данилюка знайдено недостовірні відомості на суму 1,6 млн грн, - НАЗК

Ексглава РНБО підкреслив, що у багатьох людей, які прийшли у владу, недостатній рівень професіоналізму.

"Влада в Україні зараз дуже різношерста. У цій команді є різні люди, є ті, кого я підтримую, а є такі, кого не підтримую. Тому, коли говорять "влада", я їх поділяю. У всіх різний рівень досвіду. У багатьох із тих, хто прийшов, бракує професіоналізму. Це системна проблема, яка несе ризик. Я сподіваюся, що буде зроблено висновки і президент проведе коригування. Незважаючи на те, що його тягнуть в інший бік. Інакше будуть проблеми. Від його команди багато чого чекають. І якщо ці великі очікування не реалізуються, усі дістануть серйозну психологічну травму. І не тільки. Час дуже цінний. Зараз важливий період – інші країни відвертаються від України, займаючись своїми проблемами", – сказав Данилюк.

Також читайте: Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір залишити свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151441
 
 
 Топ коментарі
 
Який парад? Сьогодні перше жовтня вже Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 8691
Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 6785

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Ставленники Бени не просто всех отодвинули, а нырнули в кормушку с ногами и сладко там хрюкают пока 73% безмозглых зелебобов счастливы Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 8680
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Ну хоть достойно ушел. Данилюк как лакмусовая бумажка новой власти. Нормальные люди там долго не задерживаются
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а чого ви перестали крититкувати Президента, що він не провів парад?
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А у него пластинку заело... Помнишь "Органчика", из "Истории города Глупова"?
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Открыл не ту страницу методички человек...заработался...
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а! парад вам вже неактуально? а так же хотіли, так критикували.
попустило?
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маркарова - лакмус...
а данилюка порошенко предупреждал еще на свободе слова айситиви...
но у саши нету чуйки и не было...списываем на берег
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и Арахамию скоро спишут. Чтоб под ногами не болтался. И Разумкова.


А вот Богдан пойдет на повышение.


Помяните мое слово - Богдана назначат главой СНБО.
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спешат до нового года успеть...и в разговоре об авакове звучало это время и на аэродроме при обмене пленных и скорость принятия законов, уже начинающая давать сбои... и высказывания слуг народа, не желающих носить свои знаки различия вместо депутатских...
и денег нет и транзит газа не продлен и с сша непонятки...
зрада с первыми морозами покрепчает...с новым годом
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- Но ведь это же лавочничество! - закричал Бендер. - Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из‑за восьми рублей! Учитесь жить широко!..(с)
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Нічо! Батько народу Зеленський розбереться.
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Та да *разберется* моника зеленски)))
Бубочка наша)
Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
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може мамка? Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі - Цензор.НЕТ 205 Як же Моніка може бути батьком? Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі - Цензор.НЕТ 5055
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Ставленника Сороса отодвинули от кормущки и решения вопросов.
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Ставленники Бени отодвинули "ставленника Сороса от кормущки и решения вопросов"...правильно?.. Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 7875
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Пусть они все удавят друг дружку в "пламенных" объяти ях.
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Смотреть на это весело, наверное, но крайними опять будут простые люди, а это не радует... Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі - Цензор.НЕТ 6114
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Ставленники Бени не просто всех отодвинули, а нырнули в кормушку с ногами и сладко там хрюкают пока 73% безмозглых зелебобов счастливы
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у слуг урода договорняки, причем с олигархами, бугага...
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"Профессионал" Гнусавый будет заниматься проблемой профессионализма его бригады. Это интересно.
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Наверное Данилюк себя имел ввиду говоря о непрофессионализме. Очень растеряно себя вел на должности секретаря РНБО.
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президент внесет коррективу.. может и внес бы, если бы он не был НЕПРОФЕССИОНАЛОМ, который, соответственно, возглавляет группу непрофессионалов.

Конец немного предсказуем
(С)
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А почему Зеленский не привлекает к работе в своей команде Михаила Саакашвили и Давида Сакварелидзе? Они бы очень помогли в таком непростом деле как борьба с коррупцией, ведь если не сломать хребет коррупции, то никакого нормального развития страны не будет.
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может потому что Зеленскому не нужны профессионалы или он сам не является профессионалом в политике или экономике или борьбе с коррупцией, и попросту неспособен принимать такие решения?
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Некоторые личности, подковёрные игры... Пусть расскажет, какие личности конкретно и что конкретно они сделали, и желательно с доказательствами. А иначе всех обозвал гвардейцами кардинала, а сам - белый и пушистый д'Артаньян. Только пользы от его отставки стране никакой без реальных разоблачений.
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следующими, Богдан изгонит Ленку (жену Зели) и 6летнего сына Зели..
"Нашему счастью никто не сможет помешать", подумал Богдан, рассматривая мелкие волоски на ухе Зеленского..
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подтвердил то, что и так вся страна уже знает....
Моника и ее команда конченные бездари, дыбилы ,проходимцы и интриганы..... Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 8137
впрочем Данилюк и сам такой....., только понял, что Зеленские сбегут в конечном итоге в страну, которая не выдает соплеменников, а его бросят...

Экс-глава СНБО подчеркнул, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма.Источник: https://censor.net.ua/n3151441

Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли", - рассказал Данилюк.Источник: https://censor.net.ua/n3151441
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Давай персонажи,хватит пукать в тазик
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угадай слово.. начинается на "Богд", а заканчивается на "ан"..
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В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн- это секретарь СНБО. Главнокомандующий четырежды уклонист от армии и неплательщик налогов, голова ВР -барыга. Всем заправляет вор-мародёр Коломойский ./ И радиола не в….Отдайте шляпу. Я уйду .
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Посыпались, родимые...Изначально финал был предсказуем. Для всех этих манкуртов. Никакой он не "единственный порядочный". Просто вообще никакой, слизняк. У них нет цели и идеологии, которые скрепляют коллектив, а так, просто по-приколу, "сделаем их вместе". В отношении всех этих персонажей у меня очень радужные ожидания. Чекаю!
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Данилюк, в Польше работы много. Не пыльная
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гуінплєни чортові. З усіх дірок повиповзали, до корита поспішають...
З якх помийок вас взагалі дістали!! Хай запхають у ті помийки вас усіх знову, усіх "слуг урода", і самого урода також !
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