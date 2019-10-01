 Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі

Про це він повідомив у коментарі виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
"Відставка з посади секретаря РНБО – моя ініціатива. Це було свідоме рішення, яке ґрунтується на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі. Я запропонував президентові кілька варіантів, щоб виправити ситуацію, але до єдиної позиції ми не дійшли", - розповів Данилюк
Крім того, Данилюк не відкидає можливості того, що буде допомагати президенту і консультувати його.
"Все-таки я підтримував його від самого початку кампанії, тому бажаю йому успіху. Зараз визначатимуся, чим займатися далі", - зазначив Данилюк.
Ексглава РНБО підкреслив, що у багатьох людей, які прийшли у владу, недостатній рівень професіоналізму.
"Влада в Україні зараз дуже різношерста. У цій команді є різні люди, є ті, кого я підтримую, а є такі, кого не підтримую. Тому, коли говорять "влада", я їх поділяю. У всіх різний рівень досвіду. У багатьох із тих, хто прийшов, бракує професіоналізму. Це системна проблема, яка несе ризик. Я сподіваюся, що буде зроблено висновки і президент проведе коригування. Незважаючи на те, що його тягнуть в інший бік. Інакше будуть проблеми. Від його команди багато чого чекають. І якщо ці великі очікування не реалізуються, усі дістануть серйозну психологічну травму. І не тільки. Час дуже цінний. Зараз важливий період – інші країни відвертаються від України, займаючись своїми проблемами", – сказав Данилюк.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір залишити свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.
30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
попустило?
а данилюка порошенко предупреждал еще на свободе слова айситиви...
но у саши нету чуйки и не было...списываем на берег
А вот Богдан пойдет на повышение.
Помяните мое слово - Богдана назначат главой СНБО.
и денег нет и транзит газа не продлен и с сша непонятки...
зрада с первыми морозами покрепчает...с новым годом
Бубочка наша)
Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
Конец немного предсказуем
(С)
"Нашему счастью никто не сможет помешать", подумал Богдан, рассматривая мелкие волоски на ухе Зеленского..
Моника и ее команда конченные бездари, дыбилы ,проходимцы и интриганы.....
впрочем Данилюк и сам такой....., только понял, что Зеленские сбегут в конечном итоге в страну, которая не выдает соплеменников, а его бросят...
Экс-глава СНБО подчеркнул, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма.Источник: https://censor.net.ua/n3151441
Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли", - рассказал Данилюк.Источник: https://censor.net.ua/n3151441
З якх помийок вас взагалі дістали!! Хай запхають у ті помийки вас усіх знову, усіх "слуг урода", і самого урода також !