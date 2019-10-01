 Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі

Про це він повідомив у коментарі виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Відставка з посади секретаря РНБО – моя ініціатива. Це було свідоме рішення, яке ґрунтується на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі. Я запропонував президентові кілька варіантів, щоб виправити ситуацію, але до єдиної позиції ми не дійшли", - розповів Данилюк

Крім того, Данилюк не відкидає можливості того, що буде допомагати президенту і консультувати його.

"Все-таки я підтримував його від самого початку кампанії, тому бажаю йому успіху. Зараз визначатимуся, чим займатися далі", - зазначив Данилюк.

Читайте також: У декларації Данилюка знайдено недостовірні відомості на суму 1,6 млн грн, - НАЗК

Ексглава РНБО підкреслив, що у багатьох людей, які прийшли у владу, недостатній рівень професіоналізму.



"Влада в Україні зараз дуже різношерста. У цій команді є різні люди, є ті, кого я підтримую, а є такі, кого не підтримую. Тому, коли говорять "влада", я їх поділяю. У всіх різний рівень досвіду. У багатьох із тих, хто прийшов, бракує професіоналізму. Це системна проблема, яка несе ризик. Я сподіваюся, що буде зроблено висновки і президент проведе коригування. Незважаючи на те, що його тягнуть в інший бік. Інакше будуть проблеми. Від його команди багато чого чекають. І якщо ці великі очікування не реалізуються, усі дістануть серйозну психологічну травму. І не тільки. Час дуже цінний. Зараз важливий період – інші країни відвертаються від України, займаючись своїми проблемами", – сказав Данилюк.

Також читайте: Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір залишити свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера