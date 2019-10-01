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 Політика України
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Все про:Азовське море (1193) моряки (751) Труба (136) ДБР (528)

 ДБР вилучило секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці, - Труба

Державне бюро розслідувань вилучило документацію і проводить її експертизу в межах розслідування кримінального провадження, яке стосується можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами під час переходу кораблів ВМС через Керченську протоку в листопаді 2018 року.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розслідуємо рішення керівників держави, які в подальшому мали вплив на політичні процеси, які відбулися як в межах нашої країни також і за межами. Найважливіше у цьому провадженні, щоб слідчі діяли професійно. Ми проводимо багато виїмок, вилучаємо багато документів, які становлять державну таємницю. Ці документи вилучаються не лише в одному органі", - розповів Труба.

Крім того директор Бюро повідомив: "У нас вже проведені всі вилучення, і зараз на підставі цих документів проводиться експертиза, яка вивчає ці документи, аналізує і дасть відповіді на всі запитання".

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Також Труба вказав на небезпеку витоку службової інформації, який міг бути в результаті недавньої прослушки.

"Це найбільша загроза, яка може бути за результатами цієї прослушки, яка відбувалася. Ця прослушка відбувалася не один день і не один тиждень", - підкреслив Труба.

Труба розповів про проведення розслідування кримінальної справи за фактом виявлення "прослушки" в його кабінеті.

"Перше, що ми встановлюємо: чи був дозвіл та ухвала суду на проведення такого прослуховування, і друге, якщо не було такого дозволу, чи причетні до нього правоохоронці. Якщо не правоохоронці, то хто вчинив цей злочин. Наді мною є докази вчинення такого злочину. Саме в цьому вентиляційному каналі було виявлено мікрофон. І цинізм та зухвалість цього злочину полягає в тому, що не лише в кабінеті директора були виявлені такі засоби прослуховування. В іншому кабінеті також", - зазначив Труба.

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Нагадаємо, 21 вересня директор ДБР повідомив, що в його робочому кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, за його словами, записи могли містити відомості про резонансні кримінальні провадження.

22 вересня стало відомо, що "прослушку" в кабінеті Труби могло організувати НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151436
 
   
 Топ коментарі
 
За проход кораблей по своим территориальным водам? 😁 Это вам не войска отводить.
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и слили их кацапии?
гбр это кацапо-ватная портновская помойка.которую закроем после изгнания зеЛи на ростов.дело времени
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.. и передало Портнову.
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Шо там секретного, у Пэти сахар повысился, его и поперло туди
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Если бы Порошенко не отправил украинских моряков в российский плен, то Владимир Александрович не смог бы их освободить из плена. Так что Зеленский еще должен Петру Алексеевичу поляну поставить, как минимум!!! ГБР изъяло секретные документы по инциденту в Керченском проливе, - Труба - Цензор.НЕТ 2566
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Сейчас ГБР расследует что то была спланированная провокация барыги ни в чем не виновной расеюшки. ГБР изъяло секретные документы по инциденту в Керченском проливе, - Труба - Цензор.НЕТ 6545
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- Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?! (с)
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То Петя ще когось продасть Путлеру, щоб йому награбоване дозволили і далі на Мальдіви вивозити?
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Да, да, и все через Роттердам, через Роттердам...
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Поставят ему "Поляну квасову" 2-литровую в зад, не переживай)
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Пэтя Лондон - Ростов
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За проход кораблей по своим территориальным водам? 😁 Это вам не войска отводить.
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Своих родственников надо было экипажем делать и на "бронекатерах" Ленкузни дырявых как и бронежилеты закупавшиеся МО.
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Зеленский никогда не пошлет украинских солдат на територии, которые росися обьявила своими!
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Опять кремлевская мразь тут рассказывает про жилеты. Уже сколько раз, вам, утыркам, рассказали, что с жилетами было все нормально, а кипишь был поднят специально для дискредитации Пороха,. Но нет, проклятые твари мордорские все время, согласно методичек все воют и воют как плешивые шакалы про жилеты. Пшли на фиг отсюда, говнюки балалайки и зеленоотсосные твари.
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Чего пороха дискредитировать,если он сам себя оболгал,зачем надо было вводить чп?
После драки кулаками не машут
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Зелебоба, на личности переходишь? Подсмалило? Правда- вещь серьёзная, глазки колет.
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Та правильно Зебилам бы вообще войска никуда не посылать, а лучше отвести, новоросия и норм, как говорила Моника по середине порешаем. Да потомок кацапа? По бронежилетам вы уже обосрались, ничего так и не нашли, до тебя кацапик не спустили еще? 😁
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За незаконный приказ запрещающий открывать огонь на поражение по оккупантам в случае нападения, как того требуют законы Украины.
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и слили их кацапии?
гбр это кацапо-ватная портновская помойка.которую закроем после изгнания зеЛи на ростов.дело времени
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ну и? Порошенко согласно всех демократических процедур подписал указ о назначении, после того как кандидат прошел длительную процедуру конкурсного отбора. в чем вина Порошенко, что после этого (или до этого) данный кандидат был завербован рос спецслужбами? это Порошенко должен был выявить?
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У Порошенко работа такая была - подписывать указы о назначении.

А выбирать того, на кого Порошенко должен подписать указ - это работа не Порошенко.
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ФСБУ - это СБУ при Потрошенко, и пока не очистилось и сейчас. А ГБР никаких общих корней с ФСБ в отличие от СБУ не имеет.
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а Портнов откуда всё узнаёт ?

или Портнов тоже не имеет ничего общего с ФСБ ?
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Ремонтируем всё !!!!
В дверь стучать - звонок не работает.

От найдёте хозяина прослушки, тогда вас и к другим делам допускать можно.
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Чекаємо на кримінальне впровадження що до незаконності проголошення незалежності України у 1991 році. І у 1918-му також.
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Потрошенка Мальдивская в этом направлении и тянет, если бы она пошла на второй срок так бы и было.
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"И цинизм и дерзость этого преступления заключается в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также"
т.е. чувак прямо говорит, что кабинет директора - это в принципе фигня, а вот - "другой кабинет" - это уже явная дерзость. чей же это такой важный "другой кабинет", гораздо важнее, чем директора? смотрящего от портнова за гбр?
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"события, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы, которые произошли как в пределах нашей страны, так и за пределами"...
политические процессы за пределами начались намного раньше этих событий...

пора уже безвольное - я хочу, чтобы - расследовать...отсутствие программы на ближайшее время и при этом программу до 2030 года
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Во, куда полезли, а вдруг Путин нападет. Рискованные пацаны. Помню 5 лет назад, так само начиналось. РОБЯТА, до Нового года.
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ГБР(ФСБ) через пару месяцев начнет сажать украинцев за украинский флаг и украинский язык
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гівновідводна труба отримала завдання відмити фашистів за рахунок очернення української сторони
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Наверно более важных дел нет - на Парубия дело состряпать и на "керченский поход". Ничего что трибунал по морскому праву решение вынес уже давно...
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А они сейчас и против Трибунала дело откроют. С них станется
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Який "інцидент"? Напад кацапні на українських моряків. То труба не визнає рішення Міжнародного Трибуналу? З цим рішенням не погодились лише мокшани. На кого працює ця труба?
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Незаконный приказ запрещающий стрелять в оккупантов при нападении. Или, если приказа не было - моряки нарушили устав.
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а время у моряков было на стрелять с буксира по военному кораблю ?
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Сейчас опубликуют эти документы и окажется, что мальдивский барыга просто ввёл Международный Трибунал в заблуждение, не указав, что он превысил свои полномочия, отправляя моряков под вражеские стволы. Так что Пеця ещё должен будет ответить за лжесвидетельство... Если в нашей стране законы реально работают...

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Так Потнов сказал,копайте суки. А те сказали, слушаюсь.
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За незаконный приказ: "Не стрелять в оккупантов!", кто-то будет отвечать, с явно мальдивсой мордой.
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Вы верите в объективное расследование ДБР вилучило секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці, - Труба - Цензор.НЕТ 4037 уже лето прошло уже осень прошло 100 дней пройдет 1000 дней и мы все так же будем слушать сказки вот он придет порядок наведет за все заплачено за все договорено этот инфо мусор Вас только убаюкивает
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А ну ка , расскажи про подвиги мальдивского за 100 дней.
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Позор!
Украина - страна для украинофбов.
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