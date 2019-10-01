 ДБР вилучило секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці, - Труба

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розслідуємо рішення керівників держави, які в подальшому мали вплив на політичні процеси, які відбулися як в межах нашої країни також і за межами. Найважливіше у цьому провадженні, щоб слідчі діяли професійно. Ми проводимо багато виїмок, вилучаємо багато документів, які становлять державну таємницю. Ці документи вилучаються не лише в одному органі", - розповів Труба.
Крім того директор Бюро повідомив: "У нас вже проведені всі вилучення, і зараз на підставі цих документів проводиться експертиза, яка вивчає ці документи, аналізує і дасть відповіді на всі запитання".
Також Труба вказав на небезпеку витоку службової інформації, який міг бути в результаті недавньої прослушки.
"Це найбільша загроза, яка може бути за результатами цієї прослушки, яка відбувалася. Ця прослушка відбувалася не один день і не один тиждень", - підкреслив Труба.
Труба розповів про проведення розслідування кримінальної справи за фактом виявлення "прослушки" в його кабінеті.
"Перше, що ми встановлюємо: чи був дозвіл та ухвала суду на проведення такого прослуховування, і друге, якщо не було такого дозволу, чи причетні до нього правоохоронці. Якщо не правоохоронці, то хто вчинив цей злочин. Наді мною є докази вчинення такого злочину. Саме в цьому вентиляційному каналі було виявлено мікрофон. І цинізм та зухвалість цього злочину полягає в тому, що не лише в кабінеті директора були виявлені такі засоби прослуховування. В іншому кабінеті також", - зазначив Труба.
Нагадаємо, 21 вересня директор ДБР повідомив, що в його робочому кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, за його словами, записи могли містити відомості про резонансні кримінальні провадження.
22 вересня стало відомо, що "прослушку" в кабінеті Труби могло організувати НАБУ.
После драки кулаками не машут
гбр это кацапо-ватная портновская помойка.которую закроем после изгнания зеЛи на ростов.дело времени
А выбирать того, на кого Порошенко должен подписать указ - это работа не Порошенко.
или Портнов тоже не имеет ничего общего с ФСБ ?
В дверь стучать - звонок не работает.
От найдёте хозяина прослушки, тогда вас и к другим делам допускать можно.
т.е. чувак прямо говорит, что кабинет директора - это в принципе фигня, а вот - "другой кабинет" - это уже явная дерзость. чей же это такой важный "другой кабинет", гораздо важнее, чем директора? смотрящего от портнова за гбр?
политические процессы за пределами начались намного раньше этих событий...
пора уже безвольное - я хочу, чтобы - расследовать...отсутствие программы на ближайшее время и при этом программу до 2030 года
Украина - страна для украинофбов.