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 Політика України
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Все про:ВР (5805) Київ (6539) Кличко (727) Ткаченко Олександр (30)

 Комітет рекомендував Раді проголосувати в першому читанні за законопроєкт про столицю авторства групи Ткаченка, а решту - відхилити

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку пропонує парламенту прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ" (№2143-3).

Рішення запропонувати сесійній залі підтримати зареєстрований групою народних депутатів із фракції "Слуга народу" на чолі з Олександром Ткаченком законопроєкт №2143-3 члени комітету ухвалили на засіданні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас ще дві законодавчі ініціативи щодо внесення змін до закону про столицю України - місто-герой Київ - №2143 авторства групи нардепів від "Слуги народу" на чолі з Андрієм Клочком, №2143-1 авторства групи нардепів із фракції "Євросолідарність" на чолі з Сергієм Алєксєєвим і №2143-2 авторства групи нардепів фракції "Голос" на чолі з Андрієм Осадчуком - комітет рекомендував відхилити.

Присутній на засіданні комітету мер Києва Віталій Кличко запропонував направити всі чотири законопроєкти на експертизу до Венеціанської комісії.

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"Усі чотири законопроєкти мають пройти експертизу Венеціанської комісії", - сказав Кличко, додавши, що необхідно також обговорити законопроєкти з експертами та представниками громадськості, а "не ухвалювати законопроєкт вузьким колом".

Він також висловив здивування у зв'язку з тим, що з "такою поспішністю" влада країни прагне внести зміни до закону про столицю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151434
 
 
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Журналист Ткаченко уже законы пишет? Талантливый, однако...
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Тат то "известный правозащитник" Портнов ему на салфетке за утренним кофе набросал Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства группы Ткаченко, а остальные - отклонить - Цензор.НЕТ 3629
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да перенесите эту столицу, куда-нибудь в обухов, канев или чигирин и дело с концом...
хватит с киевом носиться...история украины намного больше руського периода
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Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства группы Ткаченко, а остальные - отклонить...

Короче, если хоть в одном бюлетне… …будет проголосовано за кого- нибудь другого, …Я вам устрою такой "Deep Purple", …по самые, не хочу. (с) День выборов
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Головне, "хателки" зеленого ткаченка. Все інше не варте уваги. Чого ці упирі вчипились в наш Київ?
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