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 Політика України
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Все про:допит (526) Приватбанк (314) Маркарова (62) ДБР (528)

 Слідчі ДБР допитали міністерку фінансів Маркарову в справі про "Приватбанк"

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали міністерку фінансів Оксану Маркарову в справі про націоналізацію "Приватбанку".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила представниця відомства Анжеліка Іванова.

"Відбувся допит Маркарової у провадженні щодо можливого втручання в роботу суддів Окружного суду міста Києва, а саме щодо рішення про скасування націоналізації Приватбанку", - сказала вона.

Як повідомлялося, "Приватбанк" був націоналізований у грудні 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. НБУ, Мінфін і ПриватБанк подали апеляцію.

Читайте також: Зеленський мусить визначитися, бути слугою народу чи слугою олігархів, - The Financial Times

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151428
 
 
 Топ коментарі
 
Гнать её надо...это ставленница Внешнего управления...Яресько её вытащила, потом и при Яйценюке, и при Гнойсмане, соросяте Данилюке...и вот тут опять всплылы нетонущее.
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смотрим, если уходит маркарова - дела совсем плохи((...тогда вся надежда на авакова...
в исландской сборной аматоров президента эти двое - профессионалы
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смотрим, если уходит маркарова - дела совсем плохи((...тогда вся надежда на авакова...
в исландской сборной аматоров президента эти двое - профессионалы
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помним харьковскую ода 8 апреля 14 года...а ты помнишь рюкзаки
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Я даже помню что в рОисси арсенку ищут за воровство в особо крупных размерах.....Ещё Харьков вспоминать будешь?
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Уже давно,ещё с декабря 16-го года,ты не заметил?Банк быстро деградирует,увы....Ведь его отжимали для разграбления.
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Гнать её надо...это ставленница Внешнего управления...Яресько её вытащила, потом и при Яйценюке, и при Гнойсмане, соросяте Данилюке...и вот тут опять всплылы нетонущее.
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Педро з Гонтарихою віджали а допитують лівих пасажирів )))
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- Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса, ответил Швейк… (с)
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Все правильно, валить надо приват, может хоть тогда до лохтората дойдет кто у власти оказался
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валят не Приват - страну. Ну штош, лохторат за это и голосовал - пусть хавает.
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