 Слідчі ДБР допитали міністерку фінансів Маркарову в справі про "Приватбанк"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила представниця відомства Анжеліка Іванова.

"Відбувся допит Маркарової у провадженні щодо можливого втручання в роботу суддів Окружного суду міста Києва, а саме щодо рішення про скасування націоналізації Приватбанку", - сказала вона.

Як повідомлялося, "Приватбанк" був націоналізований у грудні 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. НБУ, Мінфін і ПриватБанк подали апеляцію.

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