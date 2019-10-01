EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1739  6
Все про:корупція (2582) військовослужбовці (2530) ДБР (528)

 Заступник командира військової частини піде під суд за незаконну передачу землі в комунальну власність

Через дії заступника командира військової частини Міністерство оборони України втратило понад 3000 квадратних метрів землі, орієнтовною вартістю понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Обвинувальний акт у цій справі направлено до суду.

"Досудовим розслідуванням встановлено: військовослужбовець, виконуючи обов’язки командира військової частини, підписав документ про переведення 3000 квадратних метрів землі Міноборони з державної у комунальну власність", - йдеться в повідомленні.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки).

Читайте також: ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону.

Санкція статті: у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151424
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Володь, потому что, там не было к чему придраться:

Заместителя командира воинской части пойдет по суд за незаконную передачу земли в коммунальную собственность - Цензор.НЕТ 7608
 показати весь коментар
 
 
что то я не верю, чтоб какой то полкан, сам до этого не только додумался, а и решил, и второе, он ведь не продал, те личной выгоды не имел. сыровато написано.
 показати весь коментар
 
 
И что это за цена такая? Три сотки - лям грн.??? Заступник командира військової частини піде під суд за незаконну передачу землі в комунальну власність - Цензор.НЕТ 8486
 показати весь коментар
 
Черговий "тєрпіла", який виконав чийсь наказ і підписав, чи просто лишився за головного не тоді коли треба.
 показати весь коментар
 
а был он вилкулом или еще каким рознблатом ниче б ему не было...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору