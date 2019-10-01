 Проведення місцевих виборів у Києві 8 грудня малоймовірно, - Корнієнко

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про 8 грудня, то, очевидно, ми вже не встигаємо. Тим більше, що Комітет швидше за все рекомендує до першого читання проєкт 2143-3, в якому дата виборів не визначається взагалі", - сказав Корнієнко.

"Таким чином, оголошувати вибори потрібно буде окремою процедурою, що в короткі терміни малоймовірно", - додав нардеп.

Він уточнив, що закон про місцеві вибори відводить на виборчий процес 60 днів, з чого випливає, що парламенту потрібно до 8 жовтня ухвалити рішення про проведення виборів, а Центральній виборчій комісії негайно їх оголосити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року ми хочемо провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окупованими територіями, - нардеп Яременко

Водночас Корнієнко нагадав, що новий склад ЦВК поки не сформований.

Відповідаючи на запитання, чи можуть вибори в Києві відбутися одночасно з місцевими виборами по всій Україні навесні, Корнієнко заявив: "Є така ймовірність".

За його словами, в "Слузі народу" розглядають проєкт нової редакції закону про столицю України (№2143-3) як базовий з обов'язковою інтеграцією в нього положень законопроєкту №2143, також внесеного групою народних депутатів від більшості.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, але і на окупованому Донбасі.