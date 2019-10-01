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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6539) місцеві вибори (96) Корнієнко (38)

 Проведення місцевих виборів у Києві 8 грудня малоймовірно, - Корнієнко

Перший заступник глави парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускає, що місцеві вибори в Києві можуть відбутися навесні одночасно з місцевими виборами по всій Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про 8 грудня, то, очевидно, ми вже не встигаємо. Тим більше, що Комітет швидше за все рекомендує до першого читання проєкт 2143-3, в якому дата виборів не визначається взагалі", - сказав Корнієнко.

"Таким чином, оголошувати вибори потрібно буде окремою процедурою, що в короткі терміни малоймовірно", - додав нардеп.

Він уточнив, що закон про місцеві вибори відводить на виборчий процес 60 днів, з чого випливає, що парламенту потрібно до 8 жовтня ухвалити рішення про проведення виборів, а Центральній виборчій комісії негайно їх оголосити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року ми хочемо провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окупованими територіями, - нардеп Яременко

Водночас Корнієнко нагадав, що новий склад ЦВК поки не сформований.

Відповідаючи на запитання, чи можуть вибори в Києві відбутися одночасно з місцевими виборами по всій Україні навесні, Корнієнко заявив: "Є така ймовірність".

За його словами, в "Слузі народу" розглядають проєкт нової редакції закону про столицю України (№2143-3) як базовий з обов'язковою інтеграцією в нього положень законопроєкту №2143, також внесеного групою народних депутатів від більшості.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, але і на окупованому Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151418
 
 
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да вы шо !!!!!????

у Клычка рейтинг минус 140 % !
Киев не может жить при этом мэре ! Проведение местных выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3170
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видать дядя Джулиани погрозил пальчиком ЗЕленым безобразникам Проведение местных выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8011
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он им показал инструмент которым преЗедент на рояле мурку бацает
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Кто страну довёл до ручки,
Не видать людям получки.
Всё у них он забирает,
Голодать их заставляет…

Порошенко - глупая свинья!
Ты, народ обидел, зря!
Он поднимется и встанет,
И его ты не обманешь.

Будет он тебя судить,
И во всех грехах винить.
И не даст тебе поблажки,
Это будет, словно в сказке.

Ждёт тебя и гильотина,
Тебе достанется, скотина!
Ведь другого нет пути,
Как страну сейчас спасти…

Порошенко - глупая свинья!
Что же ждать нам от тебя?
И каких ещё приколов,
А страна, каких уколов?
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прокакал все веталя еще 5 лет назад в вене идиот
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Зебилы хитрые, видят что по рейтингам им ничего не светит..
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