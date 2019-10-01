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 Політика України
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Все про:Луценко (2661) Арахамія (61) ДБР (528)

 ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за заявою глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором України Юрієм Луценком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР.

"За заявою Арахамії відкрито кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком", - повідомили в пресслужбі.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем) Кримінального кодексу, воно є фактовим.

У своїй заяві Арахамія зазначає, що Луценко, можливо, у змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.

Також читайте: Трамп просив залишити Луценка на посаді генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151415
 
   
 Топ коментарі
 
А там і барига підтягнеться з основними підбарижниками.
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Пора "югикові" повертатись на зону............. ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко - Цензор.НЕТ 7395
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Поздно, он уже в Лондон удрал... Если честно, попахивает каким-то договорняком. Ну или заранее его кто-то предупредил из старых кадров Пэти в ГБР. Надеюсь, Рябошапка проявит себя в полной мере и добьётся экстрадиции картавого алкаша от бриттов.
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Пора "югикові" повертатись на зону............. ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко - Цензор.НЕТ 7395
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А там і барига підтягнеться з основними підбарижниками.
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давно пора Югке вернутся в родные пенаты.
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походу аваков стал сливать своего партнера по игорному бизнесу, ой простите по эмуляторам компьютерной реальности!
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Если эта ГБР не отработает вала по реальным делам-через год все руководство нах. и набирать других.Войнушки и песочницы за наши бабки кончились
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ось чому Югік так резко рванув в Англію тіпа мову вчити )))
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этот вонючка портнов никак не успокоится? ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко - Цензор.НЕТ 5344 Уже на Луцика наезжает?
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Луценко злоупотреблял не властью а алкоголем
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луценко смог не ввязаться во внутриамериканские разборки, а новая власть со 100% ручным прокурором - увы, не смогла(((...ну, как тут не опуститься к мести ...
а юра 111 дней назад предупреждал - дистанцируйтесь от этого...
но первых 100 дней исландская сборная президента была не у дел...непослушные аматоры)
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твой Юра вчера заявил,что готов выступить в американском суде по поводу сына Байдена,так что насчет ввязываться ты прав-он вляпался
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чувак, рябошапка, а не луценко щаз прокурор)))...
после этого заявления, дело гбр по луценке лишь усугубит положение ручного прокурора президента...
юрий предлагал помощь, а щаз не обязан тянуть проштрафившихся
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ЛУЦык НЕ смог ввязаться ???
Не смеши, это чмо картавое, в полном дерьме по самую макушку , он приложил все усилия найти приключения на свою пятую точу.
Теперь только тюрьма....
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смог не ввязаться в свое время - это не то, что ты написал...вот, что такое независимый прокурор)...о не только картавит, а еще и в очках...прикинь)
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Поздно, он уже в Лондон удрал... Если честно, попахивает каким-то договорняком. Ну или заранее его кто-то предупредил из старых кадров Пэти в ГБР. Надеюсь, Рябошапка проявит себя в полной мере и добьётся экстрадиции картавого алкаша от бриттов.
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Ти дійсно Мільштейн, чи просто хвора людина? и
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хасан! где не правда в словах Александра!? надо называть вещи своими именами! или вы думаете, что ОНО вернётся!
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"ОНО" - это Ваша грамотность, бабушкО. ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком - Цензор.НЕТ 9242
"Неправда" таки пишется слитно, это помню даже я, а я уехала со своей исторической родины 26 лет назад!
ЗЕбобики - они такие двоечники, такие ЗЕбилы.
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Сформулюйте точно питання. Хто це воно? Ви боїтеся нової Влади?
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Да своими именами Инуся. 100% мой прокурор, сказала моника зеленски
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"Надеюсь, Рябошапка проявит себя в полной мере "

Так уже. ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком - Цензор.НЕТ 283
Никто в мире не забудет его досрочный перепост (об освобождении моряков) какой-то "связной с Кремлем" (а по совместительству уборщицы) в Верховной Раде.
Правда, не стоит печалиться. Уверена, что ""Рябошапка проявит себя в полной мере", и мы еще не раз будем хохотать от восторга над его достижениями, повторяя, что раньше мы, порохоботы, считали дебилами россиян, а теперь - смотрите-ка - есть и в Украине "одиннароТ".
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да ну? Слабо соображаешь. Он там, чтоб помочь утопить или помочь утопающим нынешним зенедоумкам. Тут как покатит, будет портняжья **** выёживаться- утопит, не будет - может и
поможет.
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Вот пишут - "Луценко сбежал", как буд-то за ним гнались или в чем-то обвиняли. Да не сбежал, а спокойно поехал жить и тратить наворованное в нормальную страну, где есть закон.
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потусит . погуляет , пропьет месячишку и вернется , никто их не трогает и не будет трогать .
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Це протистояння добром не закінчиться. Чуби у холопів будуть тріщати ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко - Цензор.НЕТ 1544
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У холопов-порохоботов-цэ точно.Грымчак один из них.
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Тобто у вас радість, що у опонентів буде не все добре. Невже ви родич Коломойського?
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Али, он родыч *****, вернее земляк. глазков, песков, ну итд.
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так ви ж наче теж радовалися що "не Юлька". Швидко забуваються свої радісні крики.
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Злодій завжди кричить перший. ЧОМУ ГБР не відкриває справи по перевищенні влади,порушенні КонституціЇ і Законів України новоявлених гопників, клоунів,зрадників. Де обіцяниі заклинання--все по конкурсу, а в дійсності всі призначення по національності. принадлежність до 95 кварталу , дружбі і родству
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ну, по їх діям відпрацюють наступники. Порошенко ж не чіпав Євнуховича з компанією.
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Дождались,пока в Лондон свалит.Теперь он там верещать,про преследования будет,как Гонтарева.
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цікаво, коли раптово підпалиться хатинка Югіка? )))
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Это правильно, только предатель алкаш комсомолец уже "учит" английский с Гонтаревой. Шарахается от авто в Лондоне. Дом застраховал, или Баба Яга 3-го тысячелетия до Нашей Эры охраняет?!
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Луценко необоснованно возбуждал уголовное дело против Михаила Саакашвили и выкинул его из Украины с применением насилия. И все за то что Саакашвили выступал против коррупции Порошенко. Пора за это ответить.

А также возбуждал дело против еще одного грузина (забыла фамилию), так того даже несколько месяцев держали в СИЗО, потом выпустили.

И сколько лет положено за незаконное уголовное преследование?
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а где кстати саакашвили пропал? Попыхтел, попиарился и где то расстворился.
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Как только бывший чиновник едет в Лондон-жди открытие на него уголовного дела.Кто его теперь Украине выдаст?Он же теперь инглишь учить будет,как школьник начальных классов.А детей как известно ни кто не выдает.
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Интересно, а как понять заявление? О "возможном злоупотреблении"? Если я приду к ментам с заявлением о "возможной" причастности к совершению преступления какого-то гражданина, меня полицаи просто "пошлют"... Я должен прямо обвинить его в том, что он совершил конкретные действия (либо бездействовал), и указать объективные сведения, почему я так считаю...
Труба опять решил "в политику поиграть"? И с кем в паре? С "блазенятами"? Так "кинут" же, как всегда!...И он "крайним" окажется...
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У них на сайте такая формулировка иногда проскальзывает. Применяется когда против каких-то серъёзных людей підозра. Если опер какой-нибудь деньги вымогал - тогда "за фактом злочину", а если начальник РОВД или не дай бог СБУшник - тогда обязательно добавляется "можливого".
Типа - ну мы ж не обвиняем, предполагаем просто.
Мало ли, какая крыша у людей.
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Ага... А если не получится "прищучить", и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в суд подаст, о незаконном привлечении у уголовной ответственности, и о защите чести и достоинства, то можно "дурака включить" - "Я же не обвинял, а только подозревал!!!".
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"Интересно, а как понять заявление?"
Может было, а может нет.
Кто его знает.
Сначала обвиняют, а только потом собирают доказательства.
Конституция закон для Квартала "что дышло: куда повернул, туда и вышло".
"Труба опять решил "в политику поиграть" - ПРОПЛАЧЕНО же, все проплачено.
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Да портянка высосал из своего любимого предмета, то бишь собственного пениса. он его обожает, там такой кладезь мысли и действий.
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Пока каждая новая власть будет сажать старую, весь мир будет ржать над Украиной и относиться как африканцам
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проблема в том .что у нас власти не сажают предыдущую власть .а только анонсируют .Вот поэтому и ржут с нас с круговой поруки .
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А давайте замінимо Д на П:
Портновське Бюро Розслідувань
так чесніше буде
ви зробили це разом
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Петя уехал, Югик уехал...Труба, кого еще забыл предупредить?
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Та ні. В мене коріння ще від О.Довбуша йдуть.
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Как открыла , так и закрыла . Надоела уже эта американская рыбалка -поймали , отпустили . повышение .
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Всім відомо що ігровий бізнес кришував і кришує Аваков. Навіть якщо Луценко і допомагав Авакову, то чому Давидка подає заяву тільки на Луценка? Авакова Беня чіпати заборонив і тепер йому допомагатимуть Рябошапка з Давидкою?
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а почему эта помойка гбр не открывает дела против кацапской и ватной мразоты?!!!
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Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя Югикушка,
Приумолкла у окна? Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей. ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком - Цензор.НЕТ 4250
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Тобі вже тільки інсульт з інфакрктом ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком - Цензор.НЕТ 3266
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Саид не хами ,возьмусь за тебя побежишь на СФ кляузничать
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....откуда инфа, что Юка Генитальный, до Ландона подорвался?...а падруга евонная из 3-го тысячелетия игде?...она же у Раде, жизни непуганных идиотов недавно учила, да так что микрофон потом пришлось выбросить, слюной напрочь забился....в отпрыск ихонный , скупщик всей элитной недвижужи в центре и по всей Печерке, кудой сдрыснуть уже успел?
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У картавого была масса злоупотреблений.По нем тюрьма плачет. Тем более прошлый раз недосидел. Не исправился. Нужно будет объединить оба срока и старый, и новый!
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да и тем более, у него же есть кружка люминиевая, ещё с той отсидки...
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а прикольно буде коли Югік з Петром в одній камері проживатимуть деякий час )))
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А интересно, черт побери, читать Цензор. Год-два назад под резонансной новостью сразу вылазили минстецевские и пара бютовских, а сейчас - сразу, первыми зеботы, штук десять одни и те же, а потом уже остальные цензорята подтягиваются. Ну ладно я, старый хрыч-бездельник, а они прямо как на работу ходят. Или это и есть их работа? Пацаны, сколько платят?
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так они лахтинские или ольгинские, они на работе, ценник за высер фиксированный, видать небольшой, а кушать хоцца. Вот на дежурстве сидят.
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Что толку-то, что открыто, сколько раз вы всё открывали, а чуть погодя,- опять закрываете, болтовня всего лишь и всё.
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При каждой смене власти начинаются громкие заявления и обвинения, кого то посадят, кого то уйдут с должности, весь этот процесс занимает от 1 года до 5 лет, потом всё возвращается на круги своя, а что в стране меняется?
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Что делает луцык и остальные *********** в "новом" правительстве,вот в чем вопрос
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