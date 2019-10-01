 ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР.

"За заявою Арахамії відкрито кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком", - повідомили в пресслужбі.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем) Кримінального кодексу, воно є фактовим.

У своїй заяві Арахамія зазначає, що Луценко, можливо, у змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.

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