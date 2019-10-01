 ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР.
"За заявою Арахамії відкрито кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком", - повідомили в пресслужбі.
Провадження відкрито за ч.1 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем) Кримінального кодексу, воно є фактовим.
У своїй заяві Арахамія зазначає, що Луценко, можливо, у змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.
а юра 111 дней назад предупреждал - дистанцируйтесь от этого...
но первых 100 дней исландская сборная президента была не у дел...непослушные аматоры)
после этого заявления, дело гбр по луценке лишь усугубит положение ручного прокурора президента...
юрий предлагал помощь, а щаз не обязан тянуть проштрафившихся
Не смеши, это чмо картавое, в полном дерьме по самую макушку , он приложил все усилия найти приключения на свою пятую точу.
Теперь только тюрьма....
"Неправда" таки пишется слитно, это помню даже я, а я уехала со своей исторической родины 26 лет назад!
ЗЕбобики - они такие двоечники, такие ЗЕбилы.
Так уже.
Никто в мире не забудет его досрочный перепост (об освобождении моряков) какой-то "связной с Кремлем" (а по совместительству уборщицы) в Верховной Раде.
Правда, не стоит печалиться. Уверена, что ""Рябошапка проявит себя в полной мере", и мы еще не раз будем хохотать от восторга над его достижениями, повторяя, что раньше мы, порохоботы, считали дебилами россиян, а теперь - смотрите-ка - есть и в Украине "одиннароТ".
поможет.
А также возбуждал дело против еще одного грузина (забыла фамилию), так того даже несколько месяцев держали в СИЗО, потом выпустили.
И сколько лет положено за незаконное уголовное преследование?
Труба опять решил "в политику поиграть"? И с кем в паре? С "блазенятами"? Так "кинут" же, как всегда!...И он "крайним" окажется...
Типа - ну мы ж не обвиняем, предполагаем просто.
Мало ли, какая крыша у людей.
Может было, а может нет.
Кто его знает.
Сначала обвиняют, а только потом собирают доказательства.
Конституциязакон для Квартала "что дышло: куда повернул, туда и вышло".
"Труба опять решил "в политику поиграть" - ПРОПЛАЧЕНО же, все проплачено.
Портновське Бюро Розслідувань
так чесніше буде
ви зробили це разом
И печальна и темна.
Что же ты, моя Югикушка,
Приумолкла у окна? Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Цікаво, як можна бути акціонером підпільних казіно?