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 Економіка
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Все про:Податковий кодекс (113) Южаніна (72)

 Поспіх під час зміни Податкового кодексу негативно позначиться на українській економіці, - Южаніна

Ухвалення законопроєкту №1210 в його нинішньому вигляді призведе до різко негативних наслідків для української економіки.

Таку думку висловила народна депутатка Ніна Южаніна, виступаючи на засіданні парламентського комітету з податкової і митної політики, передає Мінпром.

"У законопроєкті №1210 ви насправді змішали всі питання в купу, не підозрюючи, що робите в першу чергу погану послугу самим собі", – заявила вона, звертаючись до голови комітету Данила Гетманцева і членів парламентського комітету.

Зокрема, вона розповіла, чому раніше законопроєкти щодо імплементації в Україні Плану дій BEPS не реєструвалися і не розглядалися в сесійній залі. "Цей законопроєкт може бути ухвалений лише спільно з проведенням одноразового декларування для фізичних осіб, – підкреслила нардепка. – І саме тому всі переговори з МВФ крутилися навколо того, як провести це декларування, щоб імплементувати в українське законодавство, в тому числі і оподаткування контрольованих іноземних компаній".

Н.Южаніна зазначила, що сьогодні законодавці фактично "вирвали" з Плану ту частину, яка погіршить роботу бізнесу, і намагаються ухвалити її в комплексному законопроєкті.

"Якщо цей законопроєкт буде винесено у залу в такому вигляді, то до грудня відбудеться або зміна резидентства, або переструктурування бізнесу так, що ви в Україні не побачите жодного середнього та великого бізнесу. Тому хорошу і таку необхідну ідею для України не перетворюйте через поспіх ухвалення просто на страшні негативні наслідки для української економіки", – сказала Южаніна.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація заявила про те, що поспішне ухвалення законопроєкту 1210 негативно позначиться не тільки на інвестиційному кліматі країни, але і призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликала відкликати законопроєкт, як такий, що шкодить розвитку бізнесу в країні.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151414
 
 
 Топ коментарі
 
Гарний початок нової економічної політики Зелені --- •Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі - •Галичина будує завод у Польщі •BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики •АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ •Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
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У этих Полезных идиотов спешка везде...Бешенный принтер. Пока не разбежались по хозяевам, пока не перекупили.
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Гарний початок нової економічної політики Зелені --- •Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі - •Галичина будує завод у Польщі •BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики •АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ •Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
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Я конечно за ЗЕбилов не голосовал, но за введение кассовых аппаратов для всех ФОПов согласен, давно уже пора
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У нас в правительстве нет таких реформаторов, который мог бы продумать и ввести налоговый кодекс страны. И главное, взять за это ответственность. Это никак не будет выглядеть одним законом. Это будет несколько законов фундаментально меняющие систему налогообложения. В Украине только 2 экономиста ( того порядка, что был покойный Бандукидзе)- Лановой и Новак. Никто из существующих членов правительства даже не заикается про прогрессивную систему налогообложения, которая существует во Франции, Скандинавии и др.странах.
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Это можно сказать ещё о сотне стран Поспіх під час зміни Податкового кодексу негативно позначиться на українській економіці, - Южаніна - Цензор.НЕТ 9308
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Мы до сих пор пользуемся налоговым кодексом имени Азирова, к которому лепят примочки и затычки.
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Да это так. А почему? Во-первых, это первый логичный документ в этой отрасли, хотя и ублюдочный глядя на его цели. Во-вторых, не нашлось пока пацанов с яйцами для принципиального перезапуска налоговой системы (Южанина - вам пример)
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який шалений спротив!!!! і від кого ???? від козлоти, яка ніколи в житті не думала про країну! виключно власні інтереси і за рахунок держави, природних ресурсів насамперед. пішли накуй!!!!!
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"Ну нельзя же так просто и спешно взять и отобрать все наворованное Порошенком и Ко народное достояние у граждан Украины!!Надо сначала морально подготовить Петра Алексеевича, дать ему возможность и время вывести капитал за границу."(с)Нина Петровна Южанина - личный аудитор Порошенко, знает о деньгах Порошенко больше чем он сам.
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