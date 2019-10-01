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 Економіка
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Все про:законопроект (777) Бєлькова (3)

 Жоден нардеп не в змозі повністю розібратися в законопроєкті № 1210, - Бєлькова

Законопроєкти № 1210 та № 1210-1, якими передбачено внесення змін до Податкового кодексу, є настільки великими і зачіпають таке широке коло питань (законодавство антиВЕРЅ, трансферне ціноутворення, оподаткування податками продажу речей, які були у вжитку, ставки ренти для ЗРС й акцизи на цигарки, тютюн для нагрівання), що майже жоден з парламентаріїв, навіть у профільному комітеті, не годен охопити своєю увагою і зрозуміти весь законопроєкт до кінця.

Про це 112.ua розповіла член податкового комітету Ольга Бєлькова для статті "Не бути маріонетками Коломойського: Чи піде податковий комітет на поступки бізнесу в законопроєкті № 1210?".

"Для такого величезного законопроєкту немає людей, які розуміються на всьому… Я розуміюся на якійсь одній частині, мої колеги - ще на одній частині", - каже Ольга Бєлькова.

Примітно, що в комітеті найскандальніший блок - щодо оподаткування ЗРС - було доручено заступнику голови податкового комітету Олександру Дубинскому, якого в ЗМІ називають дуже близьким до Ігоря Коломойського.

Дубинський раніше не був фахівцем з податкового законодавства. Він здобув популярність як ведучий програм "Гроші" та "Українські сенсації" на каналі Коломойського "1+1". Під час протистояння олігарха з попередньою владою України Дубинський у своїх програмах активно захищав олігарха і створював потрібну телекартинку, зокрема в медіапросторі знищував керівництво Нацбанку й особисто Петра Порошенка.

Як ідеться в матеріалі "Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на поводі в олігарха", нині Дубинський з дуже багатого журналіста моментально перетворився на дуже впливового парламентарія: займає керівний пост у податковому комітеті, його делеговано до конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків, серед яких і "Приватбанк".

Отримати коментар у самого Дубинського 112.ua не вдалося, хоча він пообіцяв це зробити, але потім не відповідав ані на дзвінки, ані на СМС.

Нагадаємо, проєкт, можливо, буде внесено на голосування в першому читанні вже цього тижня. Експерти впевнені, що в такому вигляді він лише зашкодить українській економіці, оскільки зробить експортоорієнтовані галузі менш конкурентними на міжнародних ринках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151409
 
 
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Ну конечно не могут разобраться, особенно в свете того , что они даже тексті законопроєктов не итают, в лучшем случае заголовки. И то после пяти минут и текстов заголовков не помнят
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Можно подумать основная биомасса "трускавецких" пытается и может в других разобраться, или хотя бы их прочитать старается.
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Или вы думаете налоги не из ваших карманов будут брать? Именно вы будете оплачивать все налоги поставщикам, производителям, продавцам...
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Кстати, когда они проголосовали толпой за состав Кабмина, большинство не смогло ФИО Премьера назвать. От журналистов убегали по кулуарам как черти от ладана. Ни один нардеп не в состоянии полностью разобраться в законопроекте № 1210, - Белькова - Цензор.НЕТ 4134
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"По такому огромному законопроекту нет людей, которые разбираются во всем…Источник: https://censor.net.ua/n3151409 А зебилам не нужно разбираться, их задача на кнопку давить. Жаль чететов унес собой этот опыт... Он бы их научил как правильно гАлАсАвать
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Шо, Белькова, и ускоренные курсы в Трускавце не помогли? Вы бы еще бомжей в свою партию набрали да в Раду депутатами устроили. А то людоедов из племени мумба-юмба, не хуже ваших фотографов, нянь с помощниками бровистками да автомеханниками.
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Товарищ. Белькова - она от Батькивщиньі и довольно конструктивно работает в комитете, вникает в законопроектьі, пробует бороться с плохими предложениями. Вам надо срочно в Трускавец, пить водьі от желчи, слишком много ее вьіделяете.
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