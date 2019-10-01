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 Політика України
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Все про:війна (1743) Геращенко Ірина (940) Росія (20056) Штайнмаєр (199) мінські угоди (1624)

 "Ми застерігаємо владу не вірити Путіну і не потрапити в пастку", - Ірина Геращенко про імплементацію "формули Штайнмаєра"

Кремль підготував пастку українській владі, пропонуючи, через так звану "формулу Штайнмаєра", провести місцеві вибори на окупованих територіях без попереднього виконання всіх умов безпеки для таких виборів.

Про це під час брифінгу сказала співголова фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми застерігаємо владу не вірити Путіну, не вірити Кремлю і не потрапити в пастку", – підкреслила вона.

Ірина Геращенко зауважила, що всі попередні роки під час перемовин обговорювалися "формули Штайнмаєра, плани Мареля, плани Сайдіка". "Але українська сторона і українська позиція завжди була наступна – ми маємо відстоювати інтереси України. І будь-яка формула, план, директиви не можуть обговорюватися, якщо не вирішене безпекове питання", – підкреслила співголова фракції.

Вона особливо наголосила на важливості дуже чіткого визначення всіх пунктів і часових термінів виконання безпекових питань. За її словами, без цього інші домовленості ставляться під великий сумнів.

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"Для нас є очевидним, що має бути виведення іноземних військ і техніки. Має бути сталий режим тиші на Донбасі, а не як зараз – коли нам говорять, що діє перемир’я, а ми бачимо, що як завжди російські окупаційні війська щодня його порушують. У нас є загиблі, у нас є поранені. В цих умовах говорити про розведення військ по всій лінії зіткнення – це взагалі, як мені здається, велика авантюра", – сказала Ірина Геращенко.

За її словами, якщо йдеться про так звані формули Штайнмаєра, які сьогодні вкидаються в медіа російською стороною для того, щоб збурити суспільство, то викликають серйозне занепокоєння такі формулювання як "вибори в цілому можуть бути визнані демократичними".

"Ми знаємо, що таке визнані світом вибори демократичними, за стандартами ОБСЄ. І ми знаємо, що таке "в цілому визнані" Російською Федерацією. Це як кажуть – дві великі різниці", – зауважила парламентар.

"Тому ми категорично проти подібних речей", – підкреслила політик.

Ірина Геращенко також додала: "Ми завжди в Мінську дуже активно в контексті можливих виборів на окупованих територіях обговорювали участь в них тимчасово переміщених осіб. Саме переселенці мають брати безпосередню участь у регіональних виборах і обирати владу Донбасу, а не завезені туди "Гіві", "Мотороли", буряти, чи хто там ще воює, як нам кажуть, на цих територіях проти України".

"Сьогодні ми бачимо, що немає відповіді на питання участі переселенців, немає відповіді на питання українських політичних сил партій, участі медіа. Тому все це дуже небезпечні речі. І ми вважаємо, що підписання будь-яких документів без врегулювання питань безпеки – воно буде серйозною кремлівською пасткою, до якої може потрапити Україна", – зазначила Ірина Геращенко.

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Нагадаємо, раніше колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний опублікував текст "формули Штайнмаєра", який готується від імені ТКГ для глав держав "Нормандського формату".

18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива тільки у разі виконання низки попередніх умов.

Зі свого боку, представник РФ в контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" "новим явищем", яке не відповідає домовленостям

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151407
 
   
 Топ коментарі
 
Эта великая женщина, которая сравнила слуг нарида с зелеными человечками достойна большого уважения!!!
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Зе билам по барабану
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Оторвали от корыта, никак не успокоится.
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Если на совести Пороха то, что он поверил в путинский "зеленый коридор" под Иловайском,

то на совести ЗЕБЕни будет путинский "зеленый коридор штанмайера".

под Иловайском мы потеряли сотни наших воинов, а сейчас потеряем Украину
Путину верить, себя не уважать
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Кацапам вообще верить нельзя.Кто с ними сталкивался -знает
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великий эксперт блондинка общедоступная "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9065
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Эта великая женщина, которая сравнила слуг нарида с зелеными человечками достойна большого уважения!!!
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она детские страшилки сочиняет? "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7531
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Ты не путай И. Геращенко с вашей наркоманкой и алкашкой захаровой.
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у Вас опечатка - пишется не слуг наріда, а "слуг уРіда"
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Эй, сексист иди свою Мерель критикуй, что ты тут забыл?
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и меркель мое и зе и весь мир баклан "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8213
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Як хочется опять возвратиться в обьятия власти
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Как ты жестоко сейчас раскритиковал Богдана.
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Они из одной породы и для меня нет различия
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Ирка, тебя Макрон ждет, а она о России.
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шо їх прєдупрєждати? Зє!льона плєсєнь в ту ловушку навіжено рвеця!!!
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Давай ВП, иначе КРЫШКА. Спасай Европу, Макрон продался.
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Немцы давно уже легли под Путлера за скидки на энергоносители, также как и Макрон. Продажная Европа.
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Опоздал: твой педро, по словам Константина Борового и Илларионова, и есть слуга путлера с 2014 года.
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Будет подписан без вариантов и никто этому доверию 73% уже не в силах воспрепятствовать. Будем жить в новых реалиях и забывать про потери боевые.
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знову ющенковська прикроватна підстилка у собаківців за вчителя.
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Почему они никак не поймут что из-за этих бесконечных воплей о Путине и кругом врагах они и пролетели на выборах.
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То, что Путину верить нельзя никогда и ни в чем - это такая очевидность, которую может казаться излишним повторять. Но раз это не до всех доходит, приходится.
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Они просто копия "Единой России". Хорошо хоть в Украине демократия.
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ДРАЗНИЛКА ДЛЯ ГЕРАЩЕНКО
Следующие 4 года 7 месяцев и 19 дней вы, милейшие, будете жить при президенте Зеленском.
За это время у вас вылезут все волосья от злости и порепаются мозги.
За это время ваш Пеця сбежит в Испанию, ваш Луценко и ваш Парубий сядут и будут на зоне шить рукавички.
А через 4 года 7 месяцев и 18 дней мы Зеленского не отпустим и выберем еще на 5 лет. И тут уж вам капец!
Что еще добавить?
Счас порохоботы выползут и щелей и я буду их в спам отправлять.
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Та пішли ви......................ганебні підбарижники!
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И шо ж там такого страшного, в статейке?
Как по мне - только похвала Пороху - заставил таки ********* сесть за стол переговоров - хоть так признать участие вконфликте.
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та це рогатий чи посіпака зебілов, в них скрепа така є, усе лайно на Петра... а самі по вуха в лайні!!
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Приятель Ивана Петровича Сидорова в лесу наблюдал такую картинку. На тропинке лежала неподвижно змея и смотрела на лягушку что в метре от неё.Лягушка квакала, упиралась, но неведомая сила тащила её в пасть змеи.Змея -Путин, лягушка-Зеленский.Сожрёт Путин Зеленского.
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Минск-1, Минск-2 и голосования 31 августа 2015 года за особый статус ОРДЛО, без введения ВП, и есть те ловушки, в которые педро загнал Украину.
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Прочитай еще раз закон. Только до конца. Закон вступает в силутолько после вывода парашинских войск из Украины и полного контроля над границей.
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эта дурочка ещё что то гавкает🤣🤣
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Молодець, Іріна, усе чітко мовила, бо рогатим вірити себе не поважати!!!! З ціми півничними опаришами треба тримати зброю завжди у гарному та справному стані, бо лізуть виродки кляті в Україну!!!!
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Підпишуть.А потім скажуть"Ну ми ж не знали.."
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а де ті що за порошенком бігали ---чому вони не бігають за зеленським--чувак реально здає україну а вони десь пропали----ау пан білецький--чи не пора вже бігать за зеленським---де ти пропав і ховааєшся
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Ее на передовую в качестве медсестры на полгода, тогда обеими руками за разведение была бы
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Она еще не в Лондоне?Мову английскую подучить...
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