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 Економіка
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Все про:законопроект (777) Податковий кодекс (113)

 Ухвалення законопроєкту №1210 призведе до негативних наслідків, - Марунич

Верховна Рада розглядає зараз законопроєкт №1210, який передбачає різке підвищення рентних ставок на низку сировинних товарів, що призведе до вкрай негативних наслідків.

Таку думку висловив експерт Дмитро Марунич. Він вважає, що нормальний бізнес не зможе працювати в таких умовах. Для економіки нічого позитивного таке рішення не принесе, передає 24.

"По-перше, цілий ряд проєктів закриються, стануть нерентабельними і невигідними. Через нестабільність податкового законодавства відносно підприємств, котрі добувають руду, будуть переглянуті західні інвестиції. По-друге, ставиться під сумнів нормальне функціонування галузі взагалі",– пояснив експерт.

Зміни, закладені у законопроєкті №1210, фактично знищать залізорудну промисловість України. Гірничо-збагачувальним комбінатам доведеться зупинити свою роботу, а економіка втратить мільярди доларів інвестицій і десятки тисяч робочих місць.

Народний депутат України Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, пообіцяв, що законопроєкт №1210 не буде розглядатися кулуарно, без консультацій з бізнесом і експертами. "Ми хочемо ухвалити якісний закон, – сказав "слуга народу". – Тому нам потрібен діалог, щоб почути один одного і знайти баланс".

Саме з метою цього діалогу була створена робоча група для напрацювання змін до законопроєкту. У неї увійшли представники бізнесу, Держподаткової служби і експерти. Але спільна робота виявилася не ефективною, зазначив один з учасників групи – президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова. На засіданні депутати вислухали зауваження, покивали головами і вирішили винести законопроєкт №1210 на голосування в першому читанні без змін. Лише пообіцяли, що правки можна буде внести у перерві між першим та другим читанням,

Ухвалення законопроєкту №1210 у вигляді, який є зараз, спричинить порушення Бюджетного і Податкового кодексів. Такі зміни в оподаткування не можуть набирати чинності раніше, ніж через 6 місяців, а новий бюджетний період починається вже 1 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151406
 
 
 Топ коментарі
 
Не негативним, а позитивним.
Зебіли мають страждати!
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Я как диванный эксперт скажу, что нефиг иметь сверхприбыли. Во всем мире для бизнеса доход + 20 % в год это хорошо... Не обиднеют. Пусть платят больше.
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Олигархи привыкли не платить налоги и получать сверхприбыли и нахаляву народные недра.
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Что вы говорите - вы что, не слышали что сам Марунич сказал?
Кстати, а кто это?
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понасоздавали кластеры из сотен ФОПов с миллиардными прибылями, и с одним по сути хозяином,платив минимальный единый налог..вот и ноют что лавочку прикрывают
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легче уже зеленійм режим поменять - а то как не закон так и неудача
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свиномордым барыгам абы налоги не платить..
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Дмитрий Марунич, вот жеж порохоботина, критикует молодую новую команду, ишь ты! Дай шанс покерувать хлопцам
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Не негативним, а позитивним.
Зебіли мають страждати!
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Я как диванный эксперт скажу, что нефиг иметь сверхприбыли. Во всем мире для бизнеса доход + 20 % в год это хорошо... Не обиднеют. Пусть платят больше.
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Это даже очень много для бизнеса в год +20%. Тем более если учесть сколько не подконтрольно тащиться с этих заводов заводчанами, то там на все 50-60% в год могло быть.
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а шо? загрібати руду та ше й супсідії з бюджету? А переробляти на місці нє?
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ну куди не глянь--не вигідно. вигідно хіба,що потрошенком працювати.
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Треба у порохнявих спитати де крейсер діли. А то 70 лямів взяли і все на цьому...
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Меньше продавайте, а больше используйте руду и все будет в порядке. А то у вас все в убытку, не могу без слез смотреть на Ахметова, Фирташа, Пинчука, Порошенка, того же, Коломойского, да и многих других. Как подумаю, после этого закона, как они будут жить? :ЖУТЬ.
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Еще один вылез иксперд, неило так подзаработает цензор на этих бедстующих Ахметках.
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Золотые времена тут бедствует Ахметов, там розетка бедный магазин...
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Надра принадлежат всем гражданам Украины. Олигорхат не хочет платить - пусть закрываются.
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